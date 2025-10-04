Близько 30 постраждалих: росіяни вдарили по пасажирському поїзду на Сумщині

Деяких поранених людей вже забрала швидка допомога.

Пошкоджень зазнали і вагони навпроти / Колаж: Главред, фото: Сумська ОВА, скріншот

Головне:

Росія атакувала пасажирський поїзд

Внаслідок атаки постраждали десятки людей

На місці удару були працівники Укрзалізниці і пасажири

Країна-агресорка Росія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі, а саме у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ.

Як повідомили у Сумській ОВА, внаслідок атаки постраждали пасажири. На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються.

відео дня

"Розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція", - йдеться у повідомленні.

Деталі наслідків ворожої атаки

Тимчасово виконуюча обов'язки голови Шосткинської РВА Оксана Тарасюк розповіла у коментарі Суспільному, що через атаку РФ горить вагон поїзда. При цьому небезпека на Сумщині не минула - атака триває.

Станом на 12.10 відомо про близько 30 постраждалих, поранених відвезли у лікарню.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявив, що Росія двічі вдарила по залізничному вокзалу в Шостці на Сумщині.

Перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда Терещинська-Новоград-Сіверського. Коли почалася евакуація людей, ворог повторно атакував - цього разу поцілили в електровоз потяга Київ-Шостка.

Атаку на поїзд прокоментував президент Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жорстокий російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. За його словами, наразі з’ясовується вся інформація щодо постраждалих.

"Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири. Росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор – це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії", - додав він.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео наслідків ворожого удару по поїзду:

Після ворожого удару у Шостці зникло світло

АТ "Сумиобленерго" повідомило, що через удари армії РФ по критичній інфраструктурі Сумщини сьогодні було знеструмлено саме місто Шостка та частково Шосткинський район. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Атаки на Сумщину - останні новини

Напередодні, 30 вересня, російська окупаційна армія завдала удару по житловому будинку в Сумській області. Унаслідок атаки в селі Чернеччина Краснопільської громади загинуло подружжя з двома маленькими дітьми.

Також раніше, 14 вересня, російська окупаційна армія вдарила ракетами по агропідприємству в Сумській області. Пошкоджено близько 30 одиниць техніки. Поранено 12 працівників, які збирали врожай.

Главред писав, що 12 вересня агресорка Росія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Сумській області. Внаслідок чого були і загиблі і поранені мирні жителі.

Більше новин:

Про джерело: Сумська ОДА (ОВА) Сумська обласна державна адміністрація — місцева державна адміністрація Сумської області. У зв'язку з широкомасштабним вторгненням Росії 24 лютого 2022 року набула статусу військової адміністрації, пише Вікіпедія.

