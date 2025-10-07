Росіяни заявили про атаку дрона по Нововоронезькій АЕС - що відомо

Росіяни заявили про знищення невідомого дрона за допомогою "технічних засобів", хоча він влучив у градирню Нововоронезької АЕС.

Атака дрона по Нововоронезькій АЕС - що відомо

Росія заявила про атаку дрона на Нововоронезьку АЕС

Росіяни за допомогою "технічних засобів" по суті самі направили дрон прямо на Нововоронезьку АЕС

Росія звинуватила Україну в нібито атаці українського бойового дрона по Нововоронезькій АЕС. Про це йдеться у повідомленні "Росенергоатому".

Зазначається, що атака сталась нібито в ніч на 7 жовтня. За даними російської сторони під удар потрапила градирня 6 енергоблоку Нововоронезької АЕС.

У повідомленні зазначається, що безпілотник було знищено за допомогою технічних засобів. За інформацією "Росенергоатому", руйнувань і постраждалих немає, однак на охолоджувальній вежі залишився темний слід.

"Безпека експлуатації атомної станції забезпечена, радіаційний фон на промисловому майданчику Нововоронезької АЕС і прилеглої території не змінювався і відповідає природним значенням. На місці працюють правоохоронні органи. Подія не вплинула на роботу станції", — заявили в компанії.

Зазначається, що інцидент не вплинув на роботу Нововоронезької АЕС — наразі в експлуатації перебувають енергоблоки №4, №5 і №6, тоді як блок №7 проходить планово-попереджувальний ремонт із 4 жовтня. Загальна потужність станції становить 2 556 МВт.

Як відключення кількох енергоблоків російських АЕС може вплинути на енергосистему - думка експерта

Як писав Главред, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар пояснив, що атомна енергетика у Росії забезпечує понад 20% від загального виробництва електроенергії (для порівняння, в Україні цей показник становить 56%). Решту електрогенерації в РФ формують теплові та гідроелектростанції. Тому, за словами експерта, навіть у разі зупинки кількох енергоблоків про енергетичний колапс у країні не йдеться. "Але локальний блекаут у кількох областях цілком можливий", - сказав Гончар.

Провокації РФ на ЗАЕС - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін пригрозив завдати ударів по українських атомних електростанціях, виправдовуючи це нібито атаками ЗСУ на Запорізьку АЕС.

Незалежна експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна прокоментувала ситуацію довкола окупованої Росією Запорізької атомної станції, відзначивши її небезпечний стан.

Заступниця міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук підкреслила, що Запорізька АЕС перебуває у критично ризикованому режимі, адже тривала робота виключно на генераторах є технічно неможливою.

