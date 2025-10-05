Атака РФ по Україні: Путін сміється над Заходом, упевнений Зеленський

За словами президента, немає гідної, сильної реакції світу на все, що відбувається.

Путін сміється над Заходом, упевнений Зеленський / колаж: Главред, фото: ОПУ, ДСНС

Що сказав Зеленський:

Триває ліквідація наслідків російського удару по Україні

Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну

В одній ракеті "Кинджал" міститься 96 компонентів іноземного виробництва

Кремль нарощує удари по газовій та енергетичній інфраструктурі України напередодні зими, але міжнародна реакція залишається слабкою. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Триває ліквідація наслідків російського удару по Україні - це масований удар, і росіяни навіть не намагаються приховувати справжні свої цілі. Абсолютна більшість мішеней - цивільні об'єкти, звичайна інфраструктура. Це енергетика, цивільні підприємства, склади, причому саме склади з цивільними товарами; також це наша логістика - логістика на залізниці, те, що забезпечує нормальне життя громад та економіку. Пошкоджено також десятки звичайних житлових будинків", - заявив він. відео дня

На жаль, за словами президента, немає гідної, сильної реакції світу на все, що відбувається, на постійне збільшення масштабу і нахабства ударів.

"Саме тому Путін це робить: він просто сміється над Заходом, над тим мовчанням і відсутністю сильних дій у відповідь. Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну або хоча б зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру і саме зараз, перед зимою - газову інфраструктуру, генерацію і передачу електрики. Нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротися, щоб світ усе ж таки не мовчав і щоб Росія відчула відповіді", - наголосив Зеленський.

Він також наголосив, що кожна російська ракета, кожен російський ударний дрон - це, зокрема, і компоненти, які постачаються в Росію дотепер із країн Заходу, з різних країн поруч із РФ.

"Зараз, на четвертому році повномасштабної війни, вже дивно чути, що хтось там начебто не знає, як зупинити постачання критичних компонентів. Тільки в одній російській ракеті "Кинджал" міститься 96 компонентів іноземного виробництва, багато хто з них справді критичні компоненти, які сама Росія не виробляє. Майже 500 дронів, які росіяни застосували в ніч на сьогодні, - це понад 100 тис. компонентів іноземного виробництва. Серед виробників компанії зі США, Китаю, з Тайваню, ще - Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея, Нідерландів. Є, зокрема, схеми на кілька країн. Усе це треба припиняти", - зазначив глава держави.

Дивіться заяву Зеленського:

Ворожий удар по селу Лапаївка на Львівщині - що відомо

Як писав Главред, масованого ракетно-дронового удару по Україні завдала країна-агресор РФ у ніч на неділю, 5 жовтня. Близько п'ятої ранку у Львові прогриміла серія вибухів під час масованої атаки російських окупантів. Мер Андрій Садовий закликав мешканців не виходити на вулицю та закрити вікна в будинках.

Згодом з'явилася інформація про те, що внаслідок ворожої атаки на Львівщині є загиблі та постраждалі, а в частині Львова відсутня електроенергія, також у місті пожежі.

Відомо, що загиблій дівчинці було лише 15 років. Вона була у власному будинку. Разом із дитиною загинули її мама, бабуся та дідусь. Тато Насті в лікарні з важкими травмами. Тіла мами та доньки знайшли дуже понівеченими, а батько дівчинки - єдиний, хто дивом вижив.

Інші новини:

