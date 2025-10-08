Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Нам рознесуть всю залізницю": названа причина серйозної загрози зупинки потягів

Ангеліна Підвисоцька
8 жовтня 2025, 18:21
229
Сергій Бескрестно заявив, що росіяни знищують українські локомотиви.
удары по Укрзализныце
РФ може повністю знищити українську залізницю / Колаж: Главред, фото: Укрзалізниця

Що відомо:

  • Росіяни відслідковують українські локомотиви і знищують їх
  • РФ може знищити українську залізницю

Російські окупанти можуть знищити українську залізничну дорогу, тому вже необхідно вводити зміни. Про це заявив український фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".

Він наголосив на тому, що росіяни почали слідкувати за локомотивами. Вони спостерігають за його рухом, шукаючи місце стоянки. Коли це місце відоме, окупанти б'ють туди.

відео дня

"Я сподіваюся, що зустріч з керівництвом Укрзалізниці у мене відбудеться вже цього тижня. Тому що, якщо нічого не робити, нам рознесуть всю залізницю ... Я вже писав кілька разів - полювання буде саме за локомотивами, без них залізниця зупиниться. Вантажні вагони не є важливою ціллю, а полотно швидко ремонтується. Наприклад, цей локомотив повинен був заїхати в укриття, а не чекати удару. Якщо ми не будемо швидко реагувати на нові виклики противника, все буде сумно", - наголосив Бескрестнов.

Удари по енергетиці - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар розповів Главреду, що удари по українській енергетиці продовжаться.

"Очікувати того, що ворог передумає, просто не доводиться. Тому ми маємо не знижувати, а краще нарощувати інтенсивність наших ударів... Звичайно, для людей на Сумщині та Чернігівщині, де доводиться сидіти без світла по кілька днів, це проблема, але ж це локально. Просто десь для відновлення потрібно кілька годин, десь кілька днів. Ми до цього готові", - зазначив він.

Удари по залізниці - головні новини

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня російські окупанти атакували залізницю України. Через знеструмлення затримуються поїзди.

Згодом Главред дізнався про те, що внаслідок атаки понад 50 поїздів затримуються. Ворог намагався вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу.

В ніч на 8 жовтня РФ атакувала Україну дронами, внаслідок чого спалахнули пожежі, а поїзди УЗ їхали із затримкою. Удари РФ були спрямовані по об’єктах життєзабезпечення та транспортної логістики. Окупанти застосували 12 "Шахедів" для удару по товарному ешелону на перегоні Носівка-Ніжин. В результаті атаки пошкоджено колії залізничного полотна сполучення Ніжин-Київ.

Інші новини:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Укрзалізниця вторгнення Росії Укрзалізниця новини атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Москва гуляє, але все зміниться": в ОП сказали, куди битимуть "Томагавками"

"Москва гуляє, але все зміниться": в ОП сказали, куди битимуть "Томагавками"

19:04Війна
"Нам рознесуть всю залізницю": названа причина серйозної загрози зупинки потягів

"Нам рознесуть всю залізницю": названа причина серйозної загрози зупинки потягів

18:21Війна
Найближчим часом буде обстріл: РФ стягує літаки до кордону з Україною

Найближчим часом буде обстріл: РФ стягує літаки до кордону з Україною

16:54Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чи можна офіційно жити на дачі в Україні - поставлено крапку в питанні

Чи можна офіційно жити на дачі в Україні - поставлено крапку в питанні

"За що ви так": Наталії Могилевській висунули звинувачення

"За що ви так": Наталії Могилевській висунули звинувачення

Путін відкрито визнав провал окупантів в Україні: ЗМІ вказали на важливу деталь

Путін відкрито визнав провал окупантів в Україні: ЗМІ вказали на важливу деталь

Все різко змінилось: НБУ дав новий курс валют на 8 жовтня

Все різко змінилось: НБУ дав новий курс валют на 8 жовтня

Грозовий шторм з потужним вітром: синоптики попередили українців про небезпеку

Грозовий шторм з потужним вітром: синоптики попередили українців про небезпеку

Останні новини

19:10

Результати наступу армії Путіна за перший тиждень жовтня

19:04

"Москва гуляє, але все зміниться": в ОП сказали, куди битимуть "Томагавками"

18:59

Є нюанс: розкрито, як передача Україні ракет Tomahawk вплине на хід війни

18:55

Зміна тарифів на газ: українцям розповіли, до чого готуватися

18:53

Що робити, якщо на похороні за комір кинули жменю землі - пояснення священникаВідео

Путін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - БондарєвПутін застосує ядерну зброю, коли зрозуміє, що не може інакше виграти війну - Бондарєв
18:42

Гарні осушувачі: несподівані сусіди, що допомагають картоплі не згнитиВідео

18:21

"Нам рознесуть всю залізницю": названа причина серйозної загрози зупинки потягів

18:21

Чи може сусідський собака забігати на чужу ділянку - закон поставив крапку в питанніВідео

17:53

"Нічого недоторканного": прогноз полковника ЗСУ про удари Tomahawk по Кремлю

Реклама
17:13

Ідеальні "домосіди": названо 10 порід собак, яких потрібно найменше вигулювати

16:54

Найближчим часом буде обстріл: РФ стягує літаки до кордону з Україною

16:50

Нова тактика РФ: які міста та області будуть без опалення та світла взимку, списокВідео

16:43

5 снів, які не можна ігнорувати: мольфар вказав на важливі знакиВідео

16:32

Віддають за копійки: в Україні рухнула вартість популярного овоча

16:27

"Не можна сказати словами": донька Ніни Матвієнко вшанувала пам'ять про співачку

16:22

Сушіння одягу навіть без опалення: геніальний трюк здивує своєю простотоюВідео

16:17

Фразу "нема за що" краще забути: як правильно відповісти на "дякую"Відео

15:54

Зеленський назвав мету України у війні та розкрив новий наказ окупантам

15:42

Одна звичка спустошить гаманець: що не варто робити водіям в заторіВідео

15:24

У РФ істерять через передачу Україні Tomahawk і погрожують США "наслідками"

Реклама
15:15

Триває з минулого століття: найдовша гра потрапила до Книги рекордів ГіннесаВідео

14:38

Путін відкрито визнав провал окупантів в Україні: ЗМІ вказали на важливу деталь

14:23

Шикарний яблучний пиріг - нереально простий рецептВідео

14:22

Місцеві вибори в Україні під час війни: Рада прийняла остаточне рішення

14:01

У Києві відбудеться масштабний професійний захід для комунікаційного ринку "У дзеркалі реальності"

14:01

"Я була в шлюбі 20 років": оголосили ще одну учасницю шоу "Холостяк"

13:59

Нерухомість у Франції і податкові зловживання: журналіст опублікував розслідування про махінації Гетманцева

13:57

Біблійна рослина в Україні: де садівники вирощують унікальну квіткуВідео

13:45

Гороскоп на завтра 9 жовтня: Дівам - непорозуміння, Водоліям - хороші новини

13:35

Температура буде нижчою за +10 градусів: українців попередили про серйозні опади

13:29

"Напруженість зростатиме": розкрито плани Путіна на найближчі піврокуВідео

12:54

Після удару ЗСУ: в Криму третю добу палає нафтобаза, люди тікають з міста

12:52

"Можна забути про сім'ю і спадщину": путініст Петросян посварився з дружиною

12:49

У РФ поставили хрест на підсумках саміту на Алясці та відмовилися завершувати війну

12:30

Удари Tomahawk і блекаут у Москві: як ЗСУ повалити Путіна - Жданов

12:11

"За що ви так": Наталії Могилевській висунули звинувачення

11:54

Зачистили позиції РФ і відкинули ворога: деталі операції спецсил ЗСУ біля Куп'янська

11:45

Значення дивує й досі: як в Україні з’явилось слово "пантелик"Відео

11:36

"Просто балаканина": Жданов сказав, коли Україна реально може отримати Tomahawk

11:25

Податкові втрати та ризики для бізнесу: що передбачає новий тютюновий закон

Реклама
11:10

Tomahawk проти Кремля: розкрито стратегію тиску Трампа на Путіна

11:05

На українців чекає перерахунок пенсій: коли і на скільки зростуть виплати

11:04

Китайський гороскоп на завтра 9 жовтня: Бикам - обман, Півням - занепокоєння

10:53

РФ змінила тактику: названо області, де світло можуть вимикати на кілька днів

10:02

"Погасити Москву": експерт сказав, яким має бути наступний етап війни

09:56

Знаменна зустріч: фронтмент гурту Anothers розкрив важливий секрет нової пісні

09:49

Збирають дощову воду: в ISW сказали, де ЗСУ відрізали окупантів від постачання

09:40

Війська Путіна просунулися у двох областях: у DeepState розкрили деталі

09:34

Уже все сталося: Володимир Бражко засвітив обручку

09:30

Завжди прийдуть на допомогу: п'ять найщедріших знаків зодіаку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти