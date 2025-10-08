"Нам рознесуть всю залізницю": названа причина серйозної загрози зупинки потягів

Сергій Бескрестно заявив, що росіяни знищують українські локомотиви.

РФ може повністю знищити українську залізницю / Колаж: Главред, фото: Укрзалізниця

Що відомо:

Росіяни відслідковують українські локомотиви і знищують їх

РФ може знищити українську залізницю

Російські окупанти можуть знищити українську залізничну дорогу, тому вже необхідно вводити зміни. Про це заявив український фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".

Він наголосив на тому, що росіяни почали слідкувати за локомотивами. Вони спостерігають за його рухом, шукаючи місце стоянки. Коли це місце відоме, окупанти б'ють туди.

"Я сподіваюся, що зустріч з керівництвом Укрзалізниці у мене відбудеться вже цього тижня. Тому що, якщо нічого не робити, нам рознесуть всю залізницю ... Я вже писав кілька разів - полювання буде саме за локомотивами, без них залізниця зупиниться. Вантажні вагони не є важливою ціллю, а полотно швидко ремонтується. Наприклад, цей локомотив повинен був заїхати в укриття, а не чекати удару. Якщо ми не будемо швидко реагувати на нові виклики противника, все буде сумно", - наголосив Бескрестнов.

Удари по енергетиці - думка експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар розповів Главреду, що удари по українській енергетиці продовжаться.

"Очікувати того, що ворог передумає, просто не доводиться. Тому ми маємо не знижувати, а краще нарощувати інтенсивність наших ударів... Звичайно, для людей на Сумщині та Чернігівщині, де доводиться сидіти без світла по кілька днів, це проблема, але ж це локально. Просто десь для відновлення потрібно кілька годин, десь кілька днів. Ми до цього готові", - зазначив він.

Удари по залізниці - головні новини

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня російські окупанти атакували залізницю України. Через знеструмлення затримуються поїзди.

Згодом Главред дізнався про те, що внаслідок атаки понад 50 поїздів затримуються. Ворог намагався вивести з ладу підстанції, які живлять залізничну мережу.

В ніч на 8 жовтня РФ атакувала Україну дронами, внаслідок чого спалахнули пожежі, а поїзди УЗ їхали із затримкою. Удари РФ були спрямовані по об’єктах життєзабезпечення та транспортної логістики. Окупанти застосували 12 "Шахедів" для удару по товарному ешелону на перегоні Носівка-Ніжин. В результаті атаки пошкоджено колії залізничного полотна сполучення Ніжин-Київ.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

