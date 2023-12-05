В Україні злітають ціни на популярний продукт: що дорожчає перед святами

У грудні в Україні стрімко зростає в ціні один з найважливіших продуктів.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-vzletayut-ceny-na-populyarnyy-produkt-chto-dorozhaet-pered-prazdnikami-10522423.html Посилання скопійоване

В Україні злітають ціни на популярний продукт / колаж: Главред, фото: УНІАН

З самого початку грудня в Україні спостерігається підвищення цін на деякі продукти. Зокрема - на м'ясо та м'ясні вироби. Про це повідомляє Мінфін.

Зростання цін на м'ясо в грудні

Найбільше в ціні зросла курка. Наприклад, куряче стегно тепер коштує в середньому 112,45 грн/кг, також подорожчала куряча гомілка. Її ціна зросла з 85,55 грн у листопаді до 86,95 грн за кг на початку грудня.

Не змінилася в ціні куряча тушку, а середня вартість філе навіть зменшилася, вона подешевшала на гривню.

відео дня

Також подорожчала свинина. Свинячу грудку можна купити в середньому за 186,06 грн за кг, лопатку - в середньому за 190 грн за кг, а ось ошийок обійдеться в 253,16 грн за кг.

Ціни на інші частини:

ребра - 189,70 грн за кг

шашлик - 220 грн за кг

Крім іншого, також подорожчала ковбаса. Популярна в Україні "Брауншвейська" з 688 грн зросла в ціні до 717 грн за кг. Не менш популярну варено-копчену ковбасу "Глобіно" Салямі зараз можна купити за 224 грн за кг, в цей же час в супермаркетах 460 г цієї ковбаси обійдеться в 124,97 грн.

Ціни на м'ясо / Мінфін

Що ще подорожчає в грудні

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що до кінця року значно зрости в ціні може не тільки м'ясо, а й, наприклад, молочна продукція і яйця. Також подорожчає, швидше за все, лук. Це пов'язано як і з цінами на пальне, так і зі змінами в логістиці та сезонністю.

Ціни в Україні

Нагадаємо, цієї зими в Україні можуть значно подорожчати деякі продукти. Вплине на зростання цін не тільки сезонність, а й інші фактори. За словами експерта, вартість продуктів може зрости на 50%.

Також перед святами в Україні традиційно зростають ціни. Подібна ситуація, ймовірно, повториться і на Новий рік 2024. Економіст Олег Пензін вважає, що можуть піднятися ціни на ті продукти харчування, на які різко зросте попит. Зокрема, на делікатеси, ікру, червону рибу, м'ясні вироби.

Крім іншого, на зростання цін може вплинути ситуація з імпортом продуктів з інших країн. Блокада польського кордону може призвести до зростання цін на окремі сегменти імпортної продукції або навіть до їх значного дефіциту.

Також вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.