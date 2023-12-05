Українців попереджають про дефіцит електроенергії: аварія блоку на ТЕС

Впродовж доби з технічних причин в аварійний ремонт виведено один блок на тепловій електростанції.

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В Україні дефіцит електроенергії / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У пресслужбі "Укренерго" розповіли, що в Україні наразі складна ситуація в енергосистемі - збільшення споживання через похолодання може спричинити дефіцит.

"Сьогодні температура вже зранку нижче, ніж вчора. Відповідно рівень споживання зростає. Також на рівень споживання впливає на поступове відновлення енергопостачання споживачам в західному регіоні, які були знеструмлені негодою. Це може призвести до дефіциту електроенергії в системі. Тому для підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі необхідно ощадливо споживати електроенергію", - наголосили в "Укренерго".

Там також додали, що протягом доби з технічних причин в аварійний ремонт виведено один блок на тепловій електростанції. Продовжено термін ремонту ще на двох блоках різних електростанцій. Натомість два блоки повернулись в роботу після ремонту.

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Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, поки достатньо для забезпечення потреб побутових та юридичних споживачів. Диспетчерський центр "Укренерго" поки не прогнозує протягом доби дефіциту в енергосистемі. Графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.

За даними "Укренерго", у Львівській області триває відновлення енергопостачання споживачів, що були знеструмлені через негоду 3 грудня. Загалом через негоду на ранок знеструмлено 31 населений пункт. Всі - понад добу в Львівській області.

Нагадаємо, що в "Укренерго" назвали простий спосіб, як не переплачувати за електрику. Через наслідки масових атак РФ на українську енергосистему необхідність економії струму зберігається, кажуть в "Укренерго".

В Україні склали графіки відключення електрики. Енергокомпанії у сприянні з чиновниками розробили графіки відключення струму. Деякі опублікували ці графіки ще минулого місяця, інші – тільки недавно.

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