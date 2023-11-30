Що буде з цінами на Новий рік 2024: які продукти варто купити вже зараз

Економіст Олег Пензін вважає, що можуть піднятися ціни на ті продукти харчування, на які різко зросте попит.

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Що буде з цінами на продукти під Новий рік 2024 / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Перед святами в Україні традиційно зростають ціни. Подібна ситуація, ймовірно, повториться і на Новий рік 2024. Економіст Олег Пензін вважає, що можуть піднятися ціни на ті продукти харчування, на які різко зросте попит. Зокрема, на делікатеси, ікру, червону рибу, м'ясні вироби.

"Буде певний ажіотаж напевно на м'ясні вироби, тому що якраз перед святами збільшиться їхнє споживання", - сказав експерт в коментарі ТСН.

При цьому Пендзин вважає, що навряд чи в Україні зростуть ціни на картоплю, моркву, буряк і капусту, борщовий набір.

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"Може, щось подорожчає по рибі, це традиційно у нас. Тобто є певні фокусні речі, які однозначно трохи дорожчають перед святами, тому що у нас на них різко збільшується попит", — прогнозує економіст.

Він зазначив, що на зростання цін не впливатиме блокування польського кордону. Крім того, воно не буде постійним.

"У нас же зазвичай так: люди купують досить багато перед святами, а в першу декаду взагалі в магазини ніхто не ходить. Доїдають те, що приготували. Тобто зростання цін до свят компенсується. Тим більше що у нас різдвяні свята будуть до Нового року. Тож, я не думаю, що ціни будуть рости сильно, та й доходів немає настільки великих. Це буде в межах тих речей, які ми постійно маємо", – додав Пензін.

Як повідомляв Главред, в Україні впродовж осені помітно подорожчали курячі яйця. Ціни в середньому зросли приблизно на 15 грн ‒ і зараз коштують в районі 50 грн за десяток. А зниження вартості цього продукту українцям радять не чекати вже до весни.

Раніше генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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