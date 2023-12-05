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ЄС пропонує Україні дев’ять гарантій безпеки: від військової допомоги до ядерної безпеки

Руслана Заклінська
5 грудня 2023, 13:56
Україна та ЄС обговорили довгострокові гарантії безпеки.
ЄС пропонує Україні дев’ять гарантій безпеки: від військової допомоги до ядерної безпеки
ЄС представив Україні пріоритети безпекових гарантій / Колаж: Главред, фото: Міноборони України

У вівторок, 5 грудня, Представники Міністерства оборони України та Європейського союзу обговорили довгострокові гарантії безпеки для України. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Делегація Європейської служби зовнішніх справ, від імені Жозепа Борреля, верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки, прибула до Києва для обговорення пакета гарантій безпеки для України. Засідання відбулося за участю заступника міністра оборони України Юрія Джигиря та заступника Генерального секретаря з питань спільної політики безпеки та оборони Європейської служби зовнішніх справ Чарльза Фріза.

Фріз представив українській делегації дев’ять пріоритетів майбутніх безпекових зобов’язань з боку Євросоюзу для України. До них входять:

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  • Допомога військовою технікою та обладнанням;
  • Навчання українських військових;
  • Співпраця з українською оборонною промисловістю;
  • Протистояння кібер- та гібридним загрозам;
  • Допомога в розмінуванні;
  • Реалізація реформ, пов'язаних з процесом вступу до ЄС;
  • Посилення здатності контролювати запаси зброї;
  • Підтримка зусиль з ядерної безпеки;
  • Обмін розвідданими, зокрема супутниковими знімками.

Фріз також підкреслив, що ЄС "намагається забезпечувати надання допомоги Україні настільки швидко, наскільки це потрібно".

Безпекові гарантії для України

Як раніше повідомляв Главред, G7 надає "історичні" гарантії безпеки для України. Ці довгострокові гарантії розроблені групою країн G7. Вони можуть стати ключовими для завершення війни, а їх значення вже називають історичними.

Нагадаємо, Держдепартамент США зробив заяву про забезпечення гарантій безпеки Україні. В адміністрації Байдена активно працюють над укладанням двосторонніх угод, які гарантують цю підтримку незалежно від змін у політичному керівництві.

Також після засідання Ради НАТО-Україна, президент Зеленський висловив потребу Києва у гарантіях безпеки. Він сподівається, що Україна зможе приєднатися до Альянсу після завершення конфлікту з Росією.

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Євросоюз Фриз війна Росії та України гарантії безпеки
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