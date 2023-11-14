В Україні взимку рекордно подорожчають популярні продукти: ціна зросте на 50%

В Україні прогнозують новий стрибок цін на найбільш затребувані продукти.

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В Україні взимку рекордно подорожчають популярні продукти / колаж: Главред, фото: УНІАН

Вже цієї зими в Україні можуть наполовину подорожчати деякі продукти. Вплине на зростання цін не тільки сезонність, а й інші фактори. Про це передали заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

За словами експерта, вартість продуктів може зрости на 50%.

Однією з перших причин зростання цін, звичайно, є сезонність. Наприклад, саме через цей фактор дорожчають яйця, молочні продукти, м'ясо та овочі. Тобто, з кінця серпня цей список продуктів став рости в ціні не тільки через зліт цін на пальне і змін в логістиці, а й через сезонність.

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Денис Марчук стверджує, що до середини останнього місяця в 2023 році ціни будуть продовжувати збільшуватися, поки у переробних підприємств не закінчаться контракти на внутрішніх і експортних ринках.

Що подорожчає найближчим часом

Крім молочної продукції, яєць і м'яса, особливо в ціні може знову вирости цибуля. Цей овоч почне дорожчати після новорічних свят, а навесні за прогнозами експертів і взагалі досягне піку в 40 грн за кг.

На даний момент вартість ріпчастої цибулі в супермаркетах України різниться від 11,5 грн за кг до 13,9 грн за кг.

Що подешевшало за останній місяць

Незважаючи на прогнозоване подорожчання до кінця року, деякі затребувані продукти все ж і подешевшали, що не може не радувати. Восени 2023 року овочі дешевшали завдяки гарному врожаю. Наприклад, за даними Держстату, в ціні впали:

капуста - на 6,3% до 8,5 грн за кг

картопля - на 10,3% до 9,2 грн за кг

морква - на 13,9% до 9,5 грн за кг

яблука - на 8,7% до 20,1 грн за кг

При цьому, згідно зі статистикою Держстату найбільше подорожчали:

яйця - на 10,3% до 48,8 грн за десяток

масло вершкове - на 2,9% до 70,1 грн за 200 г

сметана 15% - на 2,2% до 100,9 грн за кг

Також подорожчали деякі позиції алкоголю і сигарет:

вина українських марок - на 0,7%

сигарети преміум-класу - на 0,9% до 94 грн за пачку.

Дані Держстату / фото: скріншот Держстат

Раніше Главред розповідав, що експерти прогнозують збільшення цін на комунальні послуги в в 2024. Зокрема, про це повідомила експерт з житлово-комунальних програм Тетяна Бойко .

Також, українські водії щодня приходять в шок від нової ціни на автогаз. Тільки з 6 по 10 листопада ціна на "блакитне паливо" зросла на 1, 65 грн. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи "А-95".

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