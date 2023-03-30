В Україні в найближчі півроку вирішиться ситуація з війною, але країну чекають нові виклики - Жданов

За словами військового експерта, нові виклики будуть пов'язані з політичними питаннями, адже багато країн не хочуть сваритися з Путіним.

У найближчі півроку ситуація в Україні у військовому плані вирішиться / Колаж Главред, 93-тя ОМБр Холодний Яр

В Україні в найближчі півроку вирішиться ситуація у військовому плані. Але в політичному плані країну чекає низка довгих і складних подій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

"Активна фаза бойових дій знову піде на другий план, адже війну на виснаження Росія вже не тягне, а Захід, як я розумію, особливо і не хоче її продовжувати", - сказав Жданов.

Однак він додав, що Макрон прагне дружити з Путіним, адже у Франції є економічні зв'язки з країною-агресоркою Росією.

відео дня

"Франція займає 2-е місце в світі за кількістю атомних реакторів. А ви знаєте, що всі відходи атомних реакторів захоронюються в Росії? І завтра, коли потрібно буде визначити чергову партію відходів, Путін скаже: "Хрін вам". Куди поїде Франція зі своїми бочками? Нікуди. Те ж саме Голландія, вона повністю залежна від Росії з питання ядерних відходів. Росія, в свою чергу, вивозить відходи за Урал і просто викидає. У неї необжитих територій неміряно", - пояснив Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США в Білому домі Джон Кірбі раніше сказав, що окупанти Росії скоро можуть піти в новий наступ на Україну.

Причому загарбники можуть атакувати на декількох напрямках. Кірбі підкреслив, що наступні тижні на війні будуть критичними.

У розвідці Міноборони Великобританії повідомили, що темпи наступу військових підрозділів РФ під Бахмутом знижуються. Однак ситуація для сил оборони України залишається складною. Існує загроза оточення угруповання ЗСУ з півночі та півдня міста.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що окупанти Росії перекидають війська на різні ділянки фронту. Фахівці не виключають перехід окупантів у наступ на нових напрямках. Темпи атак під Бахмутом знижуються, однак загарбники намагаються посилитися в напрямку Авдіївки з метою оточення міста.

Інші новини: