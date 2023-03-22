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Найближчі тижні будуть "критичними": РФ готує ще один наступ на Україну - Білий дім

22 березня 2023, 08:06
США будуть продовжувати забезпечувати президента країни Володимира Зеленського "всім, що йому потрібно, де б він не вирішив битися", заявив Джон Кірбі.
Джон Кірбі, війна в Україні
Джон Кірбі заявив, що Штати хочуть, щоб українці могли захистити себе / Фото defense.gov, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Російські окупаційні війська можуть спробувати почати новий наступ на Україну в недалекому майбутньому. Не виключено, що такі атаки будуть здійснюватися на декількох напрямках. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі.

За його словами, найближчі тижні будуть "критичними" у війні РФ проти України, передає CNN.

Так, американська сторона очікує, що російський диктатор Володимир Путін "спробує почати ще один наступ і, можливо, за багатьма іншими векторами".

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"Ми повинні переконатися, що робимо все можливе, щоб Україна була до цього готова", - сказав представник Білого дому.

Кірбі також заявив, що Штати хочуть, щоб українці могли захистити себе "від будь-якого відновлення російського наступу", а також мали можливість "проводити власні наступальні операції в будь-який час та в будь-якому місці, в розмірі та масштабі за своїм вибором".

"Саме тут ми зараз виводимо батальйони з України і проводимо для них загальновійськові маневри. Ось чому вони нарощують підготовку з таких речей, як система ППО Patriot. Ми робимо все можливе, щоб переконатися, що вони готові якнайкраще перед майбутніми критичними тижнями та місяцями", - підкреслив Кірбі.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США також заявив, що США покладаються на лідерство України в своєму пріоритеті оборони Бахмута, і будуть продовжувати забезпечувати президента країни Володимира Зеленського "всім, що йому потрібно, де б він не вирішив битися".

"Це означає розвідку. Це означає підтримку. Це означає зброю. Це означає можливості. Ось на чому ми зосередимося", - сказав Кірбі.

Наступ РФ і контрнаступ ЗСУ

В Інституті вивчення війни днями заявили, що темп наступу окупаційних військ Росії на Україну знизився. Атакуючі дії загарбників у напрямках Сватове-Кремінна в Луганській області та Бахмута Донецької області поступово рухаються до кульмінації. У такій ситуації ЗСУ отримають можливість перехопити ініціативу на полі бою.

За даними аналітиків ISW, "великий наступ" російської окупаційної армії, ймовірно, досягає своєї кульмінації. При цьому РФ так і не домоглася істотних перемог.

10 березня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ підуть у наступ через 2 місяці. Чиновник також дотримується точки зору, згідно з якою Києву слід врегулювати питання з озброєннями і боєприпасами.

13 березня колишній керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначав, що військові підрозділи України на Луганщині підуть у наступ за 2-3 тижні. ЗСУ потрібно зібрати необхідні резерви для реалізації військової операції.

Видання Politico писало, що весняний контрнаступ може початися вже в травні. США зосереджені на допомозі в його підготовці. Зараз в Україну направляються сотні західних танків і бронемашин, спорядження, спецтехніка для будівництва мостів.

Як пише видання, Київ поки не визначився зі стратегією, але у нього є два варіанти. Перший - просуватися на південь через Херсон до Криму, другий – рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст.

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