Армія РФ може почати наступ на нових напрямках - ISW

Окупаційні війська нарощують темпи наступальних операцій в районі Авдіївки з метою оточення населеного пункту.

ЗСУ, війна, українські військові / 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Російські окупаційні війська перекидають підрозділи на різні ділянки фронту в Україні. Ймовірно, це робиться для того, щоб почати або активізувати наступальні операції на нових напрямках. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни. При цьому експерти зазначають, що загальний весняний наступ окупантів наближається до кульмінації.

Так, на фоні повідомлень Заходу про можливу спробу Росармії почати наступ на інших напрямках, темпи російських операцій навколо Бахмута виглядають як такі, що сповільнюються.

Війська РФ вчинили додаткові несуттєві наступальні дії на півдні Бахмута, а ЗСУ 21 і 22 березня провели контратаки на південно-західній та північно-західній околицях міста.

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Як поінформували в Генштабі ЗСУ 22 березня, наступальний потенціал російських військ в районі Бахмута знижується, а українські офіційні особи раніше повідомляли про зменшення кількості бойових зіткнень в самому місті в останні дні.

Зараз війська РФ нарощують темпи своїх наступальних операцій в районі Авдіївки з метою оточення населеного пункту. Не виключено, що окупанти роблять це за рахунок своїх операцій в районі Бахмута і наступу в районі Вугледара, зазначають в ISW.

Раніше російські військовослужбовці 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (58-а загальновійськова армія, ПВО) заявляли, що вони перекидаються в район Вугледара для проведення штурмів, але 21 ерезня російський "воєнкор" заявив, що частини цієї бригади працюють на Авдіївському напрямку.

"Ця очевидна зміна дислокації - якщо вона не є результатом невірного повідомлення з боку Росії - можливо, вказує на те, що російські сили віддавали пріоритет інтенсифікації операцій навколо Авдіївки, а не відновленню наступу на Вугледар", - кажуть експерти.

У звіті вказується, що російські сили, мабуть, стягують більше сил в район Авдіївки, що може дозволити їм збільшити темпи наступу, хоча 22 березня не було підтверджених наступів військ РФ в цьому районі. ISW вважають, що російські наступи можуть спонукати ЗСУ піти з Бахмута та/або Авдіївки, хоча "зараз ні те, ні інше малоймовірно".

Також наголошується, що ISW досі не виявила підтвердження присутності російської 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї гвардійської танкової армії (Західний військовий округ) попри повідомлення про те, що вона була переформована в Білорусі й перекинута в окупований Луганськ.

"Росіяни можуть задіяти цей підрозділ в одному або декількох наступах, що вже почалися, або в новому наступі. Використання двох або трьох мотострілецьких полків цієї дивізії, однак, навряд чи призведе до вирішального оперативного ефекту, враховуючи нездатність більших з'єднань домогтися цього", - йдеться у звіті.

Наступ РФ і контрнаступ ЗСУ

В Інституті вивчення війни днями заявили, що темп наступу окупаційних військ Росії на Україну знизився. Атакуючі дії загарбників у напрямках Сватове-Кремінна в Луганській області та Бахмута Донецької області поступово рухаються до кульмінації. У такій ситуації ЗСУ отримають можливість перехопити ініціативу на полі бою.

За даними аналітиків ISW, "великий наступ" російської окупаційної армії, ймовірно, досягає своєї кульмінації. При цьому РФ так і не домоглася істотних перемог.

10 березня радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ЗСУ підуть у наступ через 2 місяці. Чиновник також дотримується точки зору, згідно з якою Києву слід врегулювати питання з озброєннями і боєприпасами.

13 березня колишній керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначав, що військові підрозділи України на Луганщині підуть у наступ за 2-3 тижні. ЗСУ потрібно зібрати необхідні резерви для реалізації військової операції.

Видання Politico писало, що весняний контрнаступ може початися вже в травні. США зосереджені на допомозі в його підготовці. Зараз в Україну направляються сотні західних танків і бронемашин, спорядження, спецтехніка для будівництва мостів.

Як пише видання, Київ поки не визначився зі стратегією, але у нього є два варіанти. Перший - просуватися на південь через Херсон до Криму, другий – рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст.

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