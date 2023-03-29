"Є проблеми з мобілізацією": в Україні можуть роздавати повістки через месенджери - Веніславський

За словами Веніславського, до повномасштабного вторгнення була майже повністю сформована база мобільних номерів чоловіків призовного віку.

Українцям можуть роздавати повістки через месенджери / Колаж фото УНІАН, Вікіпедія

В Україні військовозобов'язаним можуть почати роздавати повістки через месенджери. Про це в ефірі телемарафону заявив нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки України Федір Веніславський. Відео вже розлетілося в Мережі.

За його даними, у парламенті вже розглядають можливість здійснення видачі повісток саме у такий спосіб. Він додав, що до повномасштабного вторгнення база мобільних номерів чоловіків призовного віку була майже повністю сформована.

"Ми наразі розглядаємо питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток, у тому числі можливість відправляти чоловікам, які підлягають мобілізації, повідомлення про необхідність з'явитись у центр комплектування за допомогою месенджерів, тобто відправляти повістки онлайн. Наразі розглядаємо можливість усунення бюрократичних проблем, пов'язаних з цим питанням", - сказав Веніславський.

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Він додав, що вже нібито є технічні можливості упевнитись, що людині була доставлена повістка онлайн. До того ж він вважає, що це могло б вирішити проблеми з мобілізацією.

"Маємо бути відвертими: дійсно є певні проблеми з мобілізацією, тому що через війну маємо дуже багато внутрішньо переміщених осіб, серед яких багато чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані. Але оскільки вони перебувають не за місцем реєстрації, і не всі стали на військовий облік за місцем фактичного проживання, є проблеми з призовом", - пояснив нардеп.

Українцям можуть роздавати повістки через месенджери / скріншот з відео

Мобілізація в Україні

Президент Володимир Зеленський 25 лютого підписав указ Про загальну військову мобілізацію на території України у зв'язку з повномасштабним військовим вторгненням країни-агресора Російської Федерації. Призивають до лав Збройних сил України чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у кого є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. За документ, який вніс до Ради президент Зеленський, проголосували 288 нардепів.

8 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Ради два проекти затвердження указу глави держави про продовження воєнного стану та мобілізацію в Україні на 90 днів. Пізніше воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили фактично до кінця зими.

7 лютого Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження дії режиму воєнного стану і загальної військової мобілізації в Україні на 90 днів. На підтримку законопроєкту про воєнний стан проголосувало 348 нардепів.

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