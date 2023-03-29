"Найбільш підходящий момент": ЗСУ підуть у наступ відразу на декількох напрямках - Резніков

Потужний український контрнаступ із застосуванням західних танків може початися вже в квітні-травні цього року.

ЗСУ підуть у наступ одразу на кількох напрямках / Колаж фото УНІАН, 59 ОМПБр

Українська армія активно готується до потужного контрнаступу та звільнення незаконно захоплених земель російською окупаційною армією. Цей контрнаступ буде здійснюватися відразу на декількох напрямках. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю ERR.

Наступ ЗСУ розпочнеться вже у квітні-травні цього року, каже міністр. Резніков переконаний, що ці атаки принесуть Україні дуже позитивні зміни.

Однак варто розуміти, що контрнаступ залежить ще й від погодних умов. В очікуваному бою можна буде помітити роботу танків Leopard, які Україні передали західні партнери.

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"Ви побачите їх у контратаці за рішенням нашого Генштабу. Вже планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш підходящим, як вони вирішать. Також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога. Думаю, у квітні-травні ми їх побачимо", - сказав Резніков.

Весняний контрнаступ ЗСУ

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що цієї весни в України є величезний шанс здійснити успішний контрнаступ. Все це може статися завдяки значному виснаженню російських окупаційних військ і використанню західної зброї. За словами Остіна, на даний момент Україна має "значну перевагу" над російськими силами, хоча лінія фронту зазнавала змін на різних напрямках протягом останнього часу.

Як зазначив військовий експерт Владислав Селезньов, пріоритетним напрямком для контрнаступу ЗСУ стане південь Запорізької та Херсонської областей. При цьому він підкреслив, що російська окупаційна армія розуміє, що Сили оборони України можуть наступати саме на цих напрямках, тому вона готується до цього і зміцнює оборонні рубежі.

Колишній радник Офісу президента, військово-політичний оглядач Олексій Арестович вважає, що ЗСУ можуть зазнати великих втрат під час контрнаступу. Це може статися у випадку, якщо Захід не передасть Україні далекобійні ракети.

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