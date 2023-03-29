"Щоб військові в труні перевернулись": на Вінниччині школярка оскандалилась через допис в Instagram

Учениця 9-го класу розізлилась, бо в неї під час формування "живого коридору" луснула підошва на взутті.

У Вінницькій області спалахнув скандал після похорону загиблого воїна / Колаж фото скріншот

У Вінницькій області прощання із загиблим українським військовим перетворилося на скандал. Учениця 9-го класу однієї зі шкіл Гніванської громади оскандалилась, бо гнівно та нецензурно висловилась щодо "живого коридору", який влаштували місцеві жителі, щоб вшанувати загиблого захисника України. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Щоб ваші військові в труні перекинулися. У мене на нових лоферах через (поганий) [нецензурно] коридор підошва луснула", - написала вона.

У Вінницькій області спалахнув скандал після похорону загиблого воїна / скріншот

Цей допис швидко розлетівся у Мережі і дівчині навіть почали погрожувати розправою. Після цього вона почала вибачатися.

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Слід зазначити, що дівчини закритий акаунт. У профілі вона написала "приношу вибачення, відстаньте".

У Вінницькій області спалахнув скандал після похорону загиблого воїна / скріншот

У Вінницькій області спалахнув скандал після похорону загиблого воїна / скріншот

Що відомо про скандальну школярку

Як повідомляє ТСН, школярку звати Любов. Вона навчається у ліцеї №2 в місті Гнівань. У дівчинки є батько та мати. Але з мамою вона не живе через певні обставини. У міськраді зазначають, що дівчинка місцева і вже давно живе у цій громаді. З нею та її бабусею провели бесіди правоохоронці, шкільний психолог та служба у справах дітей.

"Дівчинка пояснила це тим, що вділа нові лофери, які придбала за свої кошти. І вона була дуже засмучена, що в неї тріснула підошва. Вона в стані таких емоцій викинула таку історію. Вона шкодує дуже про це", - сказала начальниця інформаційного відділу Гніванської міської ради Вікторія Шаргородська.

У міськраді також розповіли, що скандал спалахнув після поховання українського військового Ігоря Олімова, який загинув внаслідок російського обстрілу в районі міста Часів Яр на Донеччині.

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