УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Наступ російських окупантів під Бахмутом, ймовірно, починає слабшати - розвідка Британії

22 березня 2023, 10:32
Деякі російські підрозділи вже почали перекидати на інші ділянки фронту.
ВСУ, Бахмут
Наступ РФ під Бахмутом починає слабшати / Колаж 93 ОМБр, соцмережі

У британській розвідці заявили, що наступ російських сил під Бахмутом починає слабшати, хоча ситуація для захисників міста залишається складною.

В останні дні українські сили почали локальну контратаку на захід від Бахмута, щоб зменшити тиск противника на трасу H-32, яка є важливою для постачання, йдеться в огляді Міноборони Великобританії про війну в Україні за 22 березня.

"Бої тривають навколо центру міста, українські захисники залишаються під загрозою через оточення з півночі і півдня. Втім, є реалістична можливість, що російський наступ на місто починає втрачати обмежений у часі імпульс, який досі мав – частково через те, що деякі російські підрозділи перекидають на інші ділянки фронту", - зазначають в огляді.

відео дня

Зазначимо, що захисники України тримають оборону і стримують ворожі штурми. Про це повідомив командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський.

За його словами, уздовж всієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ тривають інтенсивні бойові дії. Українські захисники постійно знищують російську техніку, живу силу противника та ворожі склади на Бахмутському напрямку.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

Вам може бути цікаво:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Бахмут
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:37

Вночі РФ вдарила по гуртожиткам та ліцею на Київщині: кількість жертв зросла

11:21

Не товстіють і живуть до 100 років: китайці знайшли ідеальну заміну хлібуВідео

11:18

Елітам РФ відправили чіткий меседж: Полозов пояснив, що означає ордер на арешт ПутінаВідео

11:08

Кава з маслом: дивовижні відомості про нестандартний напійВідео

11:01

Астролог Влад Росс вказав точний місяць, коли можуть вбити ПутінаВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:43

"Весь світ із захопленням спостерігає за вашою силою": легенда Голлівуду душевно подякував українцямВідео

10:34

Стануть м'якшими за пух: 5 способів, як пом'якшити "дубові" рушники

10:32

Наступ російських окупантів під Бахмутом, ймовірно, починає слабшати - розвідка БританіїВідео

10:26

В ОК Південь анонсували нову "бавовну" в Криму після вибухів у Джанкої

Реклама
09:52

"Шматки пришили, імпланти в груди": з'явилося перше моторошне фото Кіркорова після пластикиВідео

09:46

Не з українцями воюємо, а з рептилоїдами: чоловік путіністки Циганової видав нову маячнюВідео

09:09

Вибухи і стрілянина в Севастополі: гауляйтери скаржаться на атаку надводних безпілотниківВідео

09:08

Путін запевняв, що може виграти війну, а Сі Цзіньпін схиляв його до поступок - росЗМІ

09:00

Втрата Криму змусить російські еліти видати Путіна до Гааги - Микола ПолозовЕксклюзив

08:50

Капітуляція Путіна перед СіПогляд

08:50

Гороскоп на сьогодні 22 березня 2023: Овну - розставання, Стрільцям - нові відносиниВідео

08:41

В'ятрович пояснив, чи штовхнув Путін Україну своєю агресією в обійми НАТОВідео

08:32

"Не знають, що з цим "щастям" робити": у ЗСУ розповіли про наслідки "бавовни" в ДжанкоїВідео

08:06

Найближчі тижні будуть "критичними": РФ готує ще один наступ на Україну - Білий дім

07:56

Чотири групи: кому в березні не підняли пенсіїВідео

Реклама
07:11

Вночі РФ атакувала Україну дронами: 16 "Шахедів" з 21 знищені силами ППО, є жертви серед цивільних

06:37

Путіну не вдалося домогтися бажаного партнерства із Сі Цзіньпіном - ISW

06:20

Чому нам не передають західну авіаціюПогляд

06:10

3 знаки зодіаку, які стануть щасливчиками в квітні: буде феноменальний місяцьВідео

05:32

Чому обсипається листя фікуса та як врятувати рослинуВідео

04:30

РФ використовувала "заготовлені ресурси" і більше не може проводити великі операції - СамусьВідео

03:35

"Після перемоги у війні Україні буде дуже важко": В'ятрович озвучив песимістичний сценарійВідео

03:20

Вітамінна бомба весни: рецепт найпростішого і дивовижного салату за 5 хвилинВідео

03:05

"Прилизана" Хайді Клум з'явилася на обкладинці глянцю в піджаку на голе тіло

02:35

Що добре росте поруч з цибулею: хитрому виверту позаздрять досвідчені городники

02:02

Жінка по всьому світу шукає взуття для свого 14-річного сина: що сталосяВідео

01:35

"На РФ чекає смута після поразки": Яковенко сказав, від чого залежить розпад РосіїВідео

00:51

5 найсуворіших заборон 22 березня, які можуть принести в будинок нещастя: прикмети на Сорок святихВідео

00:21

Чому потрібно їсти вівсянку кожен день: кишківник і серце скажуть спасибі

21 березня, вівторок
23:56

"В Москву приїхав новий володар": психолог розповів, як лідер КНР домінував та знущався з ПутінаВідео

23:02

Вибухи можуть пролунати у 5 областях РФ: Світан попередив росіян про серйозну небезпеку для нихВідео

22:54

"Залишимося без літаків": Самусь оцінив шанси України на отримання західних винищувачівВідео

22:45

Зірка молодіжних комедій 2000-их потрапила в психіатричну клініку

22:38

Не витримав пропагандиста і знепритомнів: в прямому ефірі у Соловйова ледь не помер гістьВідео

22:10

Валерій Меладзе скоро стане новим іноагентом в РосіїВідео

Реклама
22:07

Тяжкохвору російську актрису жорстоко обікрали близькі: винесли всеВідео

21:55

Продюсер Полякової заступився за співачку, яку обізвали клоуном та паразиткою

21:52

Є руйнування і постраждалі: РФ вдарила ракетами по ОдесіВідео

21:52

Кабаєва задерла ногу і показала, в якій вона форміВідео

21:35

Помер актор "Зоряних воєн" і "Гаррі Поттера"

21:21

Дістаємо футболки: синоптики повідомили про найпотужнішу "спеку" в УкраїніВідео

21:05

Путін і Сі зустрічалися даремноПогляд

21:01

Віталій Портников. У Джанкої красиво палають "Калібри"Відеоблоги

20:47

Видача повісток через "Дію": Федоров відповів на хвилююче питанняВідео

20:26

ЗСУ завершують навчання: ЗРК Patriot будуть розгорнуті в Україні швидше, ніж планувалося - ПентагонВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти