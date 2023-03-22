Наступ російських окупантів під Бахмутом, ймовірно, починає слабшати - розвідка Британії

Деякі російські підрозділи вже почали перекидати на інші ділянки фронту.

Наступ РФ під Бахмутом починає слабшати / Колаж 93 ОМБр, соцмережі

У британській розвідці заявили, що наступ російських сил під Бахмутом починає слабшати, хоча ситуація для захисників міста залишається складною.

В останні дні українські сили почали локальну контратаку на захід від Бахмута, щоб зменшити тиск противника на трасу H-32, яка є важливою для постачання, йдеться в огляді Міноборони Великобританії про війну в Україні за 22 березня.

"Бої тривають навколо центру міста, українські захисники залишаються під загрозою через оточення з півночі і півдня. Втім, є реалістична можливість, що російський наступ на місто починає втрачати обмежений у часі імпульс, який досі мав – частково через те, що деякі російські підрозділи перекидають на інші ділянки фронту", - зазначають в огляді.

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Зазначимо, що захисники України тримають оборону і стримують ворожі штурми. Про це повідомив командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський.

За його словами, уздовж всієї лінії фронту в зоні відповідальності Східного угруповання військ тривають інтенсивні бойові дії. Українські захисники постійно знищують російську техніку, живу силу противника та ворожі склади на Бахмутському напрямку.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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