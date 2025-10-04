Рус
Землетрус зруйнує Кримський міст: учені назвали ймовірні терміни

Олексій Тесля
4 жовтня 2025, 05:05
79
Серйозну загрозу також становить Крим і акваторія Чорного моря, підкреслив Дмитро Гринь.
землетрус
Названо небезпечні зони землетрусів / колаж: Главред, фото: pixabay

Головне:

  • Велика частина відчутних на території України землетрусів приходить із Вранчанської зони
  • Серйозну загрозу становить Крим і акваторія Чорного моря

Доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту геофізики імені С.І. Суботіна НАН України Дмитро Гринь розповів про сейсмічні загрози, актуальні для України.

Він зазначив, що більша частина відчутних на території України землетрусів приходить із Вранчанської зони (Румунія).

відео дня

За його словами, під час потужних поштовхів з епіцентром у цьому районі перші сейсмічні хвилі досягають Києва приблизно за дві хвилини, а найруйнівніші - за п'ять. Як приклад учений нагадав про землетрус 1977 року, коли в столиці від підземних коливань хиталися висотні будівлі.

Серйозну загрозу також становить Крим і акваторія Чорного моря. Землетрус у цьому регіоні 1927 року призвів до значних руйнувань і людських жертв. За словами Гриня, відтоді минуло майже сто років - а це типовий часовий інтервал для повторення сильних сейсмічних подій у цьому районі. Він додав, що якщо в Криму станеться землетрус силою 7-8 балів, Керченський міст може бути зруйнований, оскільки побудований на геологічно нестабільній території з розломами і грязьовими вулканами.

Землетрус зруйнує Кримський міст: учені назвали ймовірні терміни
/ Главред

Карпатський регіон також належить до сейсмоактивних зон. Тут відбуваються неглибокі розломні землетруси, які добре відчуваються місцевими жителями, але через малу глибину не поширюються далеко.

Крім того, осередки сейсмічної активності зафіксовано на території Українського кристалічного щита, зокрема в Полтавській області.

Гринь наголосив, що військові дії та обстріли не впливають на природну сейсмічну активність. Енергії вибухів недостатньо для провокування землетрусів. Однак пошкоджені будівлі стають більш уразливими, і навіть помірні поштовхи можуть призвести до тяжких наслідків.

Катастрофічні землетруси: що кажуть учені

Одним із найбільш вражаючих прикладів в історії вважається землетрус у районі Нью-Мадрида, що стався 1812 року. За сучасними оцінками, його магнітуда перебувала в діапазоні від 7,5 до майже 9 балів. Це природне явище було вкрай руйнівним: у деяких місцях річка Міссісіпі змінила напрямок течії, а сейсмічні хвилі охопили територію понад 2,5 мільйона квадратних кілометрів. Якби аналогічний землетрус стався в наші дні, міста, побудовані на нестійких піщаних ґрунтах, такі як Мемфіс і Сент-Луїс, ризикували б буквально піти під землю.

Раніше повідомлялося про те, що Європі загрожують цунамі і колосальні землетруси. Вчені виявили, що в надрах океанського дна протягом мільйонів років відбувався повільний, але невблаганний процес.

Нагадаємо, що у Львівській області стався землетрус. За класифікацією сейсмологів, цей землетрус належить до слабковідчутних.

Раніше Главред писав, що в Одеській області відчули землетрус. Його магнітуда була 4,6.

Кримський міст землетрус
Новий фактор на користь України може змусити Путіна згорнути "СВО" – The Times

Новий фактор на користь України може змусити Путіна згорнути "СВО" – The Times

Китайський гороскоп на завтра 4 жовтня: Бикам - брехня, Свиням - розчарування

Китайський гороскоп на завтра 4 жовтня: Бикам - брехня, Свиням - розчарування

Летить купа Шахедів, у повітрі МіГи: висока загроза масованого обстрілу

Летить купа Шахедів, у повітрі МіГи: висока загроза масованого обстрілу

Гороскоп Таро на завтра 4 октября: Стрельцам - проявиться, Львам - лидерство

Гороскоп Таро на завтра 4 октября: Стрельцам - проявиться, Львам - лидерство

Ще одна область без світла: росіяни влупили по об'єкту енергетики

Ще одна область без світла: росіяни влупили по об'єкту енергетики

