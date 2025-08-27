Поштовхи від Каспію до Тбілісі: у Дагестані стався потужний землетрус

За попередніми даними, жертв і серйозних руйнувань немає, але служби продовжують перевірку інфраструктури.

https://glavred.net/world/tolchki-oshchutili-ot-kaspiya-do-tbilisi-v-dagestane-proizoshlo-moshchnoe-zemletryasenie-10693013.html Посилання скопійоване

Землетрус у Дагестані відчули сотні кілометрів навколо / Колаж: Главред, фото: соцмережі

Коротко:

Епіцентр землетрусу був в акваторії Каспійського моря

Поштовхи відчули в Махачкалі, Чечні, Астраханській області, П'ятигорську, Актау

Жертв і серйозних руйнувань немає

Увечері 26 серпня в Дагестані стався землетрус магнітудою 5,5 бала. Поштовхи зафіксували в акваторії Каспійського моря неподалік від Дербента.

Як пишуть російські ЗМІ, поштовхи відчули також у Чечні, Астраханській області, П'ятигорську й Актау. За даними місцевих телеграм-каналів, землетрус відгукнувся навіть у сусідньому Азербайджані та в столиці Грузії - Тбілісі.

відео дня

Коливання докотилися також до Азербайджану, а слабкі відгомони - до Північного Кавказу.

Поштовхи були настільки відчутні, що у квартирах хиталися меблі.

У Махачкалі деякі жителі вийшли на вулиці, оскільки боялися залишатися в будинках в очікуванні продовження підземних поштовхів.

За попередніми даними, жертв і серйозних руйнувань немає, але служби продовжують перевірку інфраструктури.

Дивіться відео - Землетрус у Дагестані відчули сотні кілометрів навколо:

Землетрус на Камчатці 30 липня - що відомо

Як писав Главред, вранці 30 липня на Камчатському півострові стався землетрус магнітудою понад 8 балів. Це найпотужніший землетрус із 1952 року. Після землетрусу в Єлизівському районі зафіксували хвилю цунамі заввишки 3-4 метри. Деякі населені пункти були затоплені. Людей евакуювали з постраждалого регіону.

Епіцентр землетрусу розташований недалеко від важливого об'єкта країни-агресора Росії, а саме бази військово-морського флоту РФ "Рибачий", на якій базуються підводні човни.

Після потужного землетрусу на Камчатці в Японії оголосили попередження про цунамі висотою до трьох метрів. Людей закликали евакуюватися на височини і залишатися в безпечному місці.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред