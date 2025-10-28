Рус
В Україні стався землетрус: де саме трясло

Віталій Кірсанов
28 жовтня 2025, 09:09оновлено 28 жовтня, 09:46
Підземні поштовхи зафіксували в Дністровському районі Чернівецької області.
В Україні стався землетрус
Коротко:

  • Землетрус був магнітудою 1,4
  • За класифікацією землетрусів належить до невідчутних

В Україні стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як повідомляється, підземні поштовхи зафіксували в Дністровському районі Чернівецької області.

Землетрус був магнітудою 1,4 (за шкалою Ріхтера). Він стався на глибині 3 км.

"За класифікацією землетрусів належить до невідчутних" - заспокоїли фахівці.

Нагадаємо, це вже другий землетрус у Чернівецькій області за останні тижні. Попередній зафіксували 16 жовтня поблизу Новодністровська. Тоді магнітуда становила 2,1.

Епіцентр землетрусу
Неймовірне відкриття вчених: що відомо

Міжнародна команда дослідників виявила ознаки можливого формування нової зони субдукції в Атлантичному океані неподалік від узбережжя Португалії - відкриття, яке може ознаменувати початок нового етапу в тектонічній еволюції Землі.

Субдукція - один із найінтенсивніших і найруйнівніших геодинамічних процесів, під час якого одна тектонічна плита йде під іншу, спричиняючи масштабні землетруси, виверження вулканів і зміну обрисів континентів.

Землетруси в Україні - що відомо

Раніше Главред писав, що в Одеській області відчули землетрус 11 травня. Його магнітуда була 4,6.

Також і в Дністровському районі Чернівецької області фіксувався відчутний землетрус. 23 жовтня 2024 року Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус із магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) поблизу селища Ломачинці.

28 вересня на території Львівської області було зафіксовано землетрус. Його магнітуда становила 3,0 за шкалою Ріхтера.

Більше метеорологічних новин:

Що таке землетрус

Землетрус - підземні поштовхи і коливання земної поверхні, зсув тектонічних плит, пише Вікіпедія.

Вважається, що першопричиною землетрусів є глобальні геологічні та тектонічні сили, проте нині їхня природа не зовсім зрозуміла. Появу цих сил пов'язують із перепадами температури в надрах Землі.

Згідно з сучасними поглядами, землетруси відображають процес геологічного перетворення планети.

Щорічно приладами реєструється понад мільйон землетрусів.

    Чернівецька область новини України новини України та світу землетрус землетрус в Україні
    "Путін буде робити все": Зеленський прокоментував ідею зустрічі з диктатором

    "Путін буде робити все": Зеленський прокоментував ідею зустрічі з диктатором

    10:31Війна
    "Є головною ціллю росіян": Зеленський розповів, яка бойова ситуація склалася в Покровську

    "Є головною ціллю росіян": Зеленський розповів, яка бойова ситуація склалася в Покровську

    10:26Війна
    В оселях стане тепло: в Україні офіційно стартує опалювальний сезон

    В оселях стане тепло: в Україні офіційно стартує опалювальний сезон

    10:03Україна
    Чому 28 жовтня не можна ні з ким лаятися: яке церковне свято

    Чому 28 жовтня не можна ні з ким лаятися: яке церковне свято

    Карта Deep State онлайн за 28 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 28 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Різкий зліт всієї валюти: новий курс НБУ на 28 жовтня

    Різкий зліт всієї валюти: новий курс НБУ на 28 жовтня

    "Мої побачення": Віталій Кличко розкрив правду про особисте життя після розлучення

    "Мої побачення": Віталій Кличко розкрив правду про особисте життя після розлучення

    Красиве, але небезпечне: в Україні росте дерево, яке краще оминати

    Красиве, але небезпечне: в Україні росте дерево, яке краще оминати

