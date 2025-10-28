В Україні стався землетрус: де саме трясло

Підземні поштовхи зафіксували в Дністровському районі Чернівецької області.

В Україні стався землетрус / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Землетрус був магнітудою 1,4

За класифікацією землетрусів належить до невідчутних

В Україні стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як повідомляється, підземні поштовхи зафіксували в Дністровському районі Чернівецької області.

Землетрус був магнітудою 1,4 (за шкалою Ріхтера). Він стався на глибині 3 км.

"За класифікацією землетрусів належить до невідчутних" - заспокоїли фахівці.

Нагадаємо, це вже другий землетрус у Чернівецькій області за останні тижні. Попередній зафіксували 16 жовтня поблизу Новодністровська. Тоді магнітуда становила 2,1.

Епіцентр землетрусу / Фото: gcsk.gov.ua

Неймовірне відкриття вчених: що відомо

Міжнародна команда дослідників виявила ознаки можливого формування нової зони субдукції в Атлантичному океані неподалік від узбережжя Португалії - відкриття, яке може ознаменувати початок нового етапу в тектонічній еволюції Землі.

Субдукція - один із найінтенсивніших і найруйнівніших геодинамічних процесів, під час якого одна тектонічна плита йде під іншу, спричиняючи масштабні землетруси, виверження вулканів і зміну обрисів континентів.

Землетруси в Україні - що відомо

Раніше Главред писав, що в Одеській області відчули землетрус 11 травня. Його магнітуда була 4,6.

Також і в Дністровському районі Чернівецької області фіксувався відчутний землетрус. 23 жовтня 2024 року Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус із магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) поблизу селища Ломачинці.

28 вересня на території Львівської області було зафіксовано землетрус. Його магнітуда становила 3,0 за шкалою Ріхтера.

Що таке землетрус Землетрус - підземні поштовхи і коливання земної поверхні, зсув тектонічних плит, пише Вікіпедія. Вважається, що першопричиною землетрусів є глобальні геологічні та тектонічні сили, проте нині їхня природа не зовсім зрозуміла. Появу цих сил пов'язують із перепадами температури в надрах Землі. Згідно з сучасними поглядами, землетруси відображають процес геологічного перетворення планети. Щорічно приладами реєструється понад мільйон землетрусів.

