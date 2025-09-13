На Камчатці стався потужний землетрус: росіяни б'ють на сполох

Росіяни хвилюються через загрозу цунамі, яке може завдати шкоди півострову.

Місцева влада повідомила про наслідки землетрусу біля півострова / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео, скріншот з Google Maps

Основне:

На російській Камчатці стався землетрус

Потужність магнітуди оцінюють у межах 6,3-7,4

Місцевих жителів попередили про можливе цунамі

Вранці 13 вересня на Камчатці, що в країні-агресорці Росії, стався землетрус. Близько 06:00 місцеві жителі відчули потужні поштовхи, а росЗМІ заявили, що магнітуда становила 6,3.

Згодом стало відомо, що магнітуда афтершоку склала 7,0 на Камчатці. Епіцентр землетрусу розташувався в акваторії Тихого океану, на 114 км на схід від Петропавловська.

Що заявила місцева влада

Губернатор Володимир Солодов повідомив, що всі служби краю переведені у режим підвищеної готовності після потужного афтершоку інтенсивністю до шести балів.

Мешканців одразу попросили не відвідувати пляжі та інші небезпечні райони через загрозу цунамі. Водночас Солодов стверджує, що пошкоджень інфраструктури та житлових будинків на даний момент немає.

У регіональному ГУ МНС повідомили про загрозу цунамі для трьох округів: Алеутського, Усть-Камчатського та Петропавлівськ-Камчатського. В той же час російські пропагандисти б'ють на сполох через нові можливі руйнівні хвилі.

Дивіться відео землетрусу на Камчатці:

Як оцінили землетрус іноземні науковці

Німецький центр геонаук (GFZ), як пише Reuters, повідомив, що біля східного узбережжя Камчатки стався землетрус магнітудою 7,1. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині близько 10 км.

Геологічна служба США (USGS) оцінила магнітуду землетрусу по-іншому - у 7,4 бала з більшою майже у чотири рази глибиною 39,5 км.

Ситуація на Камчатці - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці липня на Камчатському півострові стався землетрус магнітудою понад 8 балів. Це найпотужніший землетрус із 1952 року. Після землетрусу в Єлизівському районі зафіксували хвилю цунамі заввишки 3-4 метри. Деякі населені пункти було затоплено.

Згодом з'ясувалося, що цунамі після цього землетрусу зачепило базу Тихоокеанського флоту країни-агресорки Росії, де розміщена більшість атомних підводних човнів РФ.

За декілька днів після землетрусу, на початку серпня, на російському півострові розпочалося потужне виверження вулкана Крашенінникова. Він викидає попіл на висоту до 6 кілометрів над рівнем моря.

