'Трусило' 4,6 балів: в Одеській області відчули землетрус

Землетрус був такої сили, що його відчули у різних країнах.

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В Одеській області відчули землетрус / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Що відомо:

В Одеській області відчули землетрус

Потужність землетрусу була 4,6 балів

В Одесі та області був відчутний землетрус. Його магнітуда була 4,6 балів. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Землетрус довелося відчути увечері 11 травня. Виявилось, що епіцентр підземних поштовхів був зафіксований у сейсмічній зоні Вранча, що у Румунії. Про це повідомив Національний науково-дослідницький інститут фізики Землі.

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Землетрус стався близько 21:34 на глибині 125 кілометрів.

Підземні поштовхи відчували також жителі румунських міст Галац та Тульча. Ці населені пункти розташовані на межі українського кордону поблизу Ізмаїльського районі Одеської області.

Слід зазначити, що землетрус також відчули жителі Молдови та Болгарії.

Землетруси в Україні - останні новини

Востаннє Главред писав, що землетрус в Україні стався 23 жовтня 2024 року. Тоді Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус з магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) поблизу селища Ломачинці, у Дністровському районі Чернівецької області.

Напередодні цього ж місяця в Україні стався землетрус. Епіцентр підземних поштовхів був зафіксований на території Криворізького району Дніпропетровської області.

Раніше, у вересні 2024 року в Одесі відчули потужний землетрус. Підземні поштовхи були й в інших регіонах області. З'ясувалося, що землетрус магнітудою 5,5 балів стався в Румунії.

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Що таке землетрус Землетрус - підземні поштовхи й коливання земної поверхні, зсув тектонічних плит, пише Вікіпедія. Вважається, що першопричиною землетрусів є глобальні геологічні та тектонічні сили, проте нині їхня природа не зовсім зрозуміла. Появу цих сил пов'язують із перепадами температури в надрах Землі. Згідно з сучасними поглядами, землетруси відображають процес геологічного перетворення планети. Щорічно приладами реєструється понад мільйон землетрусів.

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