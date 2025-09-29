Рус
У Львівській області стався землетрус: деталі

Віталій Кірсанов
29 вересня 2025, 10:40
34
За класифікацією сейсмологів, цей землетрус належить до слабковідчутних.
У Львівській області стався землетрус
У Львівській області стався землетрус / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Підземні поштовхи зареєстровані в районі міста Стрий
  • Магнітуда землетрусу склала 3,0 за шкалою Ріхтера

У неділю ввечері, 28 вересня, на території Львівської області було зафіксовано землетрус. Його магнітуда становила 3,0 за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи зареєстровані в районі міста Стрий, Стрийського району 28 вересня о 21:46. Епіцентр залягав на глибині 4 км.

відео дня

За класифікацією сейсмологів, цей землетрус належить до слабковідчутних і зазвичай не становить небезпеки для населення та інфраструктури.

Фахівці закликали жителів, які могли відчути підземні поштовхи, залишати повідомлення про свої відчуття. Це допоможе уточнити енергетичні параметри землетрусу.

У Львівській області стався землетрус: деталі
Епіцентр землетрусу / Фото: gcsk.gov.ua

Землетруси в Україні - що відомо

Раніше Главред писав, що в Одеській області відчули землетрус 11 травня. Його магнітуда була 4,6.

Також і в Дністровському районі Чернівецької області фіксувався відчутний землетрус. 23 жовтня 2024 року Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус із магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) поблизу селища Ломачинці.

Раніше сейсмолог Олександр Кендзьора спрогнозував новий землетрус. За його словами, він зачепить не тільки нашу країну - негода може серйозно "потрясти" і Росію.

Більше метеорологічних новин:

Що таке землетрус

Землетрус - підземні поштовхи і коливання земної поверхні, зсув тектонічних плит, пише Вікіпедія.

Вважається, що першопричиною землетрусів є глобальні геологічні та тектонічні сили, проте нині їхня природа не зовсім зрозуміла. Появу цих сил пов'язують із перепадами температури в надрах Землі.

Згідно з сучасними поглядами, землетруси відображають процес геологічного перетворення планети.

Щорічно приладами реєструється понад мільйон землетрусів.

