У США українкам, які втратили кінцівки через ракетний удар РФ по Краматорську, зробили протези

Наталія Степаненко та її 11-річна донька Яна

Українки Наталія Степаненко та її 11-річна донька Яна, які втратили кінцівки через російський ракетний удар по вокзалу в Краматорську, отримали в США новітні протези. Про це повідомив львівський градоначальник Андрій Садовий.

"Вона була в пеклі і повернулася! Путін хоче зупинити Україну, але він не здатний зупинити 11-річну дівчинку. Погляньте на неї! Її підірвали, але вона незламна!",- каже лікар українок, американський реабілітолог Пітер Херш.

Реабілітація у Наталії та яної буде тривалою. Сім'я буде жити в США, в Каліфорнії, близько року. Там українцям допомогли зняти житло і купити поліс медичного страхування. Українки отримали спеціальні протези завдяки програмі The Right to Walk Foundation.

Після лікування Степаненко планує повернутися в Україну. Однак їм і довгі роки знадобляться тривалі консультації лікарів.

Нагадаємо, обстріл ракетами вокзалу в Краматорську окупанти влаштували у п'ятницю, 8 квітня. За словами радника глави офісу президента Олексія Арестовича, удар по мирних жителях був спланованою атакою російських військ, адже вони прекрасно бачили, що били по цивільних.

На трагічну подію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що окупанти вдарили ракетою "Точка-У" і зазначив, що на місці вже працюють рятувальники і поліція.

"Російські нелюди не залишають своїх методів. Не маючи сил і сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться", - написав президент на своїй сторінці в Instagram.

