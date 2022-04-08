Окупанти обстріляли вокзал у Краматорську - понад 30 людей загинули, понад 100 поранених

Окупанти обстріляли вокзал у Краматорську / скріншот

Російські війська обстріляли вокзал у Краматорську. За попередньою інформацією 30 людей загинули і понад 100 поранено.

"Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителям міста Краматорськ", - повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишин.

За інформацією радника глави офісу президента Олексія Арестовича, удар по мирних жителях ракетою типу "Іскандер" був спланованою атакою російських військ.

"Потрібно розуміти, що таким ударам передує ретельна дорозвідка мети, як мінімум БПЛА, навідники на землі - занадто дорога ракета і занадто складно і ризиковано організувати подібні удари. Вони прекрасно бачили, що били по цивільних, ранок, що на вокзалі в цей час були тисячі людей, які намагаються евакуюватися, сім'ї, діти, люди похилого віку", - написав Арестович на своїй сторінці в Facebook.

читайте також"Рішення треба приймати негайно": жителів двох областей України закликали евакуюватисяВарто зазначити, що російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по шляхопроводу біля станції Бервенкове, Донецька залізниця. Йдеться про єдину залізничну колію зі Слов'янська, Краматорська та Лиману, яка контролюється українською державою.

В результаті в Слов'янську і Краматорську залишилися три потяги, що відправлялися в евакуацію.

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