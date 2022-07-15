Окупанти завдали потужного удару по Краматорську: багато постраждалих

Війна в Україні / Нацполіція

Війська РФ накрили вогнем центр Бахмута, там є постраждалі. Також росіяни обстріляли площу Миру в Краматорську. Про це повідомляє Нацполіція і міськрада Краматорська.

За даними Нацполіції, війська РФ накрили вогнем центр Бахмута.

Кремлівські найманці завдали удару реактивною системою залпового вогню "Ураган". Попередньо, по центральному ринку вони випустили одну ракету, ще дві - по житловому масиву.

На місці працювали слідчо-оперативні групи та працівники ДСНС.

В результаті обстрілу зруйновані приміщення на ринку і магазини. Від ударної хвилі пошкоджено вікна прилеглого п'ятиповерхового будинку.

Поліцейські надали першу домедичну допомогу і зібрали доказову базу військового злочину РФ.

У Каматорську окупанти вдарили по площі Миру.

Подробиці влада обіцяє розповісти пізніше.

Також увечері, 15 липня, повідомляють про сильний обстріл з окупованого Донецька.

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Війна Росії проти України

Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що президент Зеленський поставив ЗСУ завдання звільнити захоплені РФ південні регіони України. Сили української оборони накопичують озброєння для досягнення такої мети.

Глава держави Володимир Зеленський 11 липня сказав, що головним завданням України є звільнення всіх своїх територій. За його словами, такий пріоритет повинен бути і для всіх українських громадян.

Керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що ЗСУ можуть звільнити всі свої землі в тому випадку, якщо захід надасть військам достатню кількість важкої зброї. Окупанти можуть захопити Донбас, після чого армія України перейде в контрнаступ. У відповідь кроком Путіна може стати оголошення загальної мобілізації в Росії.

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