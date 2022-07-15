УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти завдали потужного удару по Краматорську: багато постраждалих

15 липня 2022, 21:57

На місці працювали слідчо-оперативні групи та працівники ДСНС.

Війна в Україні
Війна в Україні / Нацполіція

Війська РФ накрили вогнем центр Бахмута, там є постраждалі. Також росіяни обстріляли площу Миру в Краматорську. Про це повідомляє Нацполіція і міськрада Краматорська.

За даними Нацполіції, війська РФ накрили вогнем центр Бахмута.

Кремлівські найманці завдали удару реактивною системою залпового вогню "Ураган". Попередньо, по центральному ринку вони випустили одну ракету, ще дві - по житловому масиву.

На місці працювали слідчо-оперативні групи та працівники ДСНС.

В результаті обстрілу зруйновані приміщення на ринку і магазини. Від ударної хвилі пошкоджено вікна прилеглого п'ятиповерхового будинку.

Поліцейські надали першу домедичну допомогу і зібрали доказову базу військового злочину РФ.

Удар по Бахмуту

У Каматорську окупанти вдарили по площі Миру.

Подробиці влада обіцяє розповісти пізніше.

Також увечері, 15 липня, повідомляють про сильний обстріл з окупованого Донецька.

читайте такожУ Дніпрі та Кременчуці прогриміли потужні вибухи: перші подробиці

Війна Росії проти України

Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що президент Зеленський поставив ЗСУ завдання звільнити захоплені РФ південні регіони України. Сили української оборони накопичують озброєння для досягнення такої мети.

Глава держави Володимир Зеленський 11 липня сказав, що головним завданням України є звільнення всіх своїх територій. За його словами, такий пріоритет повинен бути і для всіх українських громадян.

Керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай вважає, що ЗСУ можуть звільнити всі свої землі в тому випадку, якщо захід надасть військам достатню кількість важкої зброї. Окупанти можуть захопити Донбас, після чого армія України перейде в контрнаступ. У відповідь кроком Путіна може стати оголошення загальної мобілізації в Росії.

Читайте також:

війна в Україні новини Краматорска Бахмут війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:40

Футболіст збірної України зробив неймовірний вчинок для ЗСУ

22:33

"Розірвало на частини": бабуся Лізи не говорить доньці про трагедію та сама поховає дівчинкуВідео

21:57

Окупанти завдали потужного удару по Краматорську: багато постраждалихВідео

21:27

Іван Яковина. Захід відповість новою зброєю на теракт у ВінниціВідеоблоги

21:17

У Дніпрі та Кременчуці пролунали потужні вибухи: перші подробиціВідео

Реклама
20:56

Кривавий ракетний удар по Вінниці: нові подробиці рятувальної операції

20:52

Оля Полякова розридалася на "таємному" концерті перед військовимиВідео

20:36

Вишукані листівки з днем народження жінці і чоловіку - душевні привітання у святковий день

20:10

Прикмети на 17 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:05

Ворог відчайдушно намагався наступати на Білогорівку, ЗСУ нещадно відбивали атаки-ГенштабВідео

19:51

ЗСУ під час жорстоких боїв знищили понад шість тисяч окупантів - АндрющенкоВідео

19:38

День бухгалтера 2022: привітання від всього серця, картинки та листівки

19:37

"Завжди твоя!": Повалій заспівала перед Лукашенком, назвавши Білорусь батьківщиною

19:27

Несподівані сюрпризи, великі гроші і щедрі подарунки долі: 3 знаки зодіаку - щасливчики серпняВідео

19:25

Поповнення в сімействі: в Україну нарешті прибули перші РСЗВ M270Відео

19:22

Тепер точно: Регіна Тодоренко народила другу дитину - перше фото з немовлям

19:08

В Україну несуться найсильніші грози: синоптики назвали найнебезпечніші регіониВідео

19:06

"Роксолану" Мер'єм Узерлі запідозрили у третій вагітності

18:34

Свята в серпні 2022 в Україні: День Незалежності, День ВПС, День будівельника – як будемо відпочивати

18:31

Ілюзії Кремля можна вибивати тільки силоюПогляд

Реклама
18:28

"Не дай Боже на землю України нога твоя ступить": українська співачка рознесла Регіну ТодоренкоВідео

18:19

"У Путіна є дедлайн": експерт пояснив затягування з "референдумами" на Херсонщині та ЗапоріжжіВідео

17:56

Удар на випередження: на Запоріжжі українські бійці збили Су-25 РФ, ще один - підбилиВідео

17:45

"Це великі люди для нашої країни": путініст Лепс раптово заступився за Пугачову і Галкіна

17:37

Міністр соцполітики Марина Лазебна подала у відставкуВідео

17:31

"Не вистачає гарматного м'яса": у РФ стартувала прихована мобілізація - ДаніловВідео

17:31

"Москва повинна платити високу ціну за свою агресію": ЄС продовжить жорсткі санкції проти РФВідео

17:09

Гороскоп на завтра, 16 липня 2022: Скорпіонам - таємні бажання, Козерогам - втрати, Водоліям - грошіВідео

16:57

У Будапешті не виключили вступ у війну та заговорили про "захист угорців" на ЗакарпаттіВідео

16:56

Військовий експерт Жданов розповів, куди хотіли потрапити окупанти при обстрілі ВінниціВідео

16:41

Молодик в липні 2022: що потрібно робити, щоб захистити дім від неприємностей

16:30

Щоб було не соромно пускати гостей: як врятувати ванну від іржі та жовтих патьоків

16:27

ЗСУ не битимуть з HIMARS по території Росії: Резніков назвав причинуВідео

16:17

Добронравов відмовився зніматися в новому "російському" сезоні "Сватів"

16:13

"Сидів у машині": жертвою російської ракети у Вінниці став 8-річний хлопчикВідео

16:06

"Ми нікому не потрібні": окупант розповів, як їх кидають помирати в УкраїніВідео

16:00

3 омолоджувальні стрижки з чубчиком для жінок після 30, що не вимагають особливого укладання

15:57

"Все управління винесли": Гіркін істерить через точні удари ЗСУ по командних пунктах РФВідео

15:52

Не залишиться ні сліду: 7 ефективних способів, як відіпрати плями від дезодоранту

15:39

"Воронка була за 7 кроків від них": ROXOLANA розповіла про обстріл Вінниці та загибель члена командиВідео

Реклама
15:32

У МЗС різко відповіли на скандальну заяву Орбана про неефективність санкцій проти РФВідео

15:26

Софія Ротару вперше відреагувала на військові злочини Росії

15:24

У полоні окупантів помер британець: загарбники звалюють всю вину на "хронічні хвороби" і "стрес"Відео

15:20

"Перестаньте її ховати": у Вінниці розповіли про стан мами загиблої ЛізиВідео

14:55

Потужний удар артилерії ЗСУ: у Мелітополі підірвали штаб окупантів РФВідео

14:51

З ювілеєм 30 років дівчині - привітання від щирого серця, стильні листівки і картинки

14:39

"Ми повинні звільнитися від фашизму": Кіркоров вибухнув маячнею, уколовши Галкіна

14:31

Залп дістане до Криму: ЗСУ отримають ракети для HIMARS, які б'ють на 300 км - РезніковВідео

14:27

Найкраще варення з абрикос на зиму: унікальний рецептВідео

14:08

Один згорів в авто, другий загинув з мамою: ракета вбила у Вінниці хлопчиків 7 і 8 роківФотоВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти