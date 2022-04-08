Вдарили ракетою "Точка-У": Зеленський відреагував на обстріл вокзалу в Краматорську, де загинули десятки людей

Зеленський відреагував на обстріл вокзалу в Краматорську / УНІАН

Російські війська обстріляли вокзал у Краматорську. Вже відомо про десятки загиблих і поранених.

Удар по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію, було завдано удару ракетою "Точка-У", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Близько 30 загиблих, близько 100 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Поліція і рятувальники на місці. Російські нелюди не залишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться", - написав президент на своїй сторінці в Instagram.

Ракета "Точка-У"

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Точка" був розроблений в СРСР в 60-70-х роках для знищення важливих об'єктів противника на віддалених близько 100 км від лінії фронту.

читайте такожУ НАТО очікують "великої битви" на ДонбасіПопри свій вік, він досі перебуває на озброєнні Збройних Сил України і, як виявилося, армії РФ, яка офіційно заявила про його списання у 2019 році, але використовує його зараз у війні проти України. Судячи з усього, через брак більш сучасних і небезпечних "Іскандерів".

Нагадаємо, що російські окупаційні війська також завдали авіаційного удару по шляхопроводу біля станції Бервенкове, Донецька залізниця. Йдеться про єдину залізничну колію зі Слов'янська, Краматорська та Лиману, яка контролюється українською державою.

В результаті в Слов'янську і Краматорську залишилися три потяги, що відправлялися в евакуацію.

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