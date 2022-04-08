УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вдарили ракетою "Точка-У": Зеленський відреагував на обстріл вокзалу в Краматорську, де загинули десятки людей

8 квітня 2022, 12:28

На вокзалі перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію.

false
Зеленський відреагував на обстріл вокзалу в Краматорську / УНІАН

Російські війська обстріляли вокзал у Краматорську. Вже відомо про десятки загиблих і поранених.

Удар по залізничному вокзалу Краматорська, де перебували тисячі мирних українців, очікуючи на евакуацію, було завдано удару ракетою "Точка-У", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Близько 30 загиблих, близько 100 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Поліція і рятувальники на місці. Російські нелюди не залишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться", - написав президент на своїй сторінці в Instagram.

Ракета "Точка-У"

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Точка" був розроблений в СРСР в 60-70-х роках для знищення важливих об'єктів противника на віддалених близько 100 км від лінії фронту.

читайте такожУ НАТО очікують "великої битви" на ДонбасіПопри свій вік, він досі перебуває на озброєнні Збройних Сил України і, як виявилося, армії РФ, яка офіційно заявила про його списання у 2019 році, але використовує його зараз у війні проти України. Судячи з усього, через брак більш сучасних і небезпечних "Іскандерів".

Нагадаємо, що російські окупаційні війська також завдали авіаційного удару по шляхопроводу біля станції Бервенкове, Донецька залізниця. Йдеться про єдину залізничну колію зі Слов'янська, Краматорська та Лиману, яка контролюється українською державою.

В результаті в Слов'янську і Краматорську залишилися три потяги, що відправлялися в евакуацію.

Читайте також:

viber
війна в Україні новини Краматорска Володимир Зеленський
Реклама
Популярне
Коли в Україні чекати справжньої спеки, синоптики назвали датуКоли в Україні чекати справжньої спеки, синоптики назвали дату "Я різатиму ваші голови": 20-річний окупант, який вбивав жителів Бучі, знову погрожує українцям"Я різатиму ваші голови": 20-річний окупант, який вбивав жителів Бучі, знову погрожує українцям "Навряд чи відвоюємо південь": експерт розкрив сценарій і терміни закінчення війни"Навряд чи відвоюємо південь": експерт розкрив сценарій і терміни закінчення війни Відрізали волосся й бісилися через українську: звільнені з полону військові розповіли про тортури у РФВідрізали волосся й бісилися через українську: звільнені з полону військові розповіли про тортури у РФ Не мовчить, як бабуся: онука Софії Ротару закликала світову спільноту допомогати УкраїніНе мовчить, як бабуся: онука Софії Ротару закликала світову спільноту допомогати Україні
Підтримайте Главред

Останні новини

13:59

"Не копай, тут газ": окупанти рили окопи по трубах, бо не вірили в наявність в селі газопостачання

13:53

91% жителів України не вірять у тезу "росіяни і українці - один народ": нове опитування

13:26

IT-курси, підприємництво та багато цікавого для дітей: Київстар ТБ розширив освітній контент

13:22

"Вже скільки їх впало в безодню": Тодоренко не стрималася після загибелі екс-бойфренда в Бучі

13:13

Лукашенко зробив свій перелік "недружніх держав", але без УкраїниВідео

Реклама
12:55

Клопотенко відповів на маячню Захарової про український борщВідео

12:47

ЗСУ збили ворожий вертоліт Ка-52 за 16 мільйонів доларів влучним пострілом зі Стугни

12:41

Переговори України та Росії: Подоляк заявив, що термінів проведення наступної зустрічі немає

12:31

Перемога Путіна для Росії гірша за поразкуПогляд

12:28

Вдарили ракетою "Точка-У": Зеленський відреагував на обстріл вокзалу в Краматорську, де загинули десятки людей

12:28

У МІУ розповіли, як наводять лад на звільнених територіях Київщини, Сумщини та Чернігівщини

12:19

Чернігів отримав місячний запас їжі та перші будматеріали для відновлення – Тимошенко

12:16

Емоційний фон переговорів України та Росії змінився: Подоляк розкрив деталіВідео

12:14

Знизити стрес і тривожність - 7 натуральних заспокійливих

12:06

В Україні відправили на той світ 55 російських елітних десантників: у Мережі навели дані

11:39

Макрон заявив, що Франція готова стати гарантом безпеки УкраїниВідео

11:36

Окупанти обстріляли вокзал у Краматорську - понад 30 людей загинули, понад 100 поранених

11:35

У мережу потрапили фотографії "знайомої" Путіна: Ермітаж відпочиває

11:27

Путін, ймовірно, не захоплюватиме Київ - керівник ПентагонуВідео

11:14

"Я знала, що він такий": Олена Кравець зізналася, про що говорить із Зеленським під час війниВідео

Реклама
11:10

Куля пройшла через голову: мешканка Бучі розповіла, як окупанти застрелили матір у неї на очахВідео

11:08

Чому Штатам вигідна затяжна війна в УкраїніПогляд

10:54

Легендарний Pink Floyd, вперше за 30 років випустив пісню і присвятив її Україні (аудіо)Відео

10:30

Гороскоп на завтра, 9 квітня 2022: Тільцям - заздрість, Скорпіонам - удача в грошах

10:30

Прикмети на 9 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

10:26

Мама Наташі Корольової "попрощалася" з зятем-путіністом Тарзаном і підтримала Україну

10:23

Ще одна війна Росії проти України неминуча: Арестович назвав терміни нового вторгнення

09:52

На Херсонщині окупанти зґвалтували 16-річну вагітну дівчину та 78-річну пенсіонерку

09:21

У Бучі маленький хлопчик носить їжу на могилу мами, яка померла в підвалі під обстріламиВідео

09:12

Кремль прагне повернути Україну до кам'яного віку і влаштувати їй другий ГолодоморПогляд

08:24

Загарбник злякався українського дрона і привів його на позиції: артилерія ЗСУ знищила їх

07:52

Знищено танки, літак та 90 агресорів: у ЗСУ розповіли про бої на східному напрямку

07:16

У Гаазі адвокат диктаторів розповів, як можуть заарештувати ПутінаВідео

06:43

Скандальний екснардеп Добкін став дияконом Московського патріархату

06:36

Росію виключили з Ради ООН з прав людини: три наслідкиПогляд

06:29

Гороскоп на сьогодні, 8 квітня 2022: Дівам - неприємна розмова, Козерогам - підступи недругів

06:17

ЗСУ звільнили Сумщину від російських агресорів - губернатор

05:54

Бійці ЗСУ на Луганщині приземлили дорогий безпілотник окупантів "Орлан-10"

05:27

Путінська війна проти України зробила Росію міжнародним ізгоєм - БайденВідео

05:00

Україна з Кримом та Донбасом і рішення Путіна: генерал США назвав сценарій щодо війниВідео

Реклама
04:30

У РНБО розповіли, чи готова Україна до хімічних атак з боку РФВідео

04:02

"Навряд чи відвоюємо південь": експерт розкрив сценарій і терміни закінчення війниВідео

03:40

Дістаємо парасолі та пуховики: українців попередили про дощі та похолодання

03:07

Улюбленець українок Віталій Кім розповів про реакцію дружини на прихильниць в мережі

02:33

Фінансовий гороскоп на тиждень 11-17 квітня: Терезам - можливості заробітку, Скорпіонам - втрати

02:00

Україна "дає по яйцях" Росії і Путіну: екс-міністр закордонних справ Польщі в захваті від ЗеленськогоВідео

01:35

Переворот у РФ неможливий, але є сценарій, при якому війна в Україні швидко закінчиться - експертВідео

00:51

Прикмети на 8 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:44

Венедіктова повідомила про звірства орків щодо дітей в Бородянці

00:42

"Використовують трупи українців як декорації": Зеленський розповів про цинічні плани окупантівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти