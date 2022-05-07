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Лікарі врятували кінцівки сироті з Попасної, яка з простреленими ногами вивезла 4 людей на авто

7 травня 2022, 16:29

У дівчинки, чисто в силу віку, не могло бути водійських прав. Проте вона вміла керувати авто і все одно зголосилася врятувати поранених людей.

Дівчинка Ліза
Ліза Чернишенко / скріншот з відео

Від неймовірної історії 15-річної Лізи Чернишенко - мешканки Попасної (Луганська область) стискається серце і ллються сльози. Вона з вогнепальними пораненнями ніг вела автомобіль, щоб врятувати поранених незнайомих людей., повідомляє портал ТСН.

"Їхала на машині і сталося так, що нас росіяни обстріляли", — буденно говорить про свій подвиг Ліза.

Дівчинка вісім років тому залишилася без батьків і з тих жила з хрещеною матір'ю в Попасній. На початку травня 2022 року вони вийшли трохи пройтися по околицях. І побачили, що на дорозі стояв автомобіль. А в ньому - четверо поранених (троє чоловіків і жінка). Вони слізно попросили відвезти їх до лікарні в Бахмуті.

"Просто потрібна була допомога швидко, щоб не втратили багато крові", - пояснює дівчинка. Ніхто з сусідів Лізи на це не наважився, оскільки дорога в лікарню пролягає в районі, обстрілюваному російськими окупантами.

У дівчинки, чисто в силу віку, не могло бути водійських прав. Але вона вміла керувати авто. І потім везти поранених зголосилася сама. Замінованою дорогою потрібно було проїхати близько 30 кілометрів.

"Лежали міни в шаховому порядку, там проїхати ніяк, але я якось проїхала, а потім ще був труп жінки, стовп, я проїхала і нас обстріляли", — розповідає дівчинка.

Чи не останнім зусиллям прострелених ніг, вона натиснула на педаль газу.

"У ноги потрапило, все, мене почало трясти, машина заглохла, я її завела знову, а нас далі обстрілюють", — підсумувала Ліза.

Зараз дівчинка в безпеці - її евакуювали до Львова. Вона в лікарні під наглядом лікарів. Вони дивуються, як з такими пораненнями ніг вона взагалі могла вести авто.

Обидві кінцівки Лізи медикам вдалося врятувати - довелося ампутувати тільки один палець. Люди, яких вона везла, теж в порядку і знаходяться на лікуванні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що своїм бомбардуванням заводу "Азовсталь" російські окупанти вбили маленьку дівчинку, яка подарувала одному з українських бійців свою іграшку ‒ гусака. Про це написав на своїй сторінці в Facebook сам військовий, якого звати Іван Богдан.

За його словами, ще наприкінці березня 2022 року в бомбосховищі "Азовсталі" дівчинка подарувала йому м'яку іграшку ‒ ганчіркового гусака.

На вигляд дитині було від 10 до 12 років.

"Сьогодні мені повідомили, що днями вона загинула під час чергового авіаційного бомбардування росіян. Вибач, Малятко, що не встигли тебе евакуювати і дати можливість знову радіти життю", - сказав він.

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Автор: Єгор Бунін
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Попасная новини України війна Росії та України
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