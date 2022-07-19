РФ завдала удару по Краматорську і Слов'янську: є жертви, під завалами залишаються люди

РФ обстріляла Краматорськ / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Російські окупанти у вівторок, 19 липня, завдали нового ракетного удару по центральній частині Краматорська Донецької області.

Як повідомив в Facebook мер міста Олександр Гончаренко, в результаті удару РФ є жертви.

"На місці працюють фахівці вибухотехнічних служб, рятувальники", - написав Гончаренко.

У мережі також публікують фото з місця подій, на яких видно два палаючих балкони багатоповерхових житлових будинків. Віконні рами сусідніх вікон і балконів пошкоджені.

Як повідомив глава Донецької ОВК Павло Кириленко, в результаті ракетного удару, нанесеного російськими окупантами по Краматорську, як мінімум, загинув один цивільний.

/ t.me/pavlokyrylenko_donoda

"Гучні вибухи в Краматорську: росіяни вдарили по центральній частині міста. За попередньою інформацією – авіаційними ракетами. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного", - написав Кириленко.

За його словами, в житлових багатоповерхівках, що опинилися в епіцентрі удару, почалися пожежі. "Прибулі на місце рятувальники ДСНС ліквідовують пожежі і надають допомогу людям", - підсумував Кириленко.

Що відомо про обстріл Слов'янська

Російські окупанти у вівторок знову обстріляли Слов'янськ, в результаті чого були пошкоджені приватні будинки, а люди отримали поранення, повідомив мер міста Вадим Лях.

"На жаль, Слов'янськ знову обстріляли. Пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди. Є поранені", - написав Лях в Facebook.

РФ завдала удару по Слов'янську / Facebook / Vadymlyakh

Він зазначив, що влада уточнює інформацію про наслідки обстрілу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська РФ накрили вогнем центр Бахмута, там є постраждалі. Також росіяни обстріляли площу миру в Краматорську.

За даними Нацполіції, війська РФ також накрили вогнем центр Бахмута.

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