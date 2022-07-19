Ворожий удар по житлових будинках Краматорська: нові подробиці та дані про постраждалих

Ворог 19 юля вдарив по Краматорську / t.me/dsns_telegram

У Краматорську в результаті ворожого обстрілу у вівторок, 19 липня, одна особа загинула, а ще шестеро отримали поранення, йдеться в заяві голови Донецької ОВВА Павла Кириленка в Telegram.

"За висновками вибухотехніків, ворог застосував авіаційну крилату ракету Р-37, - розповів він. - Пошкоджено десять багатоповерхівок у центральній частині міста".

Кириленко зазначив, що окупанти все частіше завдають ракетних ударів по містах у Донецькій області, не залишаючи цивільним шансів на порятунок.

Що відомо про обстріл Слов'янська

Російські окупанти у вівторок знову обстріляли Слов'янськ, у результаті чого були пошкоджені приватні будинки, а люди отримали поранення, повідомив мер міста Вадим Лях.

"На жаль, Слов'янськ знову обстріляли. Пошкоджено приватні будинки. Під завалами залишаються люди. Є поранені", - написав Лях.

Він зазначив, що влада уточнює інформацію про наслідки обстрілу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська РФ накрили вогнем центр Бахмуту, там є постраждалі. Також росіяни обстріляли площу Миру в Краматорську.

За даними Нацполіції, війська РФ також накрили вогнем центр Бахмуту.

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