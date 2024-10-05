В ОП жорстко відреагували на "витік" про "гарантії" Україні в обмін на території – ЗМІ

Україна не торгує суверенітетом і територіями, каже джерело в Офісі президента.

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В Офісі президента прокоментували інформацію ЗМІ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Україні не пропонували якісь "гарантії безпеки", в обмін на відмову від повернення захоплених РФ територій.

Про це заявило джерело Каналу 24 в Офісі президента, коментуючи матеріал у Financial Times, що нібито Україні на майбутніх переговорах про мир пропонують прийняти сильні гарантії безпеки з членством у НАТО, "в обмін на контроль Росії над окупованими територіями".

Джерело в Офісі Президента заявило, що це маячня і наголосило, таких розмов взагалі немає.

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В ОП наголосили, що Україна не торгує суверенітетом і територіями. Крім того, зауважили, що такої розмови, про яку написало видання, немає.

"Ніхто на Заході офіційно і явно не пропонував Україні такі гарантії безпеки, які точно не допускали б розширення або повторення війни. Вони навіть далекобійність бояться дати", - зазначило джерело в Офісі президента.

Раніше видання Financial Times написало про те, що Україна і західні партнери нібито обговорюють компроміс, за яким Київ може отримати членство в НАТО, а Москва збереже де-факто, але не де-юре контроль над окупованими територіями. Понад 18 місяців у зовнішньополітичних колах обговорюється "західнонімецька модель" для України, пишуть журналісти.

Нагадаємо, як написала Financial Times, українські чиновники нібито стали більш відкритими під час обговорення припинення вогню, навіть якщо російські війська залишаться на частині української території. Видання стверджує, що новий очільник МЗС України Андрій Сибіга під час поїздки до США обговорював потенційні компромісні рішення і був прагматичнішим під час обговорення можливості переговорів за принципом "земля в обмін на безпеку".

Раніше повідомлялося про те, що канцлер Олаф Шольц вирішив відновити переговори з Володимиром Путіним. Олаф Шольц може першим із західних лідерів відновити прямий контакт із Володимиром Путіним.

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