Членство в НАТО в обмін на території: Україні пропонують 'німецьку модель' миру - FT

Ні Київ, ні його прихильники не пропонують визнати суверенітет Росії над частиною окупованої української території, зазначили у Financial Times.

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Українські та західні чиновники розглядають модель "земля в обмін на НАТО" для досягнення миру / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Україна та західні партнери обговорюють компроміс, за яким Київ може отримати членство в НАТО, а Москва збереже де-факто, але не де-юре контроль над окупованими територіями. Понад 18 місяців у зовнішньополітичних колах обговорюється "західнонімецьку модель" для України. Про це повідомляє Financial Times.

У виданні стверджують, що ані Україна, ані її західні союзники не згодні визнавати суверенітет Росії над окупованими територіями, оскільки це підірвало б міжнародний правопорядок та могло б сприяти подальшій агресії Москви. Водночас, передбачається "мовчазна згода" на те, що у майбутньому повернути ці території потрібно через дипломатичні зусилля.

"Поступ землею для отримання членства в НАТО може бути "єдиною грою в місті", як сказав нам один західний дипломат, але для українців це залишається табу, принаймні публічно", - йдеться у матеріалі. відео дня

За даними видання, вже протягом півтора року у зовнішньополітичних колах розглядають так звану "західнонімецьку модель". Західна Німеччина стала членом НАТО у 1955 році, попри те, що Східна Німеччина залишалася під контролем СРСР до 1989 року. Цю модель для України згадували колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер, екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, а також чинний президент Чехії Петер Павел.

Хоча прихильники цієї ідеї визнають, що такий сценарій навряд чи сподобається Москві, деякі аналітики побоюються, що це може призвести до ескалації. Проте членство в НАТО дозволило б Україні захистити свій суверенітет та продовжити свою орієнтацію на Захід — цілі, які Росія прагне зруйнувати.

"Я не думаю, що повне відновлення контролю над усією територією є обов’язковою умовою. Якщо буде демаркація, навіть адміністративний кордон, то ми можемо вважати (це - Главред) тимчасовим і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона на той час контролюватиме", - сказав Петр Павел в інтерв’ю чеській газеті.

Американський історик Мері Саротт у своїй статті для Foreign Affairs висловлює думку, що умови членства в НАТО можуть бути адаптовані до конкретних обставин країни. Саротт вважає, що Україна повинна визначити такі кордони, які можна було б надійно захистити з військової точки зору, і зобов'язатися не використовувати силу для повернення окупованих територій, окрім випадків необхідності самооборони. Вступ до НАТО на цих умовах, на думку Саротт, міг би бути представлений Москві як доконаний факт.

Вступ в НАТО / Інфографіка: Главред

Що відомо про Financial Times? Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Вступ України до НАТО - останні новини

Нагадаємо, колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні реально стати членом НАТО, навіть якщо частина її території залишиться окупованою. Він зазначив, що існують способи вирішення проблеми колективної безпеки для України.

Основна увага України наразі зосереджена на отриманні запрошення до НАТО. Президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції 3 жовтня з новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте зазначив, що країна робить все можливе для досягнення цієї мети.

Рютте підкреслив, що шлях до членства України в альянсі є незворотнім, а Росія не має права голосу у цьому процесі.

Крім цього, колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники вирішуватимуть, чи можливо запросити Україну до НАТО, навіть якщо частина її території залишається під російською окупацією. Він підкреслив, що якщо членство в Альянсі залежатиме від завершення війни і повернення контролю над усією територією, це може спонукати Росію продовжувати агресію.

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