Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Членство в НАТО в обмін на території: Україні пропонують "німецьку модель" миру - FT

Руслана Заклінська
5 жовтня 2024, 16:38
206
Ні Київ, ні його прихильники не пропонують визнати суверенітет Росії над частиною окупованої української території, зазначили у Financial Times.
Членство в НАТО в обмін на території: Україні пропонують 'німецьку модель' миру - FT
Українські та західні чиновники розглядають модель "земля в обмін на НАТО" для досягнення миру / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Україна та західні партнери обговорюють компроміс, за яким Київ може отримати членство в НАТО, а Москва збереже де-факто, але не де-юре контроль над окупованими територіями. Понад 18 місяців у зовнішньополітичних колах обговорюється "західнонімецьку модель" для України. Про це повідомляє Financial Times.

У виданні стверджують, що ані Україна, ані її західні союзники не згодні визнавати суверенітет Росії над окупованими територіями, оскільки це підірвало б міжнародний правопорядок та могло б сприяти подальшій агресії Москви. Водночас, передбачається "мовчазна згода" на те, що у майбутньому повернути ці території потрібно через дипломатичні зусилля.

"Поступ землею для отримання членства в НАТО може бути "єдиною грою в місті", як сказав нам один західний дипломат, але для українців це залишається табу, принаймні публічно", - йдеться у матеріалі.

відео дня

За даними видання, вже протягом півтора року у зовнішньополітичних колах розглядають так звану "західнонімецьку модель". Західна Німеччина стала членом НАТО у 1955 році, попри те, що Східна Німеччина залишалася під контролем СРСР до 1989 року. Цю модель для України згадували колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер, екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, а також чинний президент Чехії Петер Павел.

Хоча прихильники цієї ідеї визнають, що такий сценарій навряд чи сподобається Москві, деякі аналітики побоюються, що це може призвести до ескалації. Проте членство в НАТО дозволило б Україні захистити свій суверенітет та продовжити свою орієнтацію на Захід — цілі, які Росія прагне зруйнувати.

"Я не думаю, що повне відновлення контролю над усією територією є обов’язковою умовою. Якщо буде демаркація, навіть адміністративний кордон, то ми можемо вважати (це - Главред) тимчасовим і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона на той час контролюватиме", - сказав Петр Павел в інтерв’ю чеській газеті.

Американський історик Мері Саротт у своїй статті для Foreign Affairs висловлює думку, що умови членства в НАТО можуть бути адаптовані до конкретних обставин країни. Саротт вважає, що Україна повинна визначити такі кордони, які можна було б надійно захистити з військової точки зору, і зобов'язатися не використовувати силу для повернення окупованих територій, окрім випадків необхідності самооборони. Вступ до НАТО на цих умовах, на думку Саротт, міг би бути представлений Москві як доконаний факт.

вступление в НАТО инфографика
Вступ в НАТО / Інфографіка: Главред

Що відомо про Financial Times?

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Вступ України до НАТО - останні новини

Нагадаємо, колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україні реально стати членом НАТО, навіть якщо частина її території залишиться окупованою. Він зазначив, що існують способи вирішення проблеми колективної безпеки для України.

Основна увага України наразі зосереджена на отриманні запрошення до НАТО. Президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції 3 жовтня з новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте зазначив, що країна робить все можливе для досягнення цієї мети.

Рютте підкреслив, що шлях до членства України в альянсі є незворотнім, а Росія не має права голосу у цьому процесі.

Крім цього, колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники вирішуватимуть, чи можливо запросити Україну до НАТО, навіть якщо частина її території залишається під російською окупацією. Він підкреслив, що якщо членство в Альянсі залежатиме від завершення війни і повернення контролю над усією територією, це може спонукати Росію продовжувати агресію.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО вступ до НАТО війна на Донбасі війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Більше
В ОП жорстко відреагували на "витік" про "гарантії" Україні в обмін на території – ЗМІ

В ОП жорстко відреагували на "витік" про "гарантії" Україні в обмін на території – ЗМІ

17:20Україна
Членство в НАТО в обмін на території: Україні пропонують "німецьку модель" миру - FT

Членство в НАТО в обмін на території: Україні пропонують "німецьку модель" миру - FT

16:38Україна
Загибель комбата 123-ї бригади: у ЗСУ заявили про "проблеми у військовому колективі"

Загибель комбата 123-ї бригади: у ЗСУ заявили про "проблеми у військовому колективі"

16:23Україна
Реклама

Популярне

Більше
Прислала в Москву: Алла Пугачова попрощалася зі своїм другом

Прислала в Москву: Алла Пугачова попрощалася зі своїм другом

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Скорпіонам - безпідставне звинувачення, Тельцям - хвиля удачі

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Скорпіонам - безпідставне звинувачення, Тельцям - хвиля удачі

Рішення про переговори з РФ ухвалено: які пункти передбачено - Financial Times

Рішення про переговори з РФ ухвалено: які пункти передбачено - Financial Times

Ціни побили семирічний рекорд: в Україні стрімко злетіла вартість популярного фрукта

Ціни побили семирічний рекорд: в Україні стрімко злетіла вартість популярного фрукта

Усі будуть в захваті: кухар розповів найсмачніший рецепт солянки

Усі будуть в захваті: кухар розповів найсмачніший рецепт солянки

Останні новини

17:53

Неймовірний смак не залишить нікого байдужим: як приготувати бешбармак з куркою та свининою

17:44

РФ отримала не лише зброю: у ЦПД пояснили, що війська КНДР роблять на Донеччині

17:20

В ОП жорстко відреагували на "витік" про "гарантії" Україні в обмін на території – ЗМІ

16:38

Членство в НАТО в обмін на території: Україні пропонують "німецьку модель" миру - FT

16:23

Загибель комбата 123-ї бригади: у ЗСУ заявили про "проблеми у військовому колективі"

Ізраїль проти Ірану. Чи спалахне велика війна на Близькому СходіІзраїль проти Ірану. Чи спалахне велика війна на Близькому Сході
15:58

Снарядну дружбу Путіна і Кім Чен Ина можна розбити: у ЗСУ назвали спосіб

15:44

Окупанти самі збили свій літак біля Костянтинівки – ЗМІ

15:16

Оживе напівмертва квітка: як реанімувати орхідею без мохуВідео

15:15

У шість разів більша за розмірами за Землю: вчені виявили дивну планету

Реклама
15:14

"Країна-ізгой": в Індії жорстко попередили РФ щодо застосування ядерної зброїВідео

15:09

Експерт назвала дешевий засіб, який назавжди усуває плісняву в оселі: у чому секрет

14:44

Війська РФ "хочуть" узяти райони Харкова під вогневий контроль, очікується загострення

14:21

Рішення про переговори з РФ ухвалено: які пункти передбачено - Financial Times

13:43

Етикет проти зливи: як правильно користуватися парасолькоюВідео

13:39

"Треба протриматися приблизно місяць": названо прогноз подальших подій у війні

13:37

ЗСУ попали прямо в яблучко: СУшка РФ вартістю $50 млн "доліталася" на Донбасі

13:29

ЗСУ уразили 3 командних пункти армії РФ: деталі влучних ударів

12:52

"Маємо чітку стратегію": Зеленський назвав дві речі, які здатні зупинити агресію РФВідео

12:07

Плани Путіна після захоплення Вугледара: у розвідці Британії назвали "цілі"

12:04

РФ все частіше запускає дрони невстановленого типу: у Повітряних силах розповіли деталі

Реклама
11:45

Росія іде під воду: в Алтайському краї величезний потік води прорвав дамби

11:31

Що робити з жоржинами восени: 10 правил вирощування шикарної квіткиВідео

11:00

Знайти панду за 5 секунд зможуть лише одиниці: надзвичайно складна загадка

10:33

У Лаврова зробили цинічну заяву про ядерну зброю і "накинулися" на США

10:20

Успішна наступальна операція: ЗСУ дещо просунулись в Харківській області - ISW

09:40

Кім Чен Ин "тягне" Путіна, але РФ провалить два головні завдання - The Times

09:32

Що покласти в лунку при посадці лілії восени: секретна добавка забезпечить пишне цвітінняВідео

08:57

Влупили по найціннішому: дрони атакували кілька підприємств у РФ - де влучили

08:50

На Заході змінилося ставлення до ядерних погроз Путіна - Time

08:25

З манатками в Україну: велика кількість жителів Курщини захотіли переселитися

07:43

Вони - майбутнє України: Залужний виступив проти зниження мобілізаційного віку

05:58

Гороскоп на завтра 6 жовтня: Скорпіонам - безпідставне звинувачення, Тельцям - хвиля удачі

05:35

Що буде з курсом до кінця року та чи варто купувати долари просто зараз - прогноз

05:03

Язик зламати можна: яке найдовше ім'я та прізвище в Україні - понад 100 буквВідео

04:30

Усі будуть в захваті: кухар розповів найсмачніший рецепт солянкиВідео

04:01

В України можуть виникнути проблеми з використанням нових авіабомб від США

03:00

Знають не всі водії: яку кнопку в авто не варто натискати під час дощу

02:00

Прислала в Москву: Алла Пугачова попрощалася зі своїм другом

01:30

Біженців з України менше на 2 млн: демограф здивував несподіваним розкладомВідео

01:00

Що не так на картинці: лише 1% найрозумніших знайде правильну відповідь

Реклама
04 жовтня, п'ятниця
23:40

Частина чоловіків не зможе отримати бронь: Кабмін посилив вимоги до військовозобов'язаних

23:00

Деякі території будуть окуповані: Столтенберг заявив про вступ України до НАТО

22:45

РФ провокує Лукашенка: в ЦПД пояснили, чому російських дрон залетів в Білорусь

22:23

Вигоріли таємничі контейнери: ЗМІ розкрили "болючі" наслідки атаки на аеродром РФФото

21:50

Залити шкірку апельсинів оцтом: жінка поділилась геніальним методом прибиранняВідео

21:31

Про МСЕК, людей з інвалідністю і корупційний феодалізмПогляд

21:18

Як заблокувати у Вайбері: феноменально швидкий і легкий трюкВідео

21:09

Ціни побили семирічний рекорд: в Україні стрімко злетіла вартість популярного фрукта

21:06

Червоний рівень активності: Україну атакує потужна магнітна буря

20:20

"Дуже складно, багато поранених": у ЗСУ заявили про важку ситуацію під Покровськом

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти