Зеленський запропонував Моді провести другий Саміт миру в Індії та назвав умову

Другий Саміт миру має відбутися в одній із країн глобального півдня, каже президент.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-predlozhil-modi-provesti-vtoroy-sammit-mira-v-indii-i-nazval-uslovie-10591454.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський запропонував провести в Індії другий Саміт миру / Колаж: Главред, Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський назвав бажаним, щоб другий саміт миру відбувся в одній із країн глобального півдня, і повідомив, що запропонував прем'єр-міністру Наренду Моді провести саміт в Індії.

"Я справді вважаю, що другий саміт світу має бути в одній із країн, бажано, глобального півдня. І ми дуже відкриті... Я абсолютно підтримую і сказав, і поділився цим із прем'єр-міністром Моді, щоб провести глобальний саміт миру в Індії", - сказав Зеленський в інтерв'ю представникам індійських ЗМІ.

Глава держави додав, що Україна не може "провести саміт миру в країні, яка поки що не долучилася до комюніке саміту миру", однак це стосується не лише Індії, а будь-якої держави, яка позитивно ставилася до прийняття другого саміту.

відео дня

"Я думаю, ви це розумієте. Ніхто ні на кого не тисне, але це логічно", - зазначив глава української держави.

Президент нагадав, що пункти в комюніке, ухваленому на першому саміті миру, стосуються енергетичної, продовольчої безпеки, а також повернення українських дітей, і жоден із пунктів не стосується зброї.

Зеленський додав, що Україна буде задоволена, якщо Індія приєднається до пункту Формули миру, який стосується повернення дітей.

"Тому я думаю, що Індія може обирати будь-який із цих пунктів, долучатися будь-якою з тематикою і може приходити зі своїм баченням, зі своїми додатковими поглядами тощо", - наголосив президент.

Хто такий Нарендра Моді? Нарендра Дамодардас Моді — індійський політичний і державний діяч. 14-й Прем'єр-міністр Індії з 26 травня 2014. Лідер Бхаратія джаната парті. Головний міністр штату Гуджарат з 7 жовтня 2001 до 22 травня 2014, пише Вікіпедія. Індія відмовилася засудити повномасштабне російське вторгнення в Україну у 2022 році та залишилася нейтральною. Індійський уряд організував операцію "Ґанґа", яка була спрямована на повернення на батьківщину індійців, які опинилися в Україні під час війни. Індія евакуювала близько 20 000 індійських громадян в Україні, з яких трохи більше ніж 18 000 були студентами.

Саміт миру та можлива участь Росії - останні новини

Раніше в ОП розкрили сценарій примусу Москви до миру. Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що під час другого Саміту миру Україна вестиме роботу за основними пунктами Формули миру президента Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський не виключає, що Путіна можуть запросити на наступний саміт миру. Однак, Зеленський не чекає, що Путін особисто братиме участь у переговорах. Глава держави вважає, що російський диктатор "занадто наляканий" і не захоче приїхати.

Нагадаємо, у Росії огризнулися з приводу участі країни-агресора в другому Саміті миру. Представник Росії вперше офіційно прокоментував позицію щодо участі у другому Саміті миру. За його словами, РФ вже "все зрозуміло".

/ Инфографика: Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред