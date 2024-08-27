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Моді поговорив із Байденом про Україну: про що йшлося

Анна Ярославська
27 серпня 2024, 06:56
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Під час розмови з Байденом прем'єр Індії обговорив низку регіональних і глобальних питань, включно з війною Росії проти України.
Нарендра Моді, Володимир Зеленський
Нарендра Моді та Володимир Зеленський зустрілися в Києві 23 серпня / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтвердив свою прихильність справі відновлення миру в Україні. Про це він сказав під час телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Як пише Моді на своїй сторінці в соцмережі X, під час розмови з Байденом він обговорив низку регіональних та глобальних питань, включно з війною Росії проти України.

"Провів сьогодні телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Ми детально обговорили різні регіональні та глобальні питання, зокрема ситуацію в Україні. Я підтвердив повну підтримку Індією швидкого відновлення миру і стабільності", - зазначив Моді.

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Крім того, Моді додав, що обговорював із президентом США ситуацію в Бангладеш і "потребу у швидкому відновленні нормального стану та захисті меншин, особливо індусів".

Візит Моді в Україну - останні новини

До Києва в день прапора України 23 серпня прибув із першим офіційним візитом прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Під час зустрічі із Зеленським Моді розповів президенту України про свою зустріч із Путіним на початку липня. За його словами, він намагався переконати кремлівського диктатора зупинити війну.

Індія та Україна підписали чотири документи про співпрацю. Ці угоди стосуються медичної сфери, аграрного сектору, гуманітарного співробітництва та культури.

Хто такий Нарендра Моді?

Нарендра Дамодардас Моді — індійський політичний і державний діяч. 14-й Прем'єр-міністр Індії з 26 травня 2014. Лідер Бхаратія джаната парті. Головний міністр штату Гуджарат з 7 жовтня 2001 до 22 травня 2014, пише Вікіпедія.

Індія відмовилася засудити повномасштабне російське вторгнення в Україну у 2022 році та залишилася нейтральною. Індійський уряд організував операцію "Ґанґа", яка була спрямована на повернення на батьківщину індійців, які опинилися в Україні під час війни. Індія евакуювала близько 20 000 індійських громадян в Україні, з яких трохи більше ніж 18 000 були студентами.

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