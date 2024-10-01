Уперше за два роки війни: Шольц вирішив відновити переговори з Путіним – ЗМІ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним вперше за майже два роки війни в Україні.
Про плани канцлера ФРН йдеться в повідомленні видання DIE ZEIT, яке посилається на джерела в урядових колах.
Як уточнюється, Шольц розглядає можливість телефонної розмови з Путіним напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді.
Водночас журналісти з'ясували, що запит на розмову між Шольцем і Путіним ще не надійшов.
Видання звертає увагу на те, що Шольц може стати першим главою уряду найбільш важливих країн, що підтримують Україну, який відновив би прямий контакт із Путіним.
Нагадується, що остання телефонна розмова між Шольцем і Путіним відбулася в грудні 2022 року. При цьому президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також востаннє напряму спілкувалися з Путіним у 2022 році.
У DIE ZEIT додають, що в середині жовтня в Німеччині відбудуться переговори про подальшу підтримку України.
Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
Раніше у Шольца заговорили про переговори між Україною та РФ. Лідер СДП вважає, що інші країни повинні активізувати зусилля для припинення бойових дій.
Як повідомлялося раніше, у Кремлі намагаються знайти посередників для переговорів з Україною. Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою та міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром.
Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що наразі переговори між Україною та Росією не створять основ для справедливого міцного миру.
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