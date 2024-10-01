Уперше за два роки війни: Шольц вирішив відновити переговори з Путіним – ЗМІ

Олаф Шольц може першим із західних лідерів відновити прямий контакт із Володимиром Путіним.

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Олаф Шольц може провести переговори з Володимиром Путіним / колаж: главред, фото: росСМИ, Офіс президента

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним вперше за майже два роки війни в Україні.

Про плани канцлера ФРН йдеться в повідомленні видання DIE ZEIT, яке посилається на джерела в урядових колах.

Як уточнюється, Шольц розглядає можливість телефонної розмови з Путіним напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді.

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Водночас журналісти з'ясували, що запит на розмову між Шольцем і Путіним ще не надійшов.

Видання звертає увагу на те, що Шольц може стати першим главою уряду найбільш важливих країн, що підтримують Україну, який відновив би прямий контакт із Путіним.

Нагадується, що остання телефонна розмова між Шольцем і Путіним відбулася в грудні 2022 року. При цьому президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також востаннє напряму спілкувалися з Путіним у 2022 році.

У DIE ZEIT додають, що в середині жовтня в Німеччині відбудуться переговори про подальшу підтримку України.

Раніше у Шольца заговорили про переговори між Україною та РФ. Лідер СДП вважає, що інші країни повинні активізувати зусилля для припинення бойових дій.

Як повідомлялося раніше, у Кремлі намагаються знайти посередників для переговорів з Україною. Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою та міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що наразі переговори між Україною та Росією не створять основ для справедливого міцного миру.

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