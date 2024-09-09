Шольц хоче прискорити мирні переговори України та РФ: у ВРУ різко відреагували

У неділю, 8 вересня, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до пришвидшення мирних зусиль у війні в Україні.
"Я вважаю, що зараз настав час обговорити, як нам можна якомога швидше вийти з цієї ситуації війни й досягти миру", - зазначив Шольц в інтерв'ю ZDF.
Крім того, він висловив переконання, що майбутня мирна конференція щодо України має відбутися за участі Росії. Він підкреслив, що в цьому питанні погоджується з президентом України Володимиром Зеленським.
"Безумовно, буде ще один мирний саміт", - наголосив Шольц, не уточнюючи дату його проведення.
Він додав, що "домовився із Зеленським", що мирна конференція "має бути й з Росією".
Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко у коментарі LIGA.net розповів, що Україна вітатиме лише ті пропозиції, які можуть бути озвучені в межах Формули миру президента Володимира Зеленського. Водночас парламентар сумнівається, що канцлер може запропонувати "щось дійсно оригінальне".
"З практичного погляду, найкращий мирний план з боку Німеччини - це надання в достатній кількості сучасної зброї та економічна допомога Україні", - висловився Мережко.
При цьому територіальні поступки Росії Україна навіть не обговорюватиме, наголосив нардеп.
Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
Нагадаємо, що Джон Кірбі зробив заяву про мирні переговори з РФ. Представник Білого дому назвав "справедливою" "формулу миру" президента Зеленського. За його словами, США допомогли Україні просунути її на міжнародному рівні.
Володимир Зеленський анонсував план майбутніх переговорів. На другому Саміті світу обов'язково будуть присутні представники РФ, переконаний президент. Для цієї події Київ спільно з партнерами підготує до розгляду детальний план закінчення війни.
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