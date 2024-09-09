УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Шольц хоче прискорити мирні переговори України та РФ: у ВРУ різко відреагували

Юлія Закрепа
9 вересня 2024, 21:13оновлено 9 вересня, 21:55
190
Шольц наголосив, що майбутня мирна конференція щодо України має відбутися за участі Росії.
Шольц хоче прискорити мирні переговори України та РФ: у ВРУ різко відреагували
Шольц закликає до прискорення мирних зусиль у війні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, пресслужба Європарламенту

У неділю, 8 вересня, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до пришвидшення мирних зусиль у війні в Україні.

"Я вважаю, що зараз настав час обговорити, як нам можна якомога швидше вийти з цієї ситуації війни й досягти миру", - зазначив Шольц в інтерв'ю ZDF.

Крім того, він висловив переконання, що майбутня мирна конференція щодо України має відбутися за участі Росії. Він підкреслив, що в цьому питанні погоджується з президентом України Володимиром Зеленським.

відео дня

"Безумовно, буде ще один мирний саміт", - наголосив Шольц, не уточнюючи дату його проведення.

Він додав, що "домовився із Зеленським", що мирна конференція "має бути й з Росією".

Шольц хоче прискорити мирні переговори України та РФ: у ВРУ різко відреагували
Що відомо про українську формулу миру / Інфографіка: Главред

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко у коментарі LIGA.net розповів, що Україна вітатиме лише ті пропозиції, які можуть бути озвучені в межах Формули миру президента Володимира Зеленського. Водночас парламентар сумнівається, що канцлер може запропонувати "щось дійсно оригінальне".

"З практичного погляду, найкращий мирний план з боку Німеччини - це надання в достатній кількості сучасної зброї та економічна допомога Україні", - висловився Мережко.

При цьому територіальні поступки Росії Україна навіть не обговорюватиме, наголосив нардеп.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Нагадаємо, що Джон Кірбі зробив заяву про мирні переговори з РФ. Представник Білого дому назвав "справедливою" "формулу миру" президента Зеленського. За його словами, США допомогли Україні просунути її на міжнародному рівні.

Володимир Зеленський анонсував план майбутніх переговорів. На другому Саміті світу обов'язково будуть присутні представники РФ, переконаний президент. Для цієї події Київ спільно з партнерами підготує до розгляду детальний план закінчення війни.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні ЗСУ новини України мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

Презентація Apple: який вигляд мають iPhone 16, навушники та годинник - коли і за скільки можна купити

Презентація Apple: який вигляд мають iPhone 16, навушники та годинник - коли і за скільки можна купити

23:24 Техно
Світить "червона картка": Україна подала запити про затримання нардепа Дмитрука

Світить "червона картка": Україна подала запити про затримання нардепа Дмитрука

22:08 Україна
"Наймасштабніша евакуація": на Сумщині масово вивозитимуть людей через загрозу з боку РФ

"Наймасштабніша евакуація": на Сумщині масово вивозитимуть людей через загрозу з боку РФ

21:49 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

З дня на день вдарить потужний шторм: Україну накриє майже 7-бальна магнітна буря 59766

З дня на день вдарить потужний шторм: Україну накриє майже 7-бальна магнітна буря

Гороскоп на завтра 10 вересня: Тельцям - дзвінок, який змінить життя, Стрільцям - проблема 31832

Гороскоп на завтра 10 вересня: Тельцям - дзвінок, який змінить життя, Стрільцям - проблема

Троянди будуть ломитись від квітів: що обов'язково потрібно зробити у вересні 14099

Троянди будуть ломитись від квітів: що обов'язково потрібно зробити у вересні

Які дерева і кущі не можна садити восени: врожаю не буде 6893

Які дерева і кущі не можна садити восени: врожаю не буде

Останні новини

23:24

Презентація Apple: як виглядають iPhone 16, навушники та годинник - коли і за скільки можна купити

23:12

Угорщина буде постачати нафту РФ через Україну: у Bloomberg розкрили важливі деталі

23:00

"Одружені вже більше року": Позитив розкрив несподівані подробиці особистого життя

22:14

"Розійшлися наші шляхи": alyona alyona висловилася про конфлікт із Jerry Heil

22:08

Світить "червона картка": Україна подала запити про затримання нардепа Дмитрука

На Росію чекають нові неприємні сюрпризи від України, буде дещо цікаве – майор ЗСУ ГетьманНа Росію чекають нові неприємні сюрпризи від України, буде дещо цікаве – майор ЗСУ Гетьман
21:49

"Наймасштабніша евакуація": на Сумщині масово вивозитимуть людей через загрозу з боку РФ

21:36

Кейт Міддлтон зробила офіційну заяву про свою боротьбу з раком: "Страшний шлях"Відео

21:27

Чим відіпрати білі плями від дезодоранту: жінка поділилась цікавим способомВідео

21:13

Шольц хоче прискорити мирні переговори України та РФ: у ВРУ різко відреагували

Реклама
20:27

ЗСУ відновлюють позиції на Сході: Зеленський звернув увагу на два напрямки

20:03

Загроза для Вугледара: Коваленко розповів, що задумали окупанти

19:49

Історичне рішення Союзу: чому в СРСР продавали молоко у трикутних пакетах

19:43

Влупить +10: які області атакують дощі з грозами

19:28

МЗС викликало тимчасового повіреного Ірану через можливе постачання ракет РФ

19:27

Відомий співак уперше прокоментував чутки про роман із Тонею Матвієнко

19:20

Наступ РФ зірвали повністю: багато завдань Курської операції вже виконаноВідео

19:00

Інтервʼю Сирського: чому воно засвідчило провал літньої кампанії РФПогляд

18:59

Покровський плацдарм може стати місцем знищення росіян: у ЗСУ заявили про затишшя окупантів

18:51

Коли закінчиться війна в Україні: майор ЗСУ вказав на важливий нюансВідео

18:44

До біди чи до вирішення проблем: що означає поява павука в будинку

Реклама
18:29

Російський безпілотник, який впав у Латвії, виявився "Шахедом" з вибухівкою

18:22

Вадим Олійник розповів, через що конфліктували Dantes і Наталія Могилевська

18:14

Бойові катери та потужні ПЗРК: Швеція оголосила пакет допомоги Україні на €400 млн

18:02

Для СБУ немає "червоних ліній" на території РФ - експерт про останні підриви складів

17:53

Ризик використання ядерної зброї по Україні: Подоляк різко відреагував на заяву ЦРУ

17:34

Навіщо Білорусь стягує війська до кордону: названо реальні наміри ЛукашенкаВідео

17:34

Що не можна робити 10 вересня: суворі прикмети, яких слід дотримуватись

17:20

Як ракети Ірану змінять обстріли України та які міста опиняться під ударом

17:09

Врятує техніку і їжу: для чого ставити стакан з водою в мікрохвильовку

16:55

Чому не можна говорити "земля пухом": у церкві дали докладне пояснення

16:55

Смертельний вибух у Києві: очевидці розповіли про дивних орендарів

16:53

Іранські балістичні ракети дуже небезпечні для України: в Sky News розкрили загрози

16:31

Чи будуть найближчим часом відключення світла: українцям дали прогноз

16:16

Помер зірка "12 стільців" і "Місця зустрічі змінити не можна"

16:13

У Путіна "втекли" від відповіді щодо поставки іранських ракет для обстрілів України

15:58

Загрожуватимуть великі втрати: коли ЗСУ можуть готувати вихід із КурщиниВідео

15:49

"Більшу частину не перехопимо": тривожний прогноз щодо цілей іранської балістики

15:47

Для чого в автомобільній аптечці презерватив - використовують його не за призначенням

15:46

Ананаси за космічною ціною: чому в Італії ненавидять гавайську піцу

15:39

В Україні різко "злетіли" ціни на продукти у перший тиждень осені: що подорожчало

Реклама
15:32

Підручник для 7-го класу з мапою України без Криму: в мережі розгорівся скандал

15:24

Чи потрібно закривати кришку унітазу перед змивом: справа не тільки в гігієні

15:17

"Мир" в обмін на землі: в ОП відповіли на тлі скандалу довкола пропозицій Шольца

15:14

Не кладіть їх в кишеню без перевірки: як зрозуміти, що долари справжні

14:52

"Вони б проголосували": майор про ймовірність створення Курської народної республікиВідео

14:49

Україна знищила ключові об'єкти на авіабазі РФ: супутникові знімки "Маринівки"Фото

14:42

Олександр Стоянов відреагував на нового чоловіка в житті Катерини Кухар

14:11

Буде ще нахабнішою: Росія атакуватиме НАТО дронами все частіше, прогноз

14:10

"Батьки вже вдома": собака зворушливо розбудив свого глухого брата, відео до сліз

13:44

У ЗСУ назвали головну умову входження Курської області до складу України

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти