Шольц хоче прискорити мирні переговори України та РФ: у ВРУ різко відреагували

Шольц наголосив, що майбутня мирна конференція щодо України має відбутися за участі Росії.

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Шольц закликає до прискорення мирних зусиль у війні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, пресслужба Європарламенту

У неділю, 8 вересня, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до пришвидшення мирних зусиль у війні в Україні.

"Я вважаю, що зараз настав час обговорити, як нам можна якомога швидше вийти з цієї ситуації війни й досягти миру", - зазначив Шольц в інтерв'ю ZDF.

Крім того, він висловив переконання, що майбутня мирна конференція щодо України має відбутися за участі Росії. Він підкреслив, що в цьому питанні погоджується з президентом України Володимиром Зеленським.

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"Безумовно, буде ще один мирний саміт", - наголосив Шольц, не уточнюючи дату його проведення.

Він додав, що "домовився із Зеленським", що мирна конференція "має бути й з Росією".

Що відомо про українську формулу миру / Інфографіка: Главред

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко у коментарі LIGA.net розповів, що Україна вітатиме лише ті пропозиції, які можуть бути озвучені в межах Формули миру президента Володимира Зеленського. Водночас парламентар сумнівається, що канцлер може запропонувати "щось дійсно оригінальне".

"З практичного погляду, найкращий мирний план з боку Німеччини - це надання в достатній кількості сучасної зброї та економічна допомога Україні", - висловився Мережко.

При цьому територіальні поступки Росії Україна навіть не обговорюватиме, наголосив нардеп.

Нагадаємо, що Джон Кірбі зробив заяву про мирні переговори з РФ. Представник Білого дому назвав "справедливою" "формулу миру" президента Зеленського. За його словами, США допомогли Україні просунути її на міжнародному рівні.

Володимир Зеленський анонсував план майбутніх переговорів. На другому Саміті світу обов'язково будуть присутні представники РФ, переконаний президент. Для цієї події Київ спільно з партнерами підготує до розгляду детальний план закінчення війни.

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