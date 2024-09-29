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У МЗС дорікнули Швейцарії за підтримку "мирного плану" Китаю і Бразилії

Олексій Тесля
29 вересня 2024, 09:48
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Українські дипломати зазначили, що не можуть зрозуміти логіки рішення швейцарської сторони.
Україна, РФ, Швейцарія
У МЗС України розкритикували позицію Швейцарії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Pixabay

У Міністерстві закордонних справ України розкритикували підтримку Швейцарією китайсько-бразильської "мирної ініціативи".

"Українська сторона розчарована інформацією щодо підтримки швейцарською стороною так званого "Китайсько-бразильського консенсусу з 6 пунктів", - ідеться в коментарі, опублікованому на сайті МЗС.

Українські дипломати зазначили, що не можуть збагнути логіки такого рішення, адже спільно зі Швейцарською Конфедерацією були організаторами Першого Глобального Саміту миру 15-16 червня в Бюргенштоку, в якому взяли участь представники ста країн і міжнародних інституцій, а Швейцарія бере участь у тематичних конференціях щодо конкретних пунктів Формули миру.

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"Усі ідеї, дискусії та плани щодо відновлення миру для України мають базуватися на двох принципах: по-перше, нічого про Україну без України. По-друге, ці пропозиції мають ґрунтуватися на Статуті ООН і включати повагу до суверенітету і територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів", - зазначається в документі.

У МЗС наголошують, що Формулу миру президента України Володимира Зеленського є єдиним шляхом до всеосяжного, справедливого та сталого миру.

"Немає потреби у створенні додаткових форматів і платформ для обговорення шляхів досягнення миру для України. Формула миру надає повний інструментарій і відповідні майданчики для обговорення всіх ідей, консолідації різних бачень і концепцій", - уточнюють там.

Українські дипломати додали, що будь-які "мирні ініціативи", які не містять чіткого посилання на Статут ООН і не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними та створюють ілюзію діалогу, в той час як агресор продовжує свої злочинні дії.

"Ми закликаємо Швейцарську Конфедерацію та всі країни, які підтримують міжнародне право та Статут ООН, уникати участі в так званих "мирних ініціативах", що можуть лише ускладнити процес досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру для України. Ті ініціативи, які не визнають факту неспровокованої збройної агресії Росії проти України, прирівнюють жертву й агресора, пропонують деескалацію коштом суверенітету й територій України, не можуть бути підтримані Україною", - резюмували в МЗС України.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Що відомо про позицію Швейцарії

Раніше Швейцарія заявила про підтримку так званої "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії щодо війни в Україні, незважаючи на те, що в ній немає посилання на Статут ООН і прямої згадки про територіальну цілісність України.

Відповідну заяву зробив представник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо, пише Blick.

За його словами, ця "мирна ініціатива" важлива, оскільки пропонує альтернативу "войовничим промовам", які пролунали в ООН як з українського, так і з російського боку в ООН цього тижня.

Водночас речник швейцарського МЗС наголосив на важливості посилання на Статут ООН у будь-яких мирних ініціативах щодо України. Бідо зазначив, що про це говорив на виступі в Раді безпеки ООН міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

Видання зазначає, що Швейцарія, яка цьогоріч у червні провела перший Глобальний саміт щодо української Формули миру, була однією з небагатьох західних країн, запрошених на зустріч, організовану Китаєм і Бразилією з обговорення їхньої "мирної ініціативи" на полях Генеральної асамблеї ООН, 27 вересня.

Раніше спецпредставник уряду КНР з питань Євразії Лі Хуей заявив, що так званий "консенсус" Китаю і Бразилії - план із врегулювання війни в Україні- нібито отримав підтримку в понад 110 країнах світу.

Нагадаємо, президент Зеленський розкритикував позицію урядів Китаю і Бразилії щодо війни і заявив, що вона має досить "проросійський" вигляд, але це Китай не зупинило, і його представники нещодавно оголосили, що все ще сподівається на підтримку цієї ініціативи. Українська сторона почала грати на випередження і поширила документ із закликом не підтримувати китайський план.

Як повідомлялося раніше, у ЄС розкритикували підтримку Угорщиною китайського "мирного плану". Рішення Угорщини є унікальним для Європейського Союзу, однак інші члени навряд чи підуть таким самим шляхом.

У МЗС дорікнули Швейцарії за підтримку 'мирного плану' Китаю і Бразилії
/ Инфографика: Главред

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