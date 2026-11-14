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На 2,5 см за 50 років: чому вуха не ростуть, але з віком стають більшими

Анна Ярославська
14 листопада 2026, 12:49
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За даними досліджень, окружність вушної раковини щороку додає в середньому пів міліметра.
Жінка, дзеркало
Чому вуха з віком стають більшими: вчені назвали справжню причину / Колаж: Главред, фото: pexels.com, pixabay.com

Коротко:

  • На скільки міліметрів щороку збільшуються вуха
  • Чому вушна раковина насправді не росте
  • Що символізують довгі мочки на статуях Будди

Вуха з віком справді стають більшими, але не тому, що продовжують рости. Вушну раковину роками розтягують вага мочки та гравітація, а сполучна тканина, як і весь організм під час старіння, втрачає еластичність.

Про це пише наукове видання IFLScience з посиланням на кілька досліджень 1990-х років, присвячених розміру вух у людей різного віку.

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На скільки збільшуються вуха з віком

У 1997 році науковці Техаського технічного університету виміряли окружність вух у 100 молодих людей і порівняли ці дані з показниками людей старшого віку. Вони дійшли висновку, що окружність вуха щороку збільшується в середньому на 0,51 мм - це приблизно пів сантиметра за десятиліття або 2,5 см за 50 років.

Ще одне дослідження вийшло 1995 року в British Medical Journal під промовистою назвою "Чому в літніх чоловіків великі вуха?". Лікар загальної практики Джеймс Гіткоут виміряв довжину лівого вуха у 206 пацієнтів віком від 30 до 93 років.

За його підрахунками, вухо подовжується приблизно на 0,22 мм на рік.

"Схоже, з віком наші вуха стають більшими (у середньому на 0,22 мм на рік)", - написав Гіткоут.

Водночас сам автор визнав, що механізму цього явища його робота не пояснює.

"Чому вуха мають збільшуватися, коли решта тіла вже не росте, це дослідження не відповідає", - зазначив науковець.

У 1999 році італійські дослідники також підтвердили, що вуха з віком більшають. За їхніми даними, у чоловіків цей ефект особливо помітний.

Чому вуха насправді не ростуть

Вушна раковина не росте все життя під дією гормону росту. Вона лише здається більшою, бо її роками розтягують маса жирової мочки та гравітація. В одній із наукових праць це явище описують як "хронічне механічне натягнення вушної раковини через накопичення жиру на обличчі".

З часом вуха провисають під власною вагою. Сполучна тканина втрачає еластичність, а вироблення колагену сповільнюється, тож вушна раковина поступово розтягується.

Водночас у культурах, де шанують старість, довгі мочки вважають ознакою мудрості. Зокрема, статуї Будди часто зображують із дуже довгими мочками вух, які символізують його мудрість.

Статуя Будди
Статуя Будди / Фото: pexels.com

Чому з віком вуха й ніс здаються більшими?

У матеріалі Live Science зазначається, що вуха й ніс остаточно формуються приблизно до 20 років, а подальші зміни пов'язані зі старінням тканин, а не з їхнім ростом. Клінічний професор хірургії Школи медицини Цукера, колишній президент Американського товариства пластичних хірургів Алан Матарассо пояснив, що з роками організм гірше відновлює опорні волокна шкіри та хряща.

"Наш організм стає менш ефективним у виробленні нових колагенових і еластинових волокон", - пояснив Матарассо.

Як повідомляв Главред, учені з'ясували, у якому віці людина починає стрімко старіти. За даними дослідження американських науковців, процес старіння різко прискорюється приблизно у 44 і 60 років. В експерименті взяли участь 108 добровольців віком від 25 до 75 років.

Дослідники також оцінили природну межу людського життя. Навіть якщо усунути більшість механізмів старіння, середня тривалість життя могла б зрости приблизно до 150-190 років. Головним обмежувальним фактором учені називають накопичення випадкових змін у ДНК клітин.

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