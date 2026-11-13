Потужні далекобійні удари "вибили" понад 50% НПЗ РФ — The Moscow Times

Накопичених за жовтень резервів РФ може вистачити лише приблизно на сім днів внутрішнього споживання.

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Наслідки ударів по НПЗ у РФ / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

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Масштабні пошкодження підприємств загрожують дефіцитом бензину

За останні два тижні БПЛА атакували п’ять найбільших НПЗ РФ

Нова хвиля атак на російські нафтопереробні заводи може призвести до повторення паливної кризи в країні-агресорі РФ.

Масштабні пошкодження підприємств загрожують дефіцитом бензину, довгими чергами на автозаправках та введенням обмежень на продаж палива, повідомляє російське видання The Moscow Times.

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За оцінкою Сергія Вакуленка, старшого наукового співробітника Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії, українські удари, що почалися наприкінці жовтня, могли вивести з ладу підприємства, які забезпечують близько 55% російського виробництва бензину.

При цьому накопичених за відносно спокійний жовтень резервів може вистачити лише приблизно на сім днів внутрішнього споживання.

За останні два тижні безпілотники атакували всі п’ять найбільших нафтопереробних заводів Росії. Зокрема, 11 листопада мішенню став Омський НПЗ, який щорічно переробляє до 22 млн тонн нафти. Двома днями раніше під удар потрапив завод "Кінеф" у Ленінградській області з потужністю 21 млн тонн на рік.

На початку листопада атаки торкнулися й підприємств, що постачають паливо до столичного регіону. 5 листопада безпілотники атакували Рязанський НПЗ, потужність якого становить 17 млн тонн на рік, а 3 листопада - завод "Славнефть-ЯНОС", здатний переробляти 15 млн тонн нафти щорічно.

Крім того, 1 листопада удар припав на НПЗ "Лукойла" поблизу Нижнього Новгорода. Це підприємство потужністю 17 млн тонн на рік є другим за обсягами виробництва автомобільного бензину в країні. 13 листопада безпілотники атакували Волгоградський НПЗ, розрахований на переробку 14 млн тонн нафти на рік.

Під атаки також потрапили Новокуйбишевський НПЗ "Роснефти" (8,3 млн тонн на рік), "Башнефть-УНПЗ" (6,6 млн тонн) та Афіпський НПЗ (7,2 млн тонн).

На думку російського експерта, у листопаді 2026 року ситуація могла досягти критичної точки, коли труднощі та незручності, що виникають, "перетворюються на серйозні проблеми".

/ Інфографіка: Главред

Удари по НПЗ можуть посилити паливну кризу в РФ

Російський паливний ринок зазнає дедалі більше проблем через систематичні удари Сил оборони України по нафтопереробних підприємствах. За словами експерта з міжнародної енергетики Михайла Гончара, наслідки атак накопичуються, а їхня інтенсивність продовжує зростати.

"Нинішні проблеми на російському паливному ринку в цілому - це накопичений ефект і наслідок наших системних дій з початку 2026 року, динаміка яких наростає", - зазначив фахівець в інтерв’ю "Главреду".

Поки що уникнути гострого дефіциту допомагають запаси великих нафтових компаній, які продовжують забезпечувати оптові поставки навіть після пошкодження своїх НПЗ.

Гончар також попередив, що подальші атаки можуть погіршити ситуацію на півдні Росії, де важливу роль у постачанні палива відіграє Волгоградський НПЗ.

Удари по російських НПЗ - новини за темою

Раніше "Главред" повідомляв, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по нафтопереробних підприємствах країни-агресора. У ніч на 3 листопада дрони атакували Ярославський НПЗ, де спалахнула масштабна пожежа. У вересні цей завод уже зупинявся після удару.

Нагадаємо, що під ударами опинилася вся п’ятірка найпотужніших НПЗ Росії. Генштаб ЗСУ назвав постраждалі заводи, серед яких і Саратовський. Після атаки цей завод зупинив роботу.

Як повідомлялося, дрони атакували Омськ, розташований за 2500 км від українського кордону. Вибухи в місті не вщухали кілька годин, а моніторингові канали повідомляли про пожежу на Омському НПЗ. В аеропорту Омська тимчасово обмежили рейси.

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