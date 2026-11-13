Несподівана затримка з Patriot: Пентагон гальмує запуск виробництва в Україні

Важливо:
- У США пригальмували узгодження дозволів на випуск українських Patriot
- Просування проєкту зупинилося безпосередньо в Пентагоні
Процес узгодження дозволів на випуск українських ракет Patriot зіткнувся із затримками в американському Міністерстві оборони.
Як повідомив журналіст Алекс Рауфоглу в соцмережі X, необхідні документи ще в жовтні підписали держсекретар США Марко Рубіо та міністр оборони Піт Хегсет. Однак подальше просування проєкту зупинилося безпосередньо в Пентагоні.
Два джерела журналіста підтвердили, що розгляд ліцензійних документів фактично зайшов у глухий кут. Імовірно, затримка виникла на етапі роботи Майкла Даффі, який обіймав посаду заступника міністра оборони з питань закупівель та матеріально-технічного забезпечення.
У Пентагоні поки що не надали офіційних роз’яснень щодо ситуації, що склалася.
З’явилися нові дані щодо термінів поставок ракет Patriot в Україну
Україна очікує на отримання 500 протиракет PAC-3 MSE для систем Patriot на загальну суму близько 2,1 млрд доларів. Однак, за даними "Радіо Свобода", поставки можуть розпочатися не раніше 2030 року.
Неясним залишається й питання щодо можливості налагодити випуск цих боєприпасів безпосередньо в Україні. Пентагон поки що не погодив передачу Києву ліцензії, необхідної для самостійного виробництва PAC-3 MSE.
Американське оборонне відомство продовжує оцінювати перспективи такої співпраці. У результаті залишаються невирішеними одразу два питання: коли Україна отримає замовлені ракети та чи вдасться організувати їхнє виробництво на власній території.
Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний висловив думку, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.
Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.
Нагадаємо, "Главред" повідомляв: міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.
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