Несподівана затримка з Patriot: Пентагон гальмує запуск виробництва в Україні

Розгляд ліцензійних документів фактично зайшов у глухий кут, у Пентагоні зволікають із прийняттям рішення.

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США не надали Україні ліцензію на виробництво Patriot / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

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У США пригальмували узгодження дозволів на випуск українських Patriot

Просування проєкту зупинилося безпосередньо в Пентагоні

Процес узгодження дозволів на випуск українських ракет Patriot зіткнувся із затримками в американському Міністерстві оборони.

Як повідомив журналіст Алекс Рауфоглу в соцмережі X, необхідні документи ще в жовтні підписали держсекретар США Марко Рубіо та міністр оборони Піт Хегсет. Однак подальше просування проєкту зупинилося безпосередньо в Пентагоні.

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Два джерела журналіста підтвердили, що розгляд ліцензійних документів фактично зайшов у глухий кут. Імовірно, затримка виникла на етапі роботи Майкла Даффі, який обіймав посаду заступника міністра оборони з питань закупівель та матеріально-технічного забезпечення.

У Пентагоні поки що не надали офіційних роз’яснень щодо ситуації, що склалася.

З’явилися нові дані щодо термінів поставок ракет Patriot в Україну

Україна очікує на отримання 500 протиракет PAC-3 MSE для систем Patriot на загальну суму близько 2,1 млрд доларів. Однак, за даними "Радіо Свобода", поставки можуть розпочатися не раніше 2030 року.

Неясним залишається й питання щодо можливості налагодити випуск цих боєприпасів безпосередньо в Україні. Пентагон поки що не погодив передачу Києву ліцензії, необхідної для самостійного виробництва PAC-3 MSE.

Американське оборонне відомство продовжує оцінювати перспективи такої співпраці. У результаті залишаються невирішеними одразу два питання: коли Україна отримає замовлені ракети та чи вдасться організувати їхнє виробництво на власній території.

/ Главред

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний висловив думку, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

Нагадаємо, "Главред" повідомляв: міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

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