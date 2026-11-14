"Наламала дров": Настя Каменських розридалася, згадуючи Київ

Настя Каменських розплакалася у студії через російськомовну пісню Потапа.

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Настя Каменських заспівала російською про Київ / колаж: Главред, скріншот із відео

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Що довело Настю Каменських до сліз

Як у соцмережах відреагували на зізнання співачки

Скандальна співачка Настя Каменських несподівано розплакалася прямо під час студійного запису нової російськомовної композиції, яку її чоловік Потап присвятив Києву. У ролику, опублікованому на YouTube, артистка не змогла стримати емоцій після слів про повернення додому.

За словами виконавиці, вона сумує не стільки за сучасною столицею, скільки за безтурботним минулим і часами, коли був живий її батько. Каменських зізналася, що в кожному рядку бачить фрагменти свого дитинства і впевнена, що композиція зворушить корінних мешканців міста.

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Настя Каменських розплакалася на студії / скрін з відео

"Це зовсім інший час. Я пам’ятаю, що там, де зараз побудували торговий центр, була моя школа. Тато водив мене туди на танці, і ми їздили на фунікулері. Я сумую не просто за Києвом, щоб приїхати до Києва. Я сумую за тим Києвом, коли тато був живий, коли в метро ще були жетони… Цю пісню зрозуміють лише кияни, я знаю кількох киян, які точно розплачуться під цю пісню", - розповіла артистка.

Однак замість очікуваного співчуття відео викликало хвилю критики в соцмережі Threads. Користувачі засумнівалися у щирості сліз зірки, нагадавши їй про недавні мовні скандали, безглузді виправдання "хворобою" та резонансне інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій. У коментарях Каменських назвали поганою актрисою та звинуватили у спробі повернути прихильність аудиторії.

Настя Каменських - реакція соцмереж / скрін з відео

"У мене так собака щодня плаче, коли просить їсти, каже, що ніколи в житті не їла. Я їй навіть більше вірю"

"Актриса! Наламала дров і тепер не знає, як викрутитися. Чого тільки не придумає!"

"А вона що, не може повернутися до Києва? Самі ж обрали таке життя"

Відео з Настею Каменських дивіться тут.

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