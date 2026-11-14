Майже 50 тисяч родин без світла: Росія вдарила по енергооб'єкту на Одещині

Енергетики взялися до ремонту, але швидко повернути електропостачання не вийде.

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Люди на знеструмленій вулиці / Колаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

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14 листопада РФ атакувала енергооб’єкт ДТЕК на Одещині

Без світла залишилися майже 50 тисяч родин

Швидко відновити електропостачання не вийде

Вранці 14 листопада російські окупанти атакували енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. Без електропостачання залишилися майже 50 тисяч родин. Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК в Telegram.

У компанії наголосили, що ремонтні бригади вийшли на об’єкт без зволікань, однак швидкого результату не обіцяють.

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"Енергетики почали роботи одразу, щойно це стало безпечно. Цей об’єкт уже неодноразово зазнавав обстрілів. Відновлення потребуватиме часу", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

За даними компанії, фахівці розбирають завали та ремонтують пошкоджене обладнання. Енергетики запевняють, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло в кожну оселю.

Де знайти пункт незламності на час відключення світла

Якщо світла немає тривалий час, зарядити телефон, зігрітися та отримати доступ до зв’язку можна в пунктах незламності. Адреси найближчих пунктів можна знайти на державному сайті "Незламність".

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Чи витримає енергосистема нові удари РФ цієї зими

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в інтерв'ю Главреду пояснив, чому цього року росіяни почали масовані удари по енергетиці раніше, ніж зазвичай.

"Зараз, зважаючи на те, що осінь дуже тепла і очікується тепла зима, вони почали раніше. Одним із пояснень може бути те, що вони очікують: приблизно через два місяці в нас будуть розгорнуті ефективні системи протидії реактивним „Шахедам", тому їм треба почати раніше", - зазначив експерт.

Водночас, за оцінкою Прокіпа, у Москві досі розраховують зламати українську енергосистему цієї зими.

"Водночас у Кремлі знову вірять у те, що ось-ось зможуть нас просто „загасити" і дотиснути", - наголосив фахівець.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в коментарі УНІАН звернув увагу, що хвилі посилених атак мають певну періодичність, і енергосистема поки витримує цей темп.

"Хвилі атак підвищеної інтенсивності, як сьогодні, відбуваються десь раз на три тижні. Ми цей темп цілком тримаємо", - зазначив він.

Удари по енергетиці - новини за темою

Як повідомляв Главред, увечері 8 листопада окупанти вдарили по енергетиці Одещини. Тоді росіяни атакували великий об’єкт ДТЕК, через що частина сімей залишилася без світла. На місці прильоту енергетикам довелося розбирати завали.

Вже 11 листопада Росія завдала масованого удару по енергосистемі України. Через атаку частина споживачів у восьми областях залишилася без світла. Найскладнішою ситуація була в Київській, Дніпропетровській та Одеській областях, повідомляли в Міненерго.

Наслідки атак відчули мешканці більшості регіонів. В Укренерго попереджали, що 13 листопада світло вимикатимуть усю добу. Конкретні черги відключень для кожного регіону оприлюднюють обленерго.

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