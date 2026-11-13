Хто представлятиме Європу на мирних переговорах - лідери ЄС ухвалили рішення

До складу команди увійдуть інститути Європейського Союзу та п’ять найбільших країн "Коаліції охочих", зокрема Велика Британія та Польща.

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ЄС направить на переговори з Україною та РФ радників з питань національної безпеки п’яти країн / колаж: Главред, фото: consilium.europa.eu, УНІАН

Головне із заяви Кошти:

Європу представлятимуть інститути ЄС та країни E5

До E5 входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща

Гарантії безпеки обговорюватимуть у Коаліції бажаючих разом із НАТО

Європу на мирних переговорах щодо України представлятиме єдина команда з інститутів Євросоюзу та групи E5 з Коаліції бажаючих. До E5 входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.

Про це 13 листопада в Дубліні на прес-конференції за підсумками неформального засідання Європейської ради заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

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За словами Кошти, щодо складу європейської команди лідери ЄС домовилися на саміті.

"Сьогодні лідери погодилися, що нашу європейську команду для переговорів про мир в Україні складають інститути Європейського Союзу та E5 - група країн із Коаліції бажаючих", - сказав Кошта.

Це рішення стало відповіддю на суперечки всередині Євросоюзу. Напередодні переговорів між Україною, США та країною-агресором Росією в Абу-Дабі 10–11 листопада прем’єрка Італії Джорджа Мелоні надіслала Кошті лист із критикою розрізненого підходу ЄС та закликом призначити єдиного спецпосланця, повідомляв Euronews.

Яку позицію займе Європа на переговорах

Президент Європейської ради наголосив, що принципи та позиції ЄС у цих переговорах добре відомі, а європейська команда діятиме узгоджено.

"Наша європейська команда продовжуватиме діяти в тісній координації та повній єдності. Європа має говорити єдиним, чітким і злагодженим голосом у всіх дискусіях, що визначають майбутнє України та безпеку нашого континенту. Зрештою, це спільна командна робота", - заявив Кошта.

За його словами, лідери ЄС дійшли згоди в тому, що безпека Європи починається з безпеки України. Кошта також нагадав, що лише Україна "має легітимне право вирішувати питання, що стосуються її території та суверенітету".

"Ми вітаємо всі дипломатичні зусилля, спрямовані на те, щоб посадити Росію за стіл переговорів, і докладаємо всіх зусиль для досягнення конкретних результатів", - підкреслив він.

Окремо Кошта зупинився на гарантіях безпеки: їх, за його словами, обговорюватимуть у рамках Коаліції бажаючих, а ЄС відводить собі центральну роль у питаннях європейського майбутнього України та її відновлення.

"Питання гарантій безпеки для України мають розглядатися в рамках Коаліції охочих у тісній координації з НАТО. Як я вже казав, ми працюватимемо над цим як єдина європейська команда. І ми продовжимо спільну роботу, щоб підтримати Україну в досягненні справедливого й міцного миру. А мир може бути справедливим лише тоді, коли він ґрунтується на фундаментальних принципах, що лежать в основі європейської безпеки протягом останніх 50 років", - пояснив президент Європейської ради.

Найближчі тижні, на думку Кошти, стануть "вирішальним випробуванням того, чи готова Росія покласти край цій війні". Поки що дії Кремля свідчать про протилежне.

"Поведінка Росії досі, з її ескалацією та ударами по цивільному населенню України, свідчить про протилежне. Росія має змінити свій курс", - підкреслив Кошта.

Чи зможе Європа вплинути на мирні переговори

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що Білий дім поспішає досягти результату в переговорах до кінця року.

"Швидше за все, у найближчий місяць Білий дім докладатиме максимум зусиль, щоб хоча б до кінця року дійти якогось результату в переговорному процесі", - зазначив експерт.

При цьому, на думку політолога, швидкої угоди чекати не варто: перешкод вистачає у всіх сторін, включаючи Європу.

"Трамп, ймовірно, мріяв зібрати "раду миру" на полях для гольфу в Маямі, де сторони підпишуть угоду. Але це фантазії, що не мають відношення до реальності: занадто багато перешкод - і в позиції Кремля, і в позиції України, і в позиції Європи. Тому якщо щось і зміниться, то в кращому разі до весни, не раніше", - пояснив Золотарьов.

Аналітики американського дослідницького центру German Marshall Fund ще у вересні в матеріалі GMF попереджали, що ЄС ризикує залишитися осторонь від ключових домовленостей.

"Союз не може дозволити собі стати фінансистом і гарантом безпеки врегулювання, про яке домовляються інші", - йдеться в матеріалі.

Автори також зазначали, що говорити єдиним голосом Європа зможе лише за умови наявності спільної позиції.

"Європейський представник міг би говорити єдиним голосом, лише якщо ЄС спочатку виробить його", - зазначають аналітики.

Переговори про мир - новини

Як повідомляв Главред, у перший день саміту в Дубліні лідери ЄС не змогли домовитися, хто буде виступати від імені Європи. Серед кандидатів називалися Кошта, Каллас і Стубб, а також формат E3. Остаточне рішення лідери ухвалили за підсумками неформального засідання Європейської ради.

Переговори представників України, США та Росії відбулися в Абу-Дабі 10–11 листопада. Про головні підсумки зустрічі та заяви делегацій ми розповідали окремо. Серед тем обговорювався масштабний обмін військовополоненими.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф оптимістично оцінив результати зустрічі. За його словами, після переговорів в Абу-Дабі мир став ближчим. 12 листопада Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви на зустріч із Путіним.

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