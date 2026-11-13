НБУ планує вилучити з обігу 10 копійок: що зміниться для українців

Згідно з проєктом регулятора, підприємства перестануть приймати дрібні монети вже з 1 лютого 2027 року, а громадянам нададуть три роки на безкоштовний обмін.

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НБУ готується до вилучення монети з обігу / колаж: "Главред", фото: ТСН, НБУ

Коротко:

З 1 лютого 2027 року 10 копійок можуть перестати приймати

На безкоштовний обмін монет дадуть три роки

Суму готівкового чека округлюватимуть до 50 копійок

Національний банк України пропонує з 1 лютого 2027 року повністю вилучити з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Після цього ними не можна буде розраховуватися за товари та послуги, а на обмін громадянам дадуть три роки.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України. Відповідний проєкт постанови винесено на громадське обговорення, яке триватиме до 22 листопада включно.

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Остаточного рішення про вилучення монет поки що немає. Як уточнює РБК-Україна, комісію за обмін стягувати не будуть.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2025 року НБУ розпочав поступове вилучення 10-копійкових монет: регулятор припинив їх карбування, а банки - видачу з кас.

Де і до якого терміну можна обміняти 10 копійок?

Громадянам надають три роки на безкоштовний обмін 10-копійкових монет на гроші інших номіналів. Обмінювати можна буде суми, кратні 50 копійкам.

до 31 січня 2028 року монети прийматимуть усі банки України;

з 1 лютого 2028 року по 31 січня 2030 року - підрозділи НБУ та чотири уповноважені банки, серед яких Ощадбанк, ПУМБ та Райффайзен Банк.

Підприємства та ФОП повинні припинити приймати такі монети з 1 лютого 2027 року. Їхні залишки потрібно буде здати в банки для зарахування на рахунки до 16 лютого.

Як округлюватимуть суму чека?

Після вилучення монет загальну суму готівкового чека пропонується округлювати до найближчих 50 копійок за такими правилами:

1–24 копійки - у бік зменшення до цілої гривні;

25–49 копійок - у бік збільшення до 50 копійок;

51–74 копійки - у бік зменшення до 50 копійок;

75–99 копійок - у бік збільшення до наступної цілої гривні.

Округлятимуть загальну суму чека, а не ціну кожного товару. На безготівкові розрахунки це правило не поширюється.

Чому Україна відмовляється від копійок?

Голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв’ю РБК-Україна назвав відмову від копійки питанням деколонізації. На його думку, ця монета - спадщина країни-агресора РФ, а грошова реформа 1996 року до кінця так і не завершена.

"Для мене це питання декомунізації, деколонізації, це повернення до своїх витоків, до власних історичних цінностей. Чим більше я цим займаюся і про це думаю, тим більше переконуюся, що у нас є підстави стверджувати, що грошова реформа 1996 року остаточно не завершена. Тому що ця купка сміття, яку залишила тут Москва, об’єднує нас із нею, Мінськом і Тирасполем. Адже більше ніде немає копійки як розмінної фракції національної валюти. Вони залишили її тут свідомо", - підкреслив Пишний.

При цьому рішення про перехід від копійок до кроків, за словами голови НБУ, залежить від парламенту та політичної волі. Сам перехід не вимагатиме додаткових витрат із державного бюджету.

Копійки в Україні - новини

Як повідомляв Главред, з 1 жовтня 2025 року монети номіналом 10 копійок почали виводити з готівкового обігу. Відтепер сума покупки при оплаті готівкою округлюється за спеціальними правилами. Цифрові платежі карткою або онлайн залишилися точними до копійки.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний розповідав про плани щодо дрібної розмінної монети. За його словами, копійку не вилучатимуть примусово, а наступний тираж НБУ сподівався випустити вже у вигляді "кроків". Копійки та шаги, за задумом регулятора, мають бути рівноправними платіжними засобами.

Назва нової розмінної монети пов’язана з історією українських грошей. Пишний в інтерв’ю Reuters заявив, що Україна може замінити копійки на кроки, щоб позбутися символу колишнього панування Москви. Термін "крок" вживався як грошова одиниця ще в XVI–XVII століттях.

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