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"Співала і плакала": чоловік Федишин розповів про стан співачки після втрати доньки

Христина Трохимчук
14 листопада 2026, 13:01
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Відома артистка знайшла в собі сили пережити втрату дитини на восьмому місяці вагітності.
'Співала і плакала': чоловік Федишин розповів про стан співачки після втрати доньки
Ірина Федишин втратила доньку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віталій Човник, Ірина Федишин

Ви дізнаєтеся:

  • Що Віталій Човник розповів про стан Ірини Федишин
  • Як співачка повернулася до творчості після трагедії

Продюсер Віталій Човник опублікував допис про важкий стан своєї дружини Ірини Федишин, яка втратила доньку на восьмому місяці вагітності. Як розповів чоловік артистки у своєму Instagram, після трагедії співачка знайшла в собі сили не здаватися.

За словами Віталія, пісня "Біль" з’явилася на світ одразу після того, як Ірина повернулася додому з пологового будинку. Повернення до роботи далося виконавиці неймовірно важко: перші спроби записати пісню незмінно закінчувалися сльозами та емоційними зривами, проте вона не полишала спроб знову стати за мікрофон.

відео дня
'Співала і плакала': чоловік Федишин розповів про стан співачки після втрати доньки
Ірина Федишин у лікарні з дітьми / фото: instagram.com, Ірина Федишин

"Я сам не знаю, звідки вона черпає цю силу. Ця пісня народилася тоді, коли Ірина повернулася додому з пологового будинку. Повернулася без нашої донечки… З розбитим серцем і болем, який неможливо передати словами. Я бачив, скільки сліз було пролито, скільки душевних сил їй знадобилося, щоб знову переступити поріг студії, стати перед мікрофоном і спробувати заспівати", - поділився продюсер.

Чоловік зізнався, що під час запису треку вони обоє не могли стримати сліз, оскільки кожне слово пробуджувало найважчі спогади. Проте співачці вдалося довести розпочате до кінця, довівши цілющу силу мистецтва.

Ірина Федишин
Ірина Федишин - сім’я / фото: instagram.com, Ірина Федишин

"Я пам’ятаю, як стояв у студії й дивився на свою дружину. Я бачив, як важко їй давалося кожне слово. Як оживають спогади, як біль, який вона намагалася виразити через музику, знову накривав її з головою. Вона співала й плакала. Я теж не міг стримати сліз. І тоді я вкотре зрозумів, яку неймовірну силу має музика. Іноді вона може сказати більше, ніж тисячі слів", - розповів чоловік співачки.

Ірина Федишин
Ірина Федишин / інфографіка: Главред

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