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"Блекаут" на кілька діб: у яких містах люди залишилися без електроенергії

Олексій Тесля
13 листопада 2026, 21:45
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Деякі звіти з місць подій не відповідали реальній ситуації, наголосив Володимир Зеленський.
Стало відомо про критичну ситуацію з відключеннями / Колаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Головне із заяв Зеленського:

  • У Білій Церкві та Броварах люди залишалися без світла по кілька діб
  • Деякі комунальники в областях не справляються зі своїми обов'язками

Президент Володимир Зеленський заявив, що на нараді членів уряду відбулася "жорстка розмова" щодо енергопостачання.

Він назвав неприпустимою ситуацію в Білій Церкві та Броварах, де люди залишалися без світла по кілька діб, а звіти з місць містили іншу інформацію.

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За словами глави держави, звіти з місць не відповідали реальній ситуації.

"Абсолютно неприпустима ситуація в Білій Церкві та Броварах - коли люди залишалися без світла не просто годинами, а по кілька діб. І при цьому звіти з місць містили іншу інформацію. Проблеми потрібно вирішувати, а не приховувати", - наголосив президент.

Крім того, за словами Зеленського, на нараді доповідали про ситуацію в Конотопі та Шостці на Сумщині. Він сказав, що в Києві розраховують на те, що люди там отримають необхідну допомогу.

Зеленський подякував енергетикам, ремонтним бригадам та рятувальникам ДСНС, які часто навіть під обстрілом відновлюють електропостачання.

Водночас, підкреслив він, якщо комунальні служби або окремі компанії в областях не справляються зі своїми обов’язками, на це має бути швидка реакція.

Крім того, Зеленський спілкувався з мерами різних українських міст.

"З усіх куточків України: це й центральні, й західні, й східні, й південні наші регіони. Це й Черкаси, Миколаїв, Дніпро, Харків, Вінниця, це Запоріжжя, Одеса, Луцьк, Рівне, Чернівці, Івано-Франківськ, Ужгород. Разом ми спілкувалися з прем’єр-міністром України. Дуже хороша зустріч. Відверто обговорили всі виклики, які є і які можуть бути. Ми визначили, як будемо реагувати на центральному рівні, на рівні обласної та місцевої влади. Енергетика, захист нашого неба, внутрішні виклики у сфері безпеки. Головне - працювати спільно, щоб були реальні результати для українського суспільства, реальні результати для нашої держави", - додав він.

/ Главред

РФ може готувати нову масовану атаку на енергосистему України

За даними The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль на зустрічі з європейськими партнерами в Парижі представив матеріали, які вказують на можливу підготовку Росією масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі. Для атаки, ймовірно, можуть задіяти до тисячі одиниць озброєння - ракет, дронів та авіабомб.

Серед можливих цілей - електропідстанції, ГЕС, ТЕС та котельні. Окреме занепокоєння викликає загроза трьом діючим українським АЕС: за наданими даними, Росія може спробувати порушити їхню роботу, атакуючи розподільні пристрої, що з’єднують станції із загальною енергосистемою країни.

Як писав "Главред", раніше під ударами опинилися 13 регіонів України. Зафіксовано руйнування житлових будинків, інфраструктури та залізниці.

Нагадаємо, раніше Росія скинула п’ять керованих авіабомб на житлові будинки в Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих, серед них троє дітей.

Раніше повідомлялося, що російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 осіб, ще 18 отримали поранення.

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