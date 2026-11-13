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Польща припинила фінансувати закупівлі зброї для України в рамках PURL - Туск

Віталій Кірсанов
13 листопада 2026, 22:42
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Варшава виділила на цю ініціативу 100 млн доларів, однак тепер посилається на дефіцит бюджету та високі витрати на власну оборону.
Польща призупинила фінансування закупівель зброї для України в рамках PURL
Польща призупинила фінансування закупівель зброї для України в рамках PURL / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне із заяви:

  • Польща поки що не вноситиме кошти до програми PURL
  • Причини - дефіцит бюджету та високі оборонні витрати
  • Військова допомога Україні загалом не припиняється

Польща призупиняє внески до програми PURL, через яку європейські країни оплачують закупівлю американської зброї для України. Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив про це генсеку НАТО Марку Рютте та пояснив це рішення високим дефіцитом державного бюджету та значними витратами Польщі на власну оборону.

Про заяву польського прем’єра повідомляє телеканал TVP Info.

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"Я поінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що на даний момент ми не будемо вносити внески до програми PURL - європейських фондів для закупівлі американської зброї для України", - сказав Туск.

При цьому йдеться саме про фінансування закупівель американської зброї, а не про припинення всієї військової допомоги Україні.

Що таке PURL і скільки вклала Польща

Ініціативу PURL (Перелік пріоритетних потреб України) 14 липня 2025 року оголосили президент США Дональд Трамп і генсек НАТО Марк Рютте. У її рамках європейські країни та Канада оплачують закупівлю американської військової техніки, зокрема систем ППО та боєприпасів, для Збройних сил України. Механізм з’явився після того, як адміністрація США відмовилася від подальших безкоштовних поставок зброї Києву.

Польща приєдналася до програми наприкінці 2025 року. Тоді глава МЗС Радослав Сікорський пообіцяв виділити на неї 100 млн доларів, повідомляло "Суспільне".

"До кінця року ми надішлемо 100 мільйонів доларів для України, на озброєння зі США в Україну на підтримку програми PURL", - заявляв тоді Сікорський.

Інші країни вкладали в ініціативу значно більше. За даними "Суспильного", Швеція виділила 275 млн доларів, Норвегія - близько 135 млн доларів, Нідерланди - 500 млн євро на перший пакет, а Данія - близько 580 млн данських крон.

PURL
PURL / Інфографіка: Главред

Яку допомогу Польща обговорює з Україною

Паралельно Варшава обговорює з Києвом інші формати військової співпраці. Раніше заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомив, що країна розглядає можливість передачі Україні двох винищувачів МіГ-29.

Натомість Польща отримає доступ до українських безпілотних та антидронових технологій. За словами Томчика, угода перебуває на стадії узгодження останніх деталей.

Польща та Україна - новини

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск не раз висловлювався щодо війни в Україні. Зокрема, він заявив, що осінь і зима можуть стати вирішальними для України. Туск також пов'язав долю України з безпекою самої Польщі.

Польський прем’єр пояснював і мотиви допомоги Києву. За його словами, підтримка України залишається питанням національної безпеки Варшави. Окремо Туск назвав чотири стовпи оборони польської держави.

Свою позицію щодо війни озвучував і президент Польщі Кароль Навроцький. Він заявив про підтримку України у війні проти країни-агресора РФ. У Росії його слова викликали гостру реакцію.

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