У Запоріжжі повністю перекрили рух греблею ДніпроГЕС: які є шляхи об'їзду

Коли відновлять рух, у Запорізькій ОВА поки не повідомляють, а за минулу добу внаслідок ударів по області загинули троє людей.

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Запоріжжя без проїзду через ДніпроГЕС / Колаж: Главред, фото: wikipedia, Запорізька ОВА

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Греблю ДніпроГЕС закрили для транспорту в обох напрямках

Об'їжджати пропонують Арковим, Вантовим мостами та мостом Преображенського

За добу удари по Запорізькій області забрали життя трьох людей

У Запоріжжі в суботу, 14 листопада, повністю закрили для транспорту греблю ДніпроГЕС. Рух заблоковано в обох напрямках, повідомляє т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Для об'їзду водіям пропонують Арковий і Вантовий мости, а також міст імені Преображенського. Коли знову можна буде проїхати через греблю, в обласній адміністрації обіцяють повідомити окремо.

Це обмеження не стало несподіванкою. Ще 13 листопада Семікін застерігав, що з міркувань безпеки переправи через Дніпро в місті можуть тимчасово закривати. Тоді ж він звернувся до автомобілістів.

"Прошу водіїв заздалегідь планувати свої маршрути, враховувати можливі перекриття та не накопичувати транспорт поблизу мостів. У разі обмежень руху обирайте альтернативні шляхи та дотримуйтеся вказівок поліцейських", - закликав Семікін.

Троє загиблих і 62 поранених: наслідки ударів за добу

За минулу добу через російські атаки на Запоріжжя та Запорізький район загинули троє людей, серед них дитина. Ще 62 людини дістали поранення, з них восьмеро дітей. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Загалом, за його даними, окупанти завдали 884 ударів по 48 населених пунктах регіону. Найбільше ударів завдали безпілотниками: 661 дрон різних типів, здебільшого FPV. Крім того, було 40 авіаударів і 163 артилерійські удари.

Під вогонь реактивної артилерії потрапили як обласний центр, так і прифронтові громади.

"Зафіксовано 20 обстрілів з РЗСВ по Запоріжжю, Таврійському, Оріхову, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Новоданилівці, Новоандріївці", - додав Федоров.

Усього надійшло 554 повідомлення про пошкодження інфраструктури, житла та автомобілів.

Коли РФ може завдати масованого удару по Україні

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що наступний масований удар по Україні країна-агресор Росія може завдати за півтора-два тижні, коли температура повітря стане нижчою, а атаку меншого масштабу - вже за тиждень.

За його словами, є кілька форматів атак. Перший - це обстріли з обмеженим набором засобів ураження. Другий - комбіновані удари із застосуванням понад 50 ракет різних типів. Від формату залежать і інтервали між хвилями.

"Щодо дорозвідувального удару - протягом 24-48 годин росіяни, керуючись інформацією про цілі, можуть його нанести. Якщо його не станеться, то наступну атаку обмеженим боєкомплектом можуть здійснити за тиждень. Масований - за півтора-два тижні (коли температура повітря стане нижчою за нинішню)", - наголосив він.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, країна-агресор Росія у п'ятницю, 13 листопада, вдарили по п’ятиповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждали щонайменше чотири людини, серед них - двоє дітей.

У ніч на 13 листопада країна-агресорка Росія атакувала ударними дронами Київ, Рівне та Вінницю. Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки та дитсадок, за даними місцевої влади, поранено щонайменше десятеро людей.

Для атаки РФ використала 117 ударних безпілотників, 63 з яких були реактивними. Сили оборони збили або знешкодили 80 дронів, проте влучання зафіксовано на 24 локаціях, а уламки збитих апаратів впали ще на 10.

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