Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Запоріжжі повністю перекрили рух греблею ДніпроГЕС: які є шляхи об'їзду

Дар'я Пшеничник
14 листопада 2026, 10:36
google news Підпишіться
на нас в Google
Коли відновлять рух, у Запорізькій ОВА поки не повідомляють, а за минулу добу внаслідок ударів по області загинули троє людей.
У Запоріжжі повністю перекрили рух греблею ДніпроГЕС: які є шляхи об'їзду
Запоріжжя без проїзду через ДніпроГЕС / Колаж: Главред, фото: wikipedia, Запорізька ОВА

Головне з новини:

відео дня
  • Греблю ДніпроГЕС закрили для транспорту в обох напрямках
  • Об'їжджати пропонують Арковим, Вантовим мостами та мостом Преображенського
  • За добу удари по Запорізькій області забрали життя трьох людей

У Запоріжжі в суботу, 14 листопада, повністю закрили для транспорту греблю ДніпроГЕС. Рух заблоковано в обох напрямках, повідомляє т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Для об'їзду водіям пропонують Арковий і Вантовий мости, а також міст імені Преображенського. Коли знову можна буде проїхати через греблю, в обласній адміністрації обіцяють повідомити окремо.

Це обмеження не стало несподіванкою. Ще 13 листопада Семікін застерігав, що з міркувань безпеки переправи через Дніпро в місті можуть тимчасово закривати. Тоді ж він звернувся до автомобілістів.

"Прошу водіїв заздалегідь планувати свої маршрути, враховувати можливі перекриття та не накопичувати транспорт поблизу мостів. У разі обмежень руху обирайте альтернативні шляхи та дотримуйтеся вказівок поліцейських", - закликав Семікін.

Троє загиблих і 62 поранених: наслідки ударів за добу

За минулу добу через російські атаки на Запоріжжя та Запорізький район загинули троє людей, серед них дитина. Ще 62 людини дістали поранення, з них восьмеро дітей. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Загалом, за його даними, окупанти завдали 884 ударів по 48 населених пунктах регіону. Найбільше ударів завдали безпілотниками: 661 дрон різних типів, здебільшого FPV. Крім того, було 40 авіаударів і 163 артилерійські удари.

Під вогонь реактивної артилерії потрапили як обласний центр, так і прифронтові громади.

"Зафіксовано 20 обстрілів з РЗСВ по Запоріжжю, Таврійському, Оріхову, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Новоданилівці, Новоандріївці", - додав Федоров.

Усього надійшло 554 повідомлення про пошкодження інфраструктури, житла та автомобілів.

Коли РФ може завдати масованого удару по Україні

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що наступний масований удар по Україні країна-агресор Росія може завдати за півтора-два тижні, коли температура повітря стане нижчою, а атаку меншого масштабу - вже за тиждень.

За його словами, є кілька форматів атак. Перший - це обстріли з обмеженим набором засобів ураження. Другий - комбіновані удари із застосуванням понад 50 ракет різних типів. Від формату залежать і інтервали між хвилями.

"Щодо дорозвідувального удару - протягом 24-48 годин росіяни, керуючись інформацією про цілі, можуть його нанести. Якщо його не станеться, то наступну атаку обмеженим боєкомплектом можуть здійснити за тиждень. Масований - за півтора-два тижні (коли температура повітря стане нижчою за нинішню)", - наголосив він.

У Запоріжжі повністю перекрили рух греблею ДніпроГЕС: які є шляхи об'їзду
Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, країна-агресор Росія у п'ятницю, 13 листопада, вдарили по п’ятиповерхівці в Запоріжжі. Внаслідок атаки постраждали щонайменше чотири людини, серед них - двоє дітей.

У ніч на 13 листопада країна-агресорка Росія атакувала ударними дронами Київ, Рівне та Вінницю. Пошкоджено медичний заклад, житлові будинки та дитсадок, за даними місцевої влади, поранено щонайменше десятеро людей.

Для атаки РФ використала 117 ударних безпілотників, 63 з яких були реактивними. Сили оборони збили або знешкодили 80 дронів, проте влучання зафіксовано на 24 локаціях, а уламки збитих апаратів впали ще на 10.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні обстріли новини Запоріжжя
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп і Путін хочуть зустрітися в Китаї, але Сі Цзіньпін проти - Reuters

Трамп і Путін хочуть зустрітися в Китаї, але Сі Цзіньпін проти - Reuters

15:13Світ
Путін хоче перекроїти кордони Європи: Зеленський розповів, які країни під загрозою

Путін хоче перекроїти кордони Європи: Зеленський розповів, які країни під загрозою

14:45Політика
НАТО в обмін на вихід з Донбасу: Зеленський розкрив нові деталі переговорів

НАТО в обмін на вихід з Донбасу: Зеленський розкрив нові деталі переговорів

13:15Політика
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дракона за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дракона за 45 с

Чому в листопаді варто залити оцет у злив: порада сантехніка

Чому в листопаді варто залити оцет у злив: порада сантехніка

Гороскоп на тиждень 16–22 листопада: Левам — нові ідеї, Рибам — шанс на успіх

Гороскоп на тиждень 16–22 листопада: Левам — нові ідеї, Рибам — шанс на успіх

Чи потрібно вимикати бойлер на ніч: експерти пояснили, як платити менше

Чи потрібно вимикати бойлер на ніч: експерти пояснили, як платити менше

Магнітні бурі 14–15 листопада: чи готує Сонце неприємний сюрприз на вихідні

Магнітні бурі 14–15 листопада: чи готує Сонце неприємний сюрприз на вихідні

Останні новини

15:13

Трамп і Путін хочуть зустрітися в Китаї, але Сі Цзіньпін проти - Reuters

15:12

Навіщо класти один черевик у сейф в готелі: стюардеса розповіла про незвичний трюк

14:48

Зацвіте вже в перший рік: хитрий спосіб осінньої посадки гортензіїВідео

14:45

Путін хоче перекроїти кордони Європи: Зеленський розповів, які країни під загрозою

14:39

Як правильно обрізати малину та ожину на зиму: секрети садівників

Працюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривогПрацюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривог
14:10

Пуховик злипся після прання: як повернути йому первісний вигляд

14:00

Помер народний артист України: голос Дамблдора з "Гаррі Поттера"

13:52

Ракета і радар уже готові: Зеленський розкрив, на якому етапі проєкт FREYJA

13:38

Три ложки і вода: простий спосіб позбутися старих плям на білому одязі

Реклама
13:36

Ні зброї, ні нових грошей: одна з країн ЄС відмовилася допомагати Україні

13:18

Пергамент не варто одразу викидати - скільки разів його можна використовувати

13:15

НАТО в обмін на вихід з Донбасу: Зеленський розкрив нові деталі переговорів

13:07

Горять резервуари з нафтою та паливний склад на аеродромі: деталі ударів по РФ

13:01

"Співала і плакала": чоловік Федишин розповів про стан співачки після втрати доньки

12:52

Власники будинків масово прибирають бруківку з дворів: що кладуть замість неї

12:49

На 2,5 см за 50 років: чому вуха не ростуть, але з віком стають більшими

12:28

Зеленський вперше прокоментував сутички на Борщагівці: що він сказав

12:25

"Це було вперше": Зеленський розкрив пропозицію США на переговорах і плани РФ

12:01

"Абсолютно примітивний хід": Зеленський розкрив задум Путіна щодо Костянтинівки

11:58

Любовний гороскоп 16–22 листопада: Овнам — довіра, Ракам — гармонія

Реклама
11:51

"Наламала дров": Настя Каменських розридалася, згадуючи КиївВідео

11:42

Чи можна заморожувати молоко в коробці: важливе правило, про яке варто знати

11:38

РФ модернізувала "Іскандери" для ударів по мостах: The Telegraph розкрив задум Кремля

11:37

Куди дівати рибну кістку та як їсти устриці: правила етикету

11:36

Гороскоп на завтра, 15 листопада: Стрільцям - хвилювання, Рибам - покращення

11:20

Майже 50 тисяч родин без світла: Росія вдарила по енергооб'єкту на Одещині

11:13

Макіяж може додати віку: які звички варто змінити жінкам після 50

11:07

Китайський гороскоп на завтра, 15 листопада: Півням — компанія, Тиграм — повернення

10:55

Не лише розбите дзеркало: 6 предметів, які вважають джерелом негативу

10:51

Маринована журавлина замість соусу: як приготувати ягоди в пряному сиропі

10:43

За кілька хвилин і без плити: незвичайна закуска з манго на свято

10:36

У Запоріжжі повністю перекрили рух греблею ДніпроГЕС: які є шляхи об'їзду

10:26

Гороскоп Таро на тиждень 16–22 листопада: Тельцям — шанс, Ракам — гармонія

10:17

Комаров вирушить до нової країни: де зніматимуть "Світ навиворіт"

09:54

Потужна пожежа під Києвом: дрон атакував складські приміщення у Вишгороді

09:50

"Поливати таким брудом": Астаф'єва жорстко відповіла Наталії Сумській

09:50

Сенатори США висунули вимогу до Маска через обмеження Starlink в Україні: що відомо

09:27

З неї не їдять: навіщо на святковому столі ставлять сервірувальну тарілку

08:53

Команда Трампа розпочала підготовку найбільшого обміну полоненими України й РФ

08:46

У США відбувся справжній авіаколапс: чому було затримано або скасовано тисячі рейсів

Реклама
08:12

Ядерний щит і кордони 1997 року: що вимагає РФ від НАТО в обмін на мир в Україні

08:10

Навіщо Росії перемовини: Маляр назвала три цілі КремляПогляд

07:52

Ядерна зброя замість України: що Трамп обговорить з Путіним і Сі Цзіньпіном у Китаї

05:30

Удача не омине їх: які китайські знаки зодіаку отримають велику винагороду

05:02

Як зробити батареї гарячішими: сантехнік поділився секретом із 3 кроківВідео

04:41

Чому в листопаді варто залити оцет у злив: порада сантехніка

04:04

Салат із креветками і помідорами чері: швидкий рецепт із незвичайною заправкою

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дракона за 45 с

03:42

Як підготувати курник до зими без опалення: поради досвідченої фермерки

01:15

Головна загадка Стародавнього Єгипту: знайдена дивна споруда біля піраміди Хеопса

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти