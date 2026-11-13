Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Аналітика

Потужні удари по ворогу: ЗСУ переломили ситуацію і захопили розвідників РФ

Олексій Тесля
13 листопада 2026, 22:30
google news Підпишіться
на нас в Google
З січня підтверджено понад 320 тисяч випадків зараження серед російських військових. При цьому майже 13 % від загального показника зафіксовано лише за жовтень.
Кремль бреше про великі перемоги на фронті
Оприлюднено нові подробиці ситуації на фронті / Колаж: "Главред", фото: 56 ОМБр, 53 ОМБр

Головне:

  • Втрати російських військ продовжують зростати
  • Українські сили змінюють ситуацію на підступах до Слов'янська та Краматорська
  • Спецназ ЗСУ захопив російських розвідників і отримав важливі матеріали

У жовтні українські військові зафіксували понад 41 тисячу втрат особового складу російської армії. Такий результат став максимальним за весь період роботи програми "єБали".

Як повідомили в Міністерстві оборони України, близько 24 тисяч російських військовослужбовців було ліквідовано. Усі епізоди підтверджені відеозаписами в бойовій системі DELTA та пройшли перевірку кластера оборонних інновацій Brave1.

відео дня

Втрати російських військ продовжують зростати

З січня підтверджено понад 320 тисяч уражень російських військових. При цьому майже 13% загального показника зафіксовано лише за жовтень.

У порівнянні з вереснем результативність безпілотних підрозділів зросла на 26%, або на 8 637 уражень. Жовтневий показник виявився вищим за попередній максимум, зареєстрований у березні (35 тисяч), і в 1,6 раза перевищив результат аналогічного місяця минулого року.

Найпомітніша динаміка зафіксована на Донецькому, Запорізькому та Луганському напрямках.

Крім того, у жовтні українські підрозділи встановили рекорд з евакуації поранених та інших військовослужбовців із використанням наземних роботизованих комплексів (НРК). Перевірку пройшли 598 таких операцій - на 105 більше, ніж місяцем раніше.

Серед інших підтверджених результатів - знищення двох російських вертольотів (Мі-8 і Мі-28), а також літака Ан-124-100.

У Міноборони наголошують, що перевірка результатів бойової діяльності дає змогу визначати типи уражених цілей, географію операцій та ефективність застосовуваних засобів. Ці відомості допомагають командуванню виявляти проблемні ділянки, перерозподіляти безпілотники та екіпажі, а також коригувати пріоритети. Таким чином, зібрана статистика використовується для планування подальших операцій та більш раціонального застосування ресурсів.

Тимчасово окуповані території України
/ Інфографіка: Главред

Українські сили змінюють ситуацію на підступах до Слов’янська та Краматорська

Французький військовий аналітик Клеман Молен представив оновлений огляд бойової обстановки та карту дій сторін. На ній жовтим кольором позначені українські наступальні дії та контратаки, червоним - спроби російських підрозділів просунутися до Слов’янська та Краматорська.

За оцінкою аналітика, українські підрозділи поступово повертають ініціативу на східних підступах до цих міст.

Після кількох місяців російського тиску на Слов’янському напрямку ЗСУ вдалося зміцнити оборону. Цьому сприяли перекидання додаткових сил та передача керівництва обороною міста генералу Білецькому.

Російські групи продовжують спроби проникнення, однак останнім часом повідомлень про їхню появу, наприклад, у Миколаївці, не надходило. Це може свідчити про посилення контролю українських сил над підступами до населеного пункту.

Водночас, згідно з інформацією обох сторін, російські війська зайняли значну частину Рай-Олександрівки. Українські підрозділи продовжують виявляти та ліквідовувати групи противника, а також проводять локальні контратаки. Зокрема, активність зберігається вздовж Сіверського Донця в районі Кривої Луки та сусідніх населених пунктів.

Знімок екрана
/ @clement_molin

Загальна ситуація на Слов’янському напрямку за останні місяці стала стабільнішою. Однак на схід від Краматорська зберігається серйозний тиск з боку російських FPV-дронів, артилерії та керованих авіабомб. Незважаючи на відносну стабілізацію лінії фронту, говорити про істотне відтіснення російських військ поки що передчасно.

Основні зусилля окупанти зосереджують на просуванні в напрямку Миколаївки, Васютинського району, Ніканорівки та Орехівки. Саме на цій ділянці українські сили утримують оборонні позиції.

Особливо напружені зіткнення тривають у районі Рай-Олександрівки, Малинівки та прилеглих населених пунктів. Тут розгортається боротьба за збереження цілісності української оборонної лінії.

Потужні удари по ворогу: ЗСУ переломили ситуацію і захопили розвідників РФ
/ Інфографіка: Главред

Спецназ ЗСУ захопив російських розвідників і отримав важливі матеріали

Оператори Сил спеціальних операцій України провели успішну операцію проти російської позиції, в результаті якої взяли в полон двох військовослужбовців розвідувального підрозділу противника.

Відеозапис операції опублікував 6-й полк ССО "Рейнджерс".

Окрім полонених, українські бійці отримали документи та засоби зв’язку, що мають розвідувальну цінність.

Під час допиту затримані розкрили механізм поширення російськими підрозділами неправдивих повідомлень про нібито захоплені українські території.

За їхніми словами, для створення таких матеріалів військовослужбовців із російськими прапорами відправляють у заздалегідь обрані місця. Там вони демонструють символіку, після чого зняті з безпілотників кадри використовують як уявне підтвердження встановлення контролю над позиціями або населеними пунктами.

Знімок екрана
/ Скріншот

Російські штурмові групи намагаються прорвати українську оборону

Російські військовослужбовці продовжують шукати способи проникнення в зону відповідальності українських десантників, зокрема використовуючи для пересування самокати. Однак такі спроби припиняють оператори ударних безпілотників.

Про це повідомила 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада 8-го корпусу ДШВ ЗСУ.

За інформацією підрозділу, російські групи регулярно намагаються пройти через так звану "кіл-зону", але потрапляють у поле зору українських екіпажів БПЛА, які виявляють і знищують цілі.

Українські військові зазначають, що противник не може розраховувати на безпечне пересування ані лісосмугами, ані через забудову. Не допомагають йому й спроби використовувати двоколісний транспорт або автомобілі.

"Кожен ворожий штурм - це квиток в один кінець для ворога. Ворогу не сховатися ні в насадженнях, ні в будинках. Якщо дрон бачить ціль - розмова буде короткою, вибуховою. Часто росіяни намагаються подолати кілзону на самокатах, однак і тут наші дрони спритніші. А ось ті, хто приїжджає на автомобілях, одразу отримують фугасний штраф за неправильне паркування", - написали захисники.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
лінія фронту війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Потужні удари по ворогу: ЗСУ переломили ситуацію і захопили розвідників РФ

Потужні удари по ворогу: ЗСУ переломили ситуацію і захопили розвідників РФ

22:30Аналітика
"Блекаут" на кілька діб: у яких містах люди залишилися без електроенергії

"Блекаут" на кілька діб: у яких містах люди залишилися без електроенергії

21:45Енергетика
Хто представлятиме Європу на мирних переговорах - лідери ЄС ухвалили рішення

Хто представлятиме Європу на мирних переговорах - лідери ЄС ухвалили рішення

21:03Світ
Реклама

Популярне

Більше
Волоські горіхи псуються через одну помилку: як зберегти врожай до наступного року

Волоські горіхи псуються через одну помилку: як зберегти врожай до наступного року

Чи потрібно вимикати бойлер на ніч: експерти пояснили, як платити менше

Чи потрібно вимикати бойлер на ніч: експерти пояснили, як платити менше

Шкаралупа легко відходитиме сама: що додати у воду під час варіння яєць

Шкаралупа легко відходитиме сама: що додати у воду під час варіння яєць

Євро та злотий просіли, долар пішов угору: новий курс валют на 16 листопада

Євро та злотий просіли, долар пішов угору: новий курс валют на 16 листопада

Чорна смуга закінчиться: чотири знаки китайського зодіаку відчують хороші зміни

Чорна смуга закінчиться: чотири знаки китайського зодіаку відчують хороші зміни

Останні новини

22:30

Потужні удари по ворогу: ЗСУ переломили ситуацію і захопили розвідників РФ

22:22

Маніяк у хокейній масці повертається: франшиза "П'ятниця, 13-те" отримає продовження

21:52

НБУ планує вилучити з обігу 10 копійок: що зміниться для українців

21:45

"Блекаут" на кілька діб: у яких містах люди залишилися без електроенергії

21:18

Шкіряне взуття починає тріскатися після зберігання: яких помилок варто уникати

Працюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривогПрацюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривог
21:03

Хто представлятиме Європу на мирних переговорах - лідери ЄС ухвалили рішення

20:55

Потужні далекобійні удари "вибили" понад 50% НПЗ РФ — The Moscow Times

20:32

Гості проситимуть добавки: рецепт святкового салату з куркою та печерицями

20:12

РФ може вдарити по енергетиці найближчими 48 годинами - що відомо

Реклама
20:05

Чи існує загроза дефіциту соняшникової олії: важлива заява МінАПК

19:45

Названо місяці народження найвпевненіших і найрішучіших лідерів

19:43

Де поставити ялинку, щоб залучити удачу та позитивну енергію: поради фен-шуй

19:42

Генерал СБУ Дука закликав Верховну Раду розслідувати діяльність НАБУ та САП: "Я дам всі покази"

19:22

Гороскоп на тиждень 16–22 листопада: Левам — нові ідеї, Рибам — шанс на успіх

19:20

Порошок більше не знадобиться: секрет швидкого видалення найскладніших плямВідео

19:10

Переговори не про Україну: Денисенко пояснив, навіщо Путіну європейціПогляд

18:59

Магнітні бурі 14–15 листопада: чи готує Сонце неприємний сюрприз на вихідні

18:57

Збитки бізнесу від атак РФ можуть сягнути 8 млрд дол - що готує Кабмін

18:43

Чи можна вимикати опалення в порожніх кімнатах: експерти назвали ризики

18:31

Ідеальне картопляне пюре: як досягти ніжності та насиченого смакуВідео

Реклама
18:29

Бабусі клали гвоздику в шухляди не просто так: спосіб має наукове пояснення

18:27

Реальні обсяги боргів держави перед дорожньою галуззю можна визначити після аудиту ДАСУ – Омелян

18:22

Чому 14 листопада не можна мити підлогу та виносити сміття: яке церковне свято

18:14

Путін запропонував Україні нове перемир'я: який сценарій готує Кремль на Донбасі

18:06

Не лише бідність і невдача: чому наші предки боялися свистіти в оселі

17:49

Чи потрібно вимикати бойлер на ніч: експерти пояснили, як платити менше

17:48

Українська ППО може зіткнутися з проблемами через Starlink: Федоренко розкрив деталі

17:23

Цвіль зникне без сліду: простий спосіб забезпечити ідеальну чистоту у ваннійВідео

17:16

Проти батька: Меган Маркл готова допомагати поліції

17:00

Московська церква більше не зможе проводити богослужіння у двох храмах Лаври

16:55

Гороскоп Таро на сьогодні, 13 листопада: Ракам — уникати певних тем, Терезам — не відкладати

16:48

"Жодних сюрпризів": Мерц висунув Трампу вимогу перед зустріччю з Путіним

16:37

Піар НАБУ б'є по іміджу України на переговорах із США та допомагає Путіну — Гайдай

16:30

"Двоє вже дзвонили": Melovin назвав вартість свого виступу на корпоративах

16:24

Смородина віддячить великим урожаєм: що потрібно зробити з кущами в листопадіВідео

16:18

Таємниці "Лісового двору": що відбувається в ДП "Ліси України"

16:05

Євро та злотий просіли, долар пішов угору: новий курс валют на 16 листопада

15:59

Степан Казанін розповів про новий випуск "Вечірнього Кварталу" та сімейні традиції

15:32

Чому коти труться головою об руки господарів: відповідь здивує багатьохВідео

15:31

Оприлюднено список голлівудських акторів із найвищими гонорарами за серіали

Реклама
15:00

Морози до -5 градусів і тумани: коли погода в Україні різко зміниться

15:00

Зеленський провів нараду після атак: обговорили Starshield та ППО

14:56

Терехов запропонував зараховувати рік роботи у прифронтових громадах за два роки стажу: Законопроєкт уже в Раді

14:55

Одна ложка на кожне яйце: простий трюк робить яєчню надзвичайно пишною і кремовою

14:53

Зірка "Танців з зірками" на "Голосі країни-14", відверта сповідь акторки та сльози Могилевської: подробиці 4 випуску сліпих прослуховувань

14:39

Популярна британська актриса втратила 27-річну доньку

14:34

ЗСУ масовано вдарили ракетами "Нептун" по РФ: що відомо про наслідки атаки

14:28

Квіти з'являться до свят: чим підживити різдвяник для пишного цвітінняВідео

14:11

Плодові дерева віддячать щедрим урожаєм: що варто внести в ґрунт у листопаді

14:00

Нові правила мобілізації та покарання за СЗЧ: Корецький анонсував зміни

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини Тернополя
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти