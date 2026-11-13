Потужні удари по ворогу: ЗСУ переломили ситуацію і захопили розвідників РФ

З січня підтверджено понад 320 тисяч випадків зараження серед російських військових. При цьому майже 13 % від загального показника зафіксовано лише за жовтень.

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Оприлюднено нові подробиці ситуації на фронті / Колаж: "Главред", фото: 56 ОМБр, 53 ОМБр

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Втрати російських військ продовжують зростати

Українські сили змінюють ситуацію на підступах до Слов'янська та Краматорська

Спецназ ЗСУ захопив російських розвідників і отримав важливі матеріали

У жовтні українські військові зафіксували понад 41 тисячу втрат особового складу російської армії. Такий результат став максимальним за весь період роботи програми "єБали".

Як повідомили в Міністерстві оборони України, близько 24 тисяч російських військовослужбовців було ліквідовано. Усі епізоди підтверджені відеозаписами в бойовій системі DELTA та пройшли перевірку кластера оборонних інновацій Brave1.

відео дня

Втрати російських військ продовжують зростати

З січня підтверджено понад 320 тисяч уражень російських військових. При цьому майже 13% загального показника зафіксовано лише за жовтень.

У порівнянні з вереснем результативність безпілотних підрозділів зросла на 26%, або на 8 637 уражень. Жовтневий показник виявився вищим за попередній максимум, зареєстрований у березні (35 тисяч), і в 1,6 раза перевищив результат аналогічного місяця минулого року.

Найпомітніша динаміка зафіксована на Донецькому, Запорізькому та Луганському напрямках.

Крім того, у жовтні українські підрозділи встановили рекорд з евакуації поранених та інших військовослужбовців із використанням наземних роботизованих комплексів (НРК). Перевірку пройшли 598 таких операцій - на 105 більше, ніж місяцем раніше.

Серед інших підтверджених результатів - знищення двох російських вертольотів (Мі-8 і Мі-28), а також літака Ан-124-100.

У Міноборони наголошують, що перевірка результатів бойової діяльності дає змогу визначати типи уражених цілей, географію операцій та ефективність застосовуваних засобів. Ці відомості допомагають командуванню виявляти проблемні ділянки, перерозподіляти безпілотники та екіпажі, а також коригувати пріоритети. Таким чином, зібрана статистика використовується для планування подальших операцій та більш раціонального застосування ресурсів.

/ Інфографіка: Главред

Українські сили змінюють ситуацію на підступах до Слов’янська та Краматорська

Французький військовий аналітик Клеман Молен представив оновлений огляд бойової обстановки та карту дій сторін. На ній жовтим кольором позначені українські наступальні дії та контратаки, червоним - спроби російських підрозділів просунутися до Слов’янська та Краматорська.

За оцінкою аналітика, українські підрозділи поступово повертають ініціативу на східних підступах до цих міст.

Після кількох місяців російського тиску на Слов’янському напрямку ЗСУ вдалося зміцнити оборону. Цьому сприяли перекидання додаткових сил та передача керівництва обороною міста генералу Білецькому.

Російські групи продовжують спроби проникнення, однак останнім часом повідомлень про їхню появу, наприклад, у Миколаївці, не надходило. Це може свідчити про посилення контролю українських сил над підступами до населеного пункту.

Водночас, згідно з інформацією обох сторін, російські війська зайняли значну частину Рай-Олександрівки. Українські підрозділи продовжують виявляти та ліквідовувати групи противника, а також проводять локальні контратаки. Зокрема, активність зберігається вздовж Сіверського Донця в районі Кривої Луки та сусідніх населених пунктів.

/ @clement_molin

Загальна ситуація на Слов’янському напрямку за останні місяці стала стабільнішою. Однак на схід від Краматорська зберігається серйозний тиск з боку російських FPV-дронів, артилерії та керованих авіабомб. Незважаючи на відносну стабілізацію лінії фронту, говорити про істотне відтіснення російських військ поки що передчасно.

Основні зусилля окупанти зосереджують на просуванні в напрямку Миколаївки, Васютинського району, Ніканорівки та Орехівки. Саме на цій ділянці українські сили утримують оборонні позиції.

Особливо напружені зіткнення тривають у районі Рай-Олександрівки, Малинівки та прилеглих населених пунктів. Тут розгортається боротьба за збереження цілісності української оборонної лінії.

/ Інфографіка: Главред

Спецназ ЗСУ захопив російських розвідників і отримав важливі матеріали

Оператори Сил спеціальних операцій України провели успішну операцію проти російської позиції, в результаті якої взяли в полон двох військовослужбовців розвідувального підрозділу противника.

Відеозапис операції опублікував 6-й полк ССО "Рейнджерс".

Окрім полонених, українські бійці отримали документи та засоби зв’язку, що мають розвідувальну цінність.

Під час допиту затримані розкрили механізм поширення російськими підрозділами неправдивих повідомлень про нібито захоплені українські території.

За їхніми словами, для створення таких матеріалів військовослужбовців із російськими прапорами відправляють у заздалегідь обрані місця. Там вони демонструють символіку, після чого зняті з безпілотників кадри використовують як уявне підтвердження встановлення контролю над позиціями або населеними пунктами.

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Російські штурмові групи намагаються прорвати українську оборону

Російські військовослужбовці продовжують шукати способи проникнення в зону відповідальності українських десантників, зокрема використовуючи для пересування самокати. Однак такі спроби припиняють оператори ударних безпілотників.

Про це повідомила 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада 8-го корпусу ДШВ ЗСУ.

За інформацією підрозділу, російські групи регулярно намагаються пройти через так звану "кіл-зону", але потрапляють у поле зору українських екіпажів БПЛА, які виявляють і знищують цілі.

Українські військові зазначають, що противник не може розраховувати на безпечне пересування ані лісосмугами, ані через забудову. Не допомагають йому й спроби використовувати двоколісний транспорт або автомобілі.

"Кожен ворожий штурм - це квиток в один кінець для ворога. Ворогу не сховатися ні в насадженнях, ні в будинках. Якщо дрон бачить ціль - розмова буде короткою, вибуховою. Часто росіяни намагаються подолати кілзону на самокатах, однак і тут наші дрони спритніші. А ось ті, хто приїжджає на автомобілях, одразу отримують фугасний штраф за неправильне паркування", - написали захисники.

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