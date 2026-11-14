Комаров вирушить до нової країни: де зніматимуть "Світ навиворіт"

Відомий український телеведучий розширює географію проєкту "Світ навиворіт".

https://glavred.net/stars/komarov-otpravitsya-v-novuyu-stranu-gde-budet-snimatsya-mir-naiznanku-10812032.html Посилання скопійоване

Діма Комаров - Світ навиворіт / колаж: Главред, фото: instagram.com, Діма Комаров

Ви дізнаєтеся:

До якої країни поїде Дмитро Комаров

Чому новий сезон "Світу навиворіт" буде актуальним для українців

Автор проєкту "Світ навиворіт" Дмитро Комаров готує спеціальний цикл програм, присвячений життю в Ізраїлі. Як повідомили на офіційній сторінці Посольства Держави Ізраїль в Україні в Instagram, напередодні телеведучий зустрівся в Києві з послом Роєм Розенблітом, щоб обговорити деталі майбутньої експедиції та домовитися про співпрацю.

Метою нової поїздки команди стане не пошук екзотики, а вивчення реального досвіду виживання та розвитку країни, яка десятиліттями живе під загрозою обстрілів. Дипломат, який сам служив в Армії оборони Ізраїлю і має понад 30 років стажу, розповів телеведучому про те, як у таких непростих умовах ізраїльтяни продовжують розвивати науку та культуру.

відео дня

Діма Комаров у посольстві Ізраїлю / скріншот із відео

"Посол Держави Ізраїль в Україні Рой Розенбліт зустрівся в Києві з Дмитром Комаровим, творцем "Світу навиворіт" - одного з найвідоміших українських документальних телепроектів. Говорили про актуальні для України теми майбутнього документального проєкту - досвід Ізраїлю у сфері протиповітряної оборони та цивільного захисту, службу в резерві та повернення ветеранів до цивільного життя", - зазначили в дипломатичному відомстві.

У нових серіях Дмитро Комаров приділить особливу увагу знаменитій лікарні "Рамбам" у Хайфі, підземний паркінг якої під час ворожих атак за лічені години перетворюється на повноцінний захищений госпіталь. Також журналіст дослідить психологічний феномен, що дозволяє людям не втрачати смак до життя та будувати плани на майбутнє.

Діма Комаров поїде до Ізраїлю / скрін з відео

"Світ навиворіт" розширює географію зйомок, щоб показати досвід інших країн, корисний Україні під час війни та в період післявоєнного відновлення. Ізраїль - одна з перших країн, де заплановано зйомки", - підкреслили представники посольства.

Нагадаємо, що ідея циклу про Ізраїль зародилася у Дмитра Комарова на тлі його документальної роботи в Україні протягом останніх 4,5 років. Журналіст одним із перших знімав звільнені Бучу, Ірпінь та Гостоміль, висвітлював контрнаступ на Харківщині, роботу української ППО та евакуацію поранених, а його документальний проєкт "Рік" зібрав понад 22 мільйони переглядів на YouTube.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що народна артистка України Наталія Сумська різко висловилася щодо вчинку Даші Астаф’євої під час Радіодиктанту національної єдності. Пізніше співачка відповіла на критику старшої колеги в ефірі подкасту, пояснивши свою позицію.

Також перемога на національних конкурсах краси допомогла багатьом українським моделям влаштувати особисте життя у вищому суспільстві. Главред розповість, хто з титулованих красунь пов’язав долю із заможними підприємцями з України, США та Європи.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред