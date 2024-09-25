"Час себе заявити": експерт відповів, чи підтримає Байден план Зеленського

Було б "дуже логічним", щоб Байден змінив ставлення США до України та війни, прийнявши "якщо не цілий план перемоги, то принаймні певні суттєві частини".

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Байден може підтримати план перемоги Володимира Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Зараз на кону доля не лише України, але й всього світу. Багатьох цікавить питання, чи ризикне президент США Джо Байден підтримати план перемоги Володимира Зеленського в останні місяці при владі. Відповідь на це запитання дав в ефірі Radio NV професор політології в Ратгерському університеті, спеціаліст із вивчення України, Росії та країн колишнього СРСР Олександр Мотиль.

"Байден знаний тим, що він заповільно реагував на всі речі. Як самі знаєте, його критикували українці і американці, що він замало, запізно завжди давав зброю, амуніцію і так далі. Оскільки це вже є, так би сказати, риса його характеру, яка вже визначилась кілька років тому, можна припускати, що він радикально не змінить свого ставлення до подій", — заявив Мотиль.

План перемоги Зеленського / Инфографика Главреда

На думку професора політології, ймовірніше за все, Байден, якого критикують за брак радикалізму та повільність, прийде до рішення, що "саме тепер час мені себе заявити і залишити своїм наступнику чи наступниці пані Гарріс таку чи іншу політику".

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"Це було б дуже навіть непогано для нього, з погляду історії, що він за останні свої місяці при владі прийняв такі далекоглядні, радикальні, важливі рішення. Тим більше, що він знає, краще ніж будь-хто, що хоча шанси у Гарріс набагато кращі, ніж були у нього, ніде не записано, що вона виграє - вона може виграти. Тепер виглядає, що виграє, бо має на 2−2,5% більше, ніж Трамп. Але американська політика така мінлива, що вона може програти. Трамп переміг Гілларі Клінтон: вона теж лідирувала, а тоді програла. Тож не відомо", — додав Мотиль.

Не варто втрачати з виду, на думку професора, що останні опитування показують, що Палата представників Конгресу США залишиться під контролем республіканців, а також в їхні руки може перейти Сенат.

"У такому разі, навіть якщо буде при владі Гарріс, будь-яка її ініціатива буде загальмована з боку самого Конгресу. Це може включити і політику щодо України, Росії, війни. Можливо, що ні. Але тут є певна серйозна небезпека, що вона стане президентом, або ще гірше, — що Трамп стане президентом, — і він тоді матиме всевладдя, а вона матиме мінімальну владу, бо фактично дві гілки Конгресу будуть проти неї", — пояснив професор політології.

Як підсумок, Мотиль підкреслює, що з прагматичної та історично-особистої точки зору було б "дуже логічним", щоб Байден змінив ставлення США до України та війни, прийнявши "якщо не цілий план перемоги, то принаймні певні суттєві частини".

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Можливість закінчення війни в Україні і позиція США

Як відомо, в ОП відповіли, чи можливі сценарії територіальних поступок і війни в довгу. Подібні варіанти розвитку подій, за словами радника голови Офісу Президента, мали сенс на початку війни, а не зараз.

Однак, попри всі суперечки, Білий дім знайшов "обхідний шлях", щоб продовжити надавати зброю Україні. Вашингтон може надати Україні лише ті види озброєння, які вже були у попередніх пакетах допомоги.

Існує також інформація про те, що Зеленський в рамках візиту до США двічі проведе переговори з Байденом. Головною метою візиту Зеленського до США є передача плану перемоги України президенту Байдену та кандидатам у президенти США Дональду Трампу і Камалі Гарріс.

А от Трамп заявив, що зустрічі із Зеленським не буде. Видання AP зазначає, що, виступаючи в Савані, штат Джорджія, Трамп висміяв заяви президента Джо Байдена про те, що США підтримуватимуть українські збройні сили, доки Київ не виграє війну.

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